Stasera in tv giovedì 25 settembre 2025
Stasera in TV giovedì 25 settembre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
25 Settembre 2025 4 Minuti di lettura
La programmazione di questa sera in tv giovedì 25 settembre 2025 propone concerti e fiction. Ci saranno anche talk show e film cult. Su Rai 1 va in onda lo show musicale Suzuki Jukebox – La notte delle Hit. Rai 2, invece, trasmette la pellicola sportiva Race for Glory – Audi vs Lancia. Rai 3 prosegue con la serie Kabul. Canale 5 propone il concerto evento Elodie – The Stadium Show. Italia 1 punta sull’action con Citadel. E infine, La7 ospita il talk satirico Piazzapulita.

Stasera in TV giovedì 25 settembre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Suzuki Jukebox – La notte delle Hit. Dall’Inalpi Arena di Torino, uno spettacolo musicale. È dedicato ai successi italiani dagli anni ’70 ai 2000.
  • Rai 2 – 21:20 – Race for Glory – Audi vs Lancia. Produzione del 2024 con Riccardo Scamarcio. La rivalità tra le due case automobilistiche nel rally del 1983.
  • Rai 3 – 21:25 – Kabul – Quinta puntata. Serie ambientata in Afghanistan. Un team di cooperanti affronta tensioni politiche e personali.
  • Rai 3 – 22:20 – Kabul – Sesta puntata. La situazione precipita e le scelte diventano sempre più difficili.
  • Rai 4 – 21:20 – Wolf Warrior. Un soldato cinese combatte una milizia mercenaria.
  • Rai 4 – 23:05 – In Hell – Esplode la furia. Van Damme in un carcere brutale dove la legge non esiste.
  • Rai 5 – 21:15 – Kilimangiaro Collection. Documentario di viaggio tra paesaggi e culture.
  • Rai 5 – 23:05 – Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Concerto cult di David Bowie del 1973.
  • Rai Premium – 21:20 – Mina Settembre. Fiction di successo con protagonista Serena Rossi.
  • Rai Premium – 23:20 – La Sposa. Un episodio della miniserie con Serena Rossi.
  • Rai Movie – 21:10 – El Cid. Opera epica del 1961 con Charlton Heston. Il condottiero spagnolo combatte per la libertà.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:21 – Elodie – The Stadium Show. Concerto evento dal vivo. Con coreografie, visual art e ospiti speciali.
  • Italia 1 – 21:28 – Citadel – Dille tutto. Serie action con Richard Madden.
  • Italia 1 – 22:10 – Citadel – Il tempo ci rende nemici. La caccia alla talpa continua senza sosta.
  • Italia 1 – 22:45 – Citadel – Ai segreti notturni servono piogge mattutine. Il passato torna a tormentare i protagonisti.
  • Italia 1 – 23:30 – Renegades – Commando d’assalto. Un gruppo di Navy SEALs in missione segreta.
  • Rete 4 – 21:33 – Dritto e rovescio. Talk politico e d’inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.
  • La7 – 21:15 – Piazzapulita. Approfondimento politico e sociale con ospiti e reportage.
  • TV8 – 21:30 – The Karate Kid – La leggenda continua. Un ragazzo impara le arti marziali per affrontare i bulli.
  • TV8 – 23:30 – Sex List. Una donna cerca di capire i suoi fallimenti amorosi.
  • Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola mia. Spettacolo comico teatrale.
  • Nove – 23:15 – Comedy Match. Sfida tra comici emergenti e talentuosi.

I film su Sky giovedì 25 settembre 2025

  • Sky Cinema Uno – 21:15 – Civil War. In un futuro distopico, gli Stati Uniti sono divisi da una guerra civile.
  • Sky Cinema Collection – 21:15 – Fast & Furious 9. Dom affronta il fratello Jakob in una sfida globale.
  • Sky Cinema Collection – 23:30 – Fast & Furious 10. La saga continua con nuove, incredibili avventure.
  • Sky Cinema Action – 21:00 – Jurassic World – Il dominio. Umani e dinosauri convivono in un mondo post-apocalittico.
  • Sky Cinema Action – 23:15 – Senza tregua. Un ex marine affronta una gang criminale.
  • Sky Cinema Comedy – 21:00 – Come ti spaccio la famiglia. Un finto nucleo familiare attraversa il confine con un carico illegale.
  • Sky Cinema Comedy – 22:55 – E noi come stronzi rimanemmo a guardare. Una commedia amara sul mondo del lavoro.
  • Sky Cinema Drama – 21:00 – Horizon: An American Saga – Capitolo 1. Kevin Costner racconta l’epopea del West americano.
  • Sky Cinema Drama – 23:10 – Gran Torino. Un veterano scontroso lega con i suoi vicini Hmong.
  • Sky Cinema Family – 21:00 – Il robot selvaggio. Un robot naufraga su un’isola e impara a convivere con la natura.
  • Sky Cinema Family – 22:45 – Qua la zampa 2. Le avventure di un cane attraverso diverse vite.
  • Sky Cinema Romance – 21:00 – Crazy, Stupid, Love. Un uomo divorziato impara a sedurre con l’aiuto di un giovane esperto.
  • Sky Cinema Romance – 23:05 – Io rimango qui. Una storia d’amore e di scelte difficili.
  • Sky Cinema Suspense – 21:00 – L’uomo invisibile. Una donna è perseguitata da un ex fidanzato che potrebbe essere invisibile.
  • Sky Cinema Suspense – 23:10 – Io sono leggenda. L’ultimo uomo sulla Terra lotta per la sopravvivenza.

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

