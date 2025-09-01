La programmazione di stasera in tv martedì 2 settembre 2025 offre un palinsesto ricco di suspense, commedie intelligenti, sport e cinema d’autore. In particolare, su Rai 1 andrà in onda il film drammatico La ragazza della palude, mentre su Canale 5 prosegue la soap turca La notte nel cuore. Parallelamente, Rai 3 dedica spazio alla commedia con Finale a sorpresa, e invece Italia 1 ripropone l’evento musicale Yoga Radio Estate. Inoltre, gli amanti del cinema impegnato troveranno pane per i loro denti su Rai 4 con la pellicola Prigione 77, mentre Rai Movie offre il western classico La notte dell’agguato.
Stasera in TV martedì 2 settembre 2025, Rai
Su Rai 1, alle 21:10, la rete trasmette La ragazza della palude, un’opera ambientata nel North Carolina, dove la giovane Kya Clark cresce isolata nelle paludi, emarginata dalla comunità e segnata da un’infanzia difficile.
Invece, Rai 2 alle 21:18 manda in onda Basket – Europei maschili 2025, con la nazionale italiana impegnata contro la Spagna. A seguire, alle 22:30, il canale propone Source Code, un thriller fantascientifico con Jake Gyllenhaal, in cui un ufficiale si risveglia su un treno nei panni di un altro uomo per sventare un attentato.
Rai 3, dal canto suo, alle 21:20 offre Finale a sorpresa, una commedia ironica che gioca con le dinamiche del mondo del cinema, dove due attori egocentrici si trovano costretti a lavorare insieme sotto la guida di una regista eccentrica.
Contemporaneamente, Rai 4 alle 21:19 trasmette Prigione 77, una produzione ambientata nella Spagna post-franchista, in cui un giovane detenuto lotta per la giustizia in un sistema carcerario corrotto.
Allo stesso modo, Rai Movie alle 21:10 presenta La notte dell’agguato, con Gregory Peck, la storia di un uomo e una donna che affrontano insieme un viaggio pericoloso tra territori ostili, in un racconto che parla di coraggio e redenzione.
Inoltre, Rai 5 alle 21:14 manda in onda Solo cose belle, un lungometraggio italiano che racconta l’incontro tra una famiglia borghese e una casa famiglia, tra pregiudizi e nuove consapevolezze.
Per concludere, Rai Premium alle 21:20 trasmette La guerra è finita, una fiction ambientata nel dopoguerra, con Michele Riondino.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Spostandoci sui canali Mediaset, Canale 5 alle 21:35 propone un nuovo appuntamento con La notte nel cuore, la soap turca drammatica che esplora le conseguenze di un evento traumatico su una famiglia.
Parallelamente, Italia 1 alle 21:24 manda in onda Yoga Radio Estate, l’evento musicale da Modena con artisti italiani e internazionali.
Invece, Rete 4 alle 21:25 trasmette È sempre Cartabianca, il talk politico che Bianca Berlinguer conduce.
La7, dal canto suo, alle 20:35 offre In Onda, il programma di attualità con Concita De Gregorio e David Parenzo.
TV8 alle 20:30 manda in onda Radio Zeta Future Hits Live 2025, il concerto live da Verona.
Infine, Nove alle 21:30 trasmette Comedy Match – Best of, con i momenti più divertenti delle sfide comiche tra stand-up italiani.
I film di questa sera in TV martedì 2 settembre 2025
Per quanto riguarda l’offerta cinematografica della serata, le opzioni sono numerose e variegate. Ecco una selezione:
La ragazza della palude (Rai 1): Kya Clark cresce isolata nelle paludi del North Carolina, tra misteri e un’accusa di omicidio.
Finale a sorpresa (Rai 3): Due attori egocentrici devono collaborare sotto la guida di una regista eccentrica, tra sarcasmo e imprevisti.
Prigione 77 (Rai 4): Un giovane detenuto lotta per la giustizia in una Spagna post-franchista, in un racconto potente e sociale.
La notte dell’agguato (Rai Movie): Un uomo e una donna affrontano un viaggio pericoloso tra territori ostili, in cerca di redenzione.
Solo cose belle (Rai 5): Una famiglia borghese entra in contatto con una casa famiglia, tra scontri e nuove aperture.
Source Code (Rai 2): Un ufficiale si risveglia su un treno nei panni di un altro uomo per sventare un attentato.
La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler (Iris): Un’opera storica intensa che ci porta nel bunker di Berlino negli ultimi giorni del Terzo Reich.
Space Cowboys (TwentySeven): Quattro ex astronauti vengono richiamati per una missione spaziale impossibile.
Ritorno a Cold Mountain (La7D): Una donna attende il ritorno del suo amato dalla guerra civile americana.
Tutta colpa di Freud (La5): Uno psicologo alle prese con le complicazioni sentimentali delle sue tre figlie.
Bentornato Presidente (Cine34): Giuseppe Garibaldi torna a Palazzo Chigi per salvare l’Italia, tra satira e paradossi.
Il Trono di Spade (Cielo): Episodi della serie cult fantasy ambientata nei Sette Regni.
Mr. Smith va a Washington (TV2000): Un uomo comune viene eletto senatore e combatte la corruzione politica.
L’Avversario – Gigi Riva (Rai Storia): Documentario sulla carriera e la personalità del leggendario attaccante italiano.
I film su Sky martedì 2 settembre 2025
Infine, passando alla programmazione di Sky, il palinsesto cinematografico è altrettanto ricco. Ecco i principali titoli:
Sky Cinema Uno – 2 gran figli di…: Due fratelli partono alla ricerca del padre biologico, tra equivoci e incontri bizzarri.
Sky Cinema Action – Un uomo sopra la legge. Un ex polizizotto torna in azione per proteggere la sua famiglia da una gang criminale.
Sky Cinema Collection – I delitti del BarLume – Il re dei giochi: Un nuovo caso scuote il bar più famoso della Toscana, tra ironia e mistero.
Sky Cinema Comedy – Brave ragazze. Quattro donne di provincia decidono di rapinare una banca per cambiare vita.
Sky Cinema Family – Kung Fu Panda: Po, un panda goffo ma determinato, scopre il suo destino come guerriero del kung fu.
Sky Cinema Cult – Povere creature. Un’opera visionaria che esplora il confine tra scienza, desiderio e identità.
Sky Cinema Romance – Profumo di donna: Un ufficiale cieco intraprende un viaggio tra sarcasmo, malinconia e umanità.