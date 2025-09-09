Un cast completamente rivoluzionato, per una trasmissione che cambia radicalmente volto. Stiamo parlando di Io Canto Family 2025, che prende il via, nel prime time di Canale 5, a partire da martedì 16 settembre.

Io Canto Family 2025, conduce Michelle Hunziker

Io Canto Family, nel 2025, giunge alla seconda edizione e, come lo scorso anno, la conduzione è affidata a Michelle Hunziker. Per quest’ultima si tratta del primo impegno televisivo della stagione.

Proposto tutte le settimane nel prime time del martedì, il format, oltre che in televisione, è visibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

La direzione artistica è curata da Roberto Cenci, che è anche il regista. Nell’edizione completamente rinnovata si cimentano nel talent show ventiquattro coppie di concorrenti. Essi devono necessariamente appartenere allo stesso nucleo famigliare e si sfidano sul palco a colpi di performance musicali. Al duo vincente va il montepremi finale, pari a 100 mila euro.

I nuovi capisquadra

Altra importante novità di Io Canto Family 2025 riguarda il cast dei capisquadra. Essi, esponenti molto noti del mondo della musica italiana, hanno il compito di supportare ed affiancare, nel corso dei vari appuntamenti, i concorrenti in gara. Inoltre, gli artisti calcano il palco proprio con gli sfidanti, dando vita a duetti e performance musicali di grande livello.

Nessuno dei coach presente lo scorso anno è stato riconfermato. A differenza di dodici mesi fa, inoltre, il numero degli esperti scende da cinque a quattro unità. Michelle Hunziker accoglie, nello studio dello show, Sal Da Vinci, reduce dal successo delle hit Rossetto e Caffè e L’amore e tu.

Spazio, poi, a Serena Brancale, che ha dominato le classifiche musicali estive con il tormentone Serenata. Il cast di capisquadra è completato da Giusy Ferreri e dal cantautore Ermal Meta.

Io Canto Family 2025, la giuria

Ad Io Canto Family 2025 è nuova anche la giuria. Essa sarà formata da due voci d’eccellenza della musica italiana.

In primis Noemi, che in estate ha scalato le classifiche con il singolo Oh ma, eseguito in duetto con Rocco Hunt, e che a Sanremo ha partecipato con il brano Se t’innamori muori.

Altra giudice di Io Canto Family 2025 è Patty Pravo. La cantante ha alle spalle una carriera lunga oramai quasi sessant’anni, durante la quale ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il milioni. Mediante i loro voti, ogni settimana è formata una classifica, sulla base della quale sono decretate, poi, le eliminazioni.