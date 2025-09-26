Nella puntata di giovedì 25 settembre 2025 di Reazione a Catena, il quiz preserale di Rai 1 ,c’è stata l’ascesa di una nuova squadra condotto da Pino Insegno, ha incoronato la vittoria de I Cima di Rapa. Sono un trio composto da Francesco, Domenico e Daniela. I due ragazzi sono originari di Corato, in provincia di Bari. Mentre Daniela viene da Bisceglie, nella BAT. Il nome della squadra è un omaggio ironico alla loro terra. Nasce da un gioco di parole. Uno dei concorrenti si chiama di cognome Cimadomo. Da cui, quindi, il soprannome “Cima”.

I Cima di Rapa: la sfida contro Le Due più Una a Reazione a Catena

I Cima di Rapa, in particolare, hanno conquistato il titolo battendo le campionesse uscenti. Erano Le Due più Una. Un trio composto da Barbara, Eleonora e Sara. Loro, peraltro, avevano vinto la puntata del 24 settembre. All’Intesa Vincente, tuttavia, il trio pugliese ha totalizzato ben 10 parole corrette. Hanno battuto, quindi, le 7 delle avversarie. Hanno mostrato, inoltre, una comunicazione brillante e una sintonia naturale.

Ultima Catena: parola “Esposto” e vincita da 9.063 euro

Il trio, quindi, è arrivato all’Ultima Catena con un montepremi iniziale molto alto. Avevano, infatti, ben 145.000 euro. Purtroppo, però, il montepremi è stato poi dimezzato tre volte. Successivamente, hanno deciso di acquistare il Terzo Elemento. Di conseguenza, la cifra si è ridotta a 9.063 euro. Sebbene la cifra fosse più bassa, la tensione era comunque alle stelle.

Gli indizi a loro disposizione erano:

Lato

Illustrato

Terzo elemento acquistato

La parola da trovare, inoltre, doveva iniziare con “Es” e finire con “o”. Dopo una breve consultazione, quindi, Daniela ha proposto la parola. La sua scelta, infatti, è ricaduta su “Esposto”. Questa, peraltro, si è rivelata la risposta corretta. Ha garantito loro, di conseguenza, la prima, importante vincita in gettoni d’oro.

Reazioni social: “Finalmente una squadra pugliese!”

Sui social, in particolare su X, il pubblico ha accolto con grande entusiasmo la vittoria dei Cima di Rapa. Molti, infatti, hanno apprezzato la loro verve e la loro preparazione. Ecco, quindi, alcuni dei commenti più significativi:

“Esposto perfetta, bravi! Non era per niente scontata.”

“Squadra pugliese tosta e molto simpatica, mi piacciono!”

“Daniela è una bomba, è precisa e velocissima nelle risposte.”

“Cimadomo detto Cima: è semplicemente geniale come nome!”

Anche Pino Insegno, peraltro, ha scherzato con il trio. Ha detto, infatti: “Altro che verdura, siete un piatto forte!”. Una battuta, questa, che ha divertito molto il pubblico in studio.

Reazione a Catena: chi sono I Cima di Rapa

Francesco è il più riflessivo del gruppo. Ha una mente molto analitica.

è il più riflessivo del gruppo. Ha una mente molto analitica. Domenico , invece, è l’istintivo. È capace di intuizioni rapide.

, invece, è l’istintivo. È capace di intuizioni rapide. Daniela, infine, è la stratega. È precisa e molto brillante.

Il trio è legato da una solida amicizia e da un grande affetto. Hanno mostrato una comunicazione fluida e naturale. Questa ha già conquistato il pubblico.