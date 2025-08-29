Nella puntata di giovedì 28 agosto 2025 di Reazione a Catena, il popolare quiz preserale di Rai 1 che Pino Insegno conduce, si è verificato un clamoroso cambio al vertice infatti, dopo cinque puntate da campioni, I Ferri Vecchi hanno ceduto il titolo ai nuovi arrivati, Gli Smamma. In particolare, si tratta di un trio proveniente da Varese e composto dal papà Marco e dalle sue figlie Sara e Marta. Peraltro, il nome della squadra è un omaggio ironico alla mamma, che, come dicono loro, “smamma” da casa ma porta fortuna da lontano.

Reazione a Catena: Gli Smamma battono i Ferri Vecchi all’Intesa Vincente

Prima della sfida, i Ferri Vecchi — Martina, Lucia e Marco — arrivavano da una striscia vincente di ben cinque puntate, durante le quali avevano accumulato un montepremi di 28.000 euro. Tuttavia, nella sfida decisiva dell’Intesa Vincente, Gli Smamma hanno dimostrato una comunicazione fulminea e un affiatamento eccezionale, superando così gli avversari e diventando i nuovi campioni in carica.

Del resto, Pino Insegno, con la sua consueta ironia, aveva già provocato i campioni uscenti, chiedendo: “Non è che stanno arrugginendo un po’ questi ferri?”

Ultima Catena: “Provocazione” è la parola giusta, ma scoppia la polemica

Successivamente, con un montepremi iniziale di 132.000 euro, Gli Smamma si sono giocati tutto all’Ultima Catena. A questo punto, con gli indizi finali “Sasso” e “Scandalo”, sul piatto restavano 33.000 euro. Dopo averci pensato, il trio ha scelto la parola “Proteste”, una soluzione che appariva del tutto coerente. Purtroppo, però, la soluzione corretta era “Provocazione”, e di conseguenza la vincita è sfumata.

Reazione a Catena gli Smamma: bufera social, “Parola astrusa”, “Scandalo”, “Ci stava meglio pietra”

In seguito alla puntata, sui social, e in particolare su X, è subito scoppiata la polemica. Ecco, infatti, alcuni dei commenti più accesi da parte del pubblico:

“Ci stava meglio pietra. Pietra dello scandalo e sinonimo di sasso”

“La provocazione è stata fatta dagli autori a questi che sono molto bravi”

“Lo scandalo è diventata questa trasmissione”

“Sasso e provocazione è una ca***ata pazzesca!!!”

“Parola finale astrusa, come spesso succede”

In definitiva, molti telespettatori hanno espresso la loro solidarietà agli Smamma, sostenendo che meritassero la vittoria e criticando la scelta della parola finale come “tirata” e “forzata”.

Chi sono Gli Smamma campioni di Reazione a Catena?

Per conoscere meglio i nuovi campioni, ecco chi sono i componenti del trio:

Marco è il papà, un grande appassionato di quiz e di giochi linguistici.

è il papà, un grande appassionato di quiz e di giochi linguistici. Sara è la più analitica del gruppo, sempre molto precisa nelle definizioni.

è la più analitica del gruppo, sempre molto precisa nelle definizioni. Marta, invece, è l’istintiva, capace di intuizioni rapide e brillanti.

In conclusione, la loro intesa familiare ha già conquistato il pubblico e, nonostante la mancata vincita finale, molti li considerano già tra le squadre più amate dell’estate 2025.