Martedì 16 settembre torna, con la nuova edizione, DìMartedì. Il talk show, fra i titoli di punta dell’intera offerta di La7, è proposto in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

DìMartedì 16 settembre, gli ascolti eccezionali ottenuti nella passata stagione

DìMartedì, con l’edizione al via il 16 settembre, arriva all’importante traguardo della dodicesima edizione. Il programma, infatti, ha esordito nel settembre del 2014 e, a partire da quell’anno, è sempre stato confermato, crescendo di stagione in stagione negli ascolti.

Le trentasette puntate dello scorso anno, proposte fra settembre 2024 e giugno 2025, hanno spesso e volentieri superato la soglia del milione e mezzo di telespettatori, per una share quasi costantemente sopra il 9%. Si tratta di dati eccezionali, che rendono DìMartedì uno dei talk show più visti dell’intera televisione italiana.

Il conduttore è ancora una volta Giovanni Floris

Così come accaduto sin dalla prima edizione, il conduttore di DìMartedì è il giornalista Giovanni Floris. Si tratta di un cronista con una lunghissima carriera alle spalle. Per anni, dal 2002 al 2014, ha guidato Ballarò, trasmissione di approfondimento di grande successo visibile ogni settimana su Rai 3. Dal 2014, invece, ha concretizzato il suo passaggio a La7, debuttando proprio con DìMartedì. Più volte, inoltre, è stato al timone di Otto e mezzo, sostituendo provvisoriamente Lilli Gruber.

Non cambia, a DìMartedì, la formula di successo del talk show. Al centro di ogni appuntamento, infatti, il conduttore accoglie in studio numerosi ospiti, politici ed esperti. Tutti insieme commentano alcuni dei principali casi di attualità politica e sociale. Lecito immaginare che durante il debutto del 16 settembre possa avere ampio spazio la politica internazionale.

Nelle scorse ore, l’IDF, esercito israeliano, ha annunciato di aver ufficialmente iniziato le operazioni per invadere la Striscia la Gaza. A Gaza City, da varie ore stanno avvenendo forti bombardamenti aerei e numerosi mezzi di terra hanno fatto irruzione nel centro. Sono già decine le vittime.

DìMartedì 16 settembre, gli ospiti

Nel corso di DìMartedì 16 settembre, il conduttore dà spazio a vari ospiti ed esperti. In primis tornano i comici Luca e Paolo, che anche in questa edizione fanno parte del cast fisso di ospiti. I comici curano la copertina satirica, che apre tutte le puntate. Inoltre, in ogni appuntamento dovrebbero essere comunicati gli ultimi sondaggi politici, con i quali è fatto il punto sullo stato di salute dei partiti.

Ospite d’eccezione del primo appuntamento, inoltre, à la cantante Paola Iezzi. L’artista, giudice di X Factor, canta dal vivo Sixteen Tons, brano originario degli anni ’40 e che da tempo è la sigla del talk.