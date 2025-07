Stasera in TV venerdì 11 luglio 2025, la prima serata si accende con musica, fiction, inchieste e film cult. Su Rai 1 torna il concerto evento TIM Summer Hits 2025, mentre su Canale 5 va in onda la fiction Vanina – Un vicequestore a Catania. Da segnalare anche il match Italia–Spagna degli Europei femminili su Rai 2, il film Buongiorno, notte su Rai 3, e il thriller Until Death con Jean-Claude Van Damme su Rai 4. Ecco la guida completa.

Stasera in TV venerdì 11 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 trasmette TIM Summer Hits 2025. Carlo Conti e Andrea Delogu conducono lo show musicale. L’evento, infatti, presenta le hit dell’estate da Piazza del Popolo.

Rai 2 alle 20.45 propone invece UEFA Women’s EURO 2025: Italia – Spagna. Si tratta della terza e decisiva partita del girone per le Azzurre.

Rai 3 alle 21.20 manda in onda il film Buongiorno, notte di Marco Bellocchio. La pellicola racconta il dramma del sequestro di Aldo Moro. La storia, infatti, segue il punto di vista di una giovane brigatista.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 alle 21.20 presenta Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono il programma. La trasmissione si dedica ai casi di cronaca nera più discussi.

Canale 5 alle 21.21 offre la fiction Vanina – Un vicequestore a Catania. Giusy Buscemi interpreta la protagonista. La vicequestore, infatti, indaga su un caso legato a una gelateria.

Italia 1 alle 21.20 propone la serie Chicago Fire. Vanno in onda tre episodi consecutivi della stagione 13. Alla caserma 51, inoltre, arriva il nuovo comandante Dom Pascal.

La7 alle 21.15 offre la serie britannica Grantchester. Gli episodi si svolgono nell’Inghilterra degli anni ’50. Il reverendo Sidney Chambers, infatti, si occupa di misteriose indagini.

TV8 alle 21.30 propone il cult Rocky (1976) con Sylvester Stallone. Il pugile di Philadelphia sfida il campione del mondo. Questo incontro, quindi, cambierà la sua vita.

Nove alle 21.30 trasmette I Migliori Fratelli di Crozza. Lo show offre il meglio delle imitazioni di Maurizio Crozza.

I film di questa sera in tv venerdì 11 luglio 2025

Rai 4 alle 21.20 offre il thriller Until Death con Jean-Claude Van Damme. Un detective corrotto cerca redenzione in una pericolosa operazione.

Rai Movie alle 21.10 manda in onda il classico Viale del tramonto. Un giovane sceneggiatore entra in contatto con una diva del cinema muto.

Iris alle 21.15 trasmette il dramma Cake. Jennifer Aniston interpreta una donna che affronta un grave lutto.

La5 alle 21.10 propone una nuova puntata di Temptation Island. Le coppie sono alle prese con gelosie e tentazioni.

Italia 2 alle 21.15 offre il film horror Sick. Durante una pandemia, due amiche si rifugiano in una casa isolata.

Cielo alle 21.20 trasmette il dramma francese L’Apollonide. La storia si svolge in un bordello parigino di fine Ottocento.

Top Crime alle 21.15 propone il giallo I fantasmi di Le Havre. Un’indagine su un omicidio riapre vecchi segreti.

I film su Sky venerdì 11 luglio 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 propone The Lost City. Un miliardario rapisce una scrittrice di romanzi rosa. Crede, infatti, che lei possa trovare un tesoro nascosto.

Sky Cinema Due alle 21.15 trasmette Il ritratto del duca. Il film racconta la storia vera di un tassista inglese. L’uomo, infatti, ruba un celebre dipinto per protesta.

Sky Cinema Action alle 21.00 manda in onda The Equalizer 2. Denzel Washington interpreta l’ex agente Robert McCall. Egli torna in azione per vendicare la morte di un’amica.

Sky Cinema Romance alle 21.00 offre Il meglio di me. La storia è tratta da un romanzo di Nicholas Sparks. Due ex fidanzati, infatti, si ritrovano dopo vent’anni.