La Ruota della Fortuna, il celebre quiz che Gerry Scotti ha riportato in TV su Canale 5, continua a tenere alta l’attenzione del pubblico e tra i protagonisti più discussi c’è senza dubbio Sergio da Roma, un campione che ha conquistato i telespettatori con la sua intelligenza e costanza. Peraltro, nella puntata di lunedì 1 settembre 2025, Sergio ha collezionato la sua nona partecipazione consecutiva, portando il montepremi personale a una cifra impressionante: 169.300 euro complessivi.

Quanto ha vinto Sergio a La Ruota della Fortuna

La curiosità dei fan del programma riguarda soprattutto le cifre che il concorrente romano ha accumulato. Infatti, alla fine dell’ottava puntata, dopo un percorso fatto di risposte brillanti e giri di ruota sempre a suo favore, Sergio ha aggiunto altri 9.200 euro al suo bottino. Di conseguenza, il totale che ha raggiunto in meno di due settimane di gioco è di ben 169.300 euro, un risultato che lo consacra come uno dei campioni più vincenti di questa edizione.

Il dettaglio delle vincite

Prima puntata: 32.900 €

Seconda puntata: 22.100 €

Terza puntata: 14.600 €

Quarta puntata: 9.800 €

Quinta puntata: 26.300 €

Sesta puntata: 38.400 €

Settima puntata: 18.100 €

Ottava puntata: 9.200 €

In sintesi, il percorso di Sergio è stato lineare e vincente: manche dopo manche, ha saputo gestire la tensione e accumulare cifre importanti.

La puntata del 1 settembre 2025

L’ottava serata si è caratterizzata per le sue prove a tema variegato. Infatti, la Ruota del Tempo ha riportato i concorrenti al 1271, con la partenza di Marco Polo verso la Cina, una manche che Sergio ha risolto per primo. Successivamente, la prova musicale, legata al brano “Rossetto e caffè”, ha fruttato altri punti preziosi al campione. Inoltre, non sono mancati round sulla montagna, sui fumetti con gli storici avversari di Batman e persino un gioco nonsense, i quali hanno permesso al concorrente romano di consolidare il suo vantaggio sugli sfidanti.

Nell’ultima parte della puntata, poi, la concorrente Elena ha dato una buona prova con un tema legato all’attualità, ma purtroppo non è bastato per superare l’esperto campione. Di conseguenza, Sergio ha avuto accesso al gioco finale a tema Far West. Tuttavia, non è riuscito a trovare nessuna delle tre soluzioni proposte e ha quindi dovuto rinunciare a premi extra che avrebbero potuto incrementare ulteriormente il suo montepremi.

Al fianco del campione, altri due concorrenti si sono messi alla prova. Elena, una tata e studentessa di Murano Veneto, ha partecipato con grande entusiasmo, sostenuta dal marito. Invece, Luigi, un contabile di Trinitapoli, era accompagnato dal fratello. Sebbene entrambi abbiano cercato di conquistare terreno, la determinazione di Sergio e la sua abilità nell’interpretare le definizioni lo hanno mantenuto saldamente al comando.

Un campione che non si ferma

La Ruota della Fortuna Sergio è ormai una delle ricerche più frequenti tra gli appassionati del quiz. Infatti, la sua storia, iniziata quasi per gioco, sta diventando un vero e proprio caso televisivo. Con 169.300 euro complessivi conquistati in sole otto puntate, il concorrente romano, originario di San Giorgio a Cremano, ha dimostrato di possedere grande concentrazione, sangue freddo e un’ottima preparazione. Pertanto, la domanda che sorge spontanea è una sola: fino a dove riuscirà ad arrivare?