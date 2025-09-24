La programmazione di questa sera in tv giovedì 25 settembre 2025 propone concerti e fiction. Ci saranno anche talk show e film cult. Su Rai 1 va in onda lo show musicale Suzuki Jukebox – La notte delle Hit. Rai 2, invece, trasmette la pellicola sportiva Race for Glory – Audi vs Lancia. Rai 3 prosegue con la serie Kabul. Canale 5 propone il concerto evento Elodie – The Stadium Show. Italia 1 punta sull’action con Citadel. E infine, La7 ospita il talk satirico Piazzapulita.

Stasera in TV giovedì 25 settembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Suzuki Jukebox – La notte delle Hit . Dall’Inalpi Arena di Torino, uno spettacolo musicale. È dedicato ai successi italiani dagli anni ’70 ai 2000.

. Dall’Inalpi Arena di Torino, uno spettacolo musicale. È dedicato ai successi italiani dagli anni ’70 ai 2000. Rai 2 – 21:20 – Race for Glory – Audi vs Lancia . Produzione del 2024 con Riccardo Scamarcio. La rivalità tra le due case automobilistiche nel rally del 1983.

. Produzione del 2024 con Riccardo Scamarcio. La rivalità tra le due case automobilistiche nel rally del 1983. Rai 3 – 21:25 – Kabul – Quinta puntata . Serie ambientata in Afghanistan. Un team di cooperanti affronta tensioni politiche e personali.

. Serie ambientata in Afghanistan. Un team di cooperanti affronta tensioni politiche e personali. Rai 3 – 22:20 – Kabul – Sesta puntata . La situazione precipita e le scelte diventano sempre più difficili.

. La situazione precipita e le scelte diventano sempre più difficili. Rai 4 – 21:20 – Wolf Warrior . Un soldato cinese combatte una milizia mercenaria.

. Un soldato cinese combatte una milizia mercenaria. Rai 4 – 23:05 – In Hell – Esplode la furia . Van Damme in un carcere brutale dove la legge non esiste.

. Van Damme in un carcere brutale dove la legge non esiste. Rai 5 – 21:15 – Kilimangiaro Collection . Documentario di viaggio tra paesaggi e culture.

. Documentario di viaggio tra paesaggi e culture. Rai 5 – 23:05 – Ziggy Stardust and the Spiders from Mars . Concerto cult di David Bowie del 1973.

. Concerto cult di David Bowie del 1973. Rai Premium – 21:20 – Mina Settembre . Fiction di successo con protagonista Serena Rossi.

. Fiction di successo con protagonista Serena Rossi. Rai Premium – 23:20 – La Sposa . Un episodio della miniserie con Serena Rossi.

. Un episodio della miniserie con Serena Rossi. Rai Movie – 21:10 – El Cid. Opera epica del 1961 con Charlton Heston. Il condottiero spagnolo combatte per la libertà.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:21 – Elodie – The Stadium Show . Concerto evento dal vivo. Con coreografie, visual art e ospiti speciali.

. Concerto evento dal vivo. Con coreografie, visual art e ospiti speciali. Italia 1 – 21:28 – Citadel – Dille tutto . Serie action con Richard Madden.

. Serie action con Richard Madden. Italia 1 – 22:10 – Citadel – Il tempo ci rende nemici . La caccia alla talpa continua senza sosta.

. La caccia alla talpa continua senza sosta. Italia 1 – 22:45 – Citadel – Ai segreti notturni servono piogge mattutine . Il passato torna a tormentare i protagonisti.

. Il passato torna a tormentare i protagonisti. Italia 1 – 23:30 – Renegades – Commando d’assalto . Un gruppo di Navy SEALs in missione segreta.

. Un gruppo di Navy SEALs in missione segreta. Rete 4 – 21:33 – Dritto e rovescio . Talk politico e d’inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.

. Talk politico e d’inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. La7 – 21:15 – Piazzapulita . Approfondimento politico e sociale con ospiti e reportage.

. Approfondimento politico e sociale con ospiti e reportage. TV8 – 21:30 – The Karate Kid – La leggenda continua . Un ragazzo impara le arti marziali per affrontare i bulli.

. Un ragazzo impara le arti marziali per affrontare i bulli. TV8 – 23:30 – Sex List . Una donna cerca di capire i suoi fallimenti amorosi.

. Una donna cerca di capire i suoi fallimenti amorosi. Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola mia . Spettacolo comico teatrale.

. Spettacolo comico teatrale. Nove – 23:15 – Comedy Match. Sfida tra comici emergenti e talentuosi.

I film su Sky giovedì 25 settembre 2025