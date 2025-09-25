La programmazione di questa sera in tv venerdì 26 settembre 2025 propone concerti e fiction. Ci saranno anche talk show d’inchiesta e film cult. Su Rai 1 torna lo spettacolo musicale Tale e Quale Show. Rai 2, invece, propone la pellicola sci-fi 65 – Fuga dalla Terra. Rai 3 prosegue con la serie Kabul. Canale 5 trasmette la soap Tradimento. Italia 1 punta sull’adrenalina con Jurassic World – Il dominio. E infine, La7 ospita il talk satirico Propaganda Live.
Stasera in TV venerdì 26 settembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Tale e Quale Show 2025. Carlo Conti guida la gara tra vip. Imitano grandi artisti della musica italiana e internazionale.
- Rai 2 – 21:20 – 65 – Fuga dalla Terra. Produzione del 2023 con Adam Driver. Un pilota spaziale atterra su un pianeta misterioso. E scopre di non essere solo.
- Rai 2 – 23:00 – Oltre il cielo. Documentario girato all’interno delle carceri italiane.
- Rai 2 – 23:30 – Squadra omicidi Spalato – Coltello alla gola. Un nuovo, avvincente caso per la squadra.
- Rai 3 – 21:25 – Kabul – Quinta puntata. La metropoli afghana è in preda al caos più totale.
- Rai 3 – 22:20 – Kabul – Sesta puntata. La tensione sale mentre i protagonisti cercano una via d’uscita.
- Rai 3 – 23:15 – Il fattore umano – Invisibili. Un’inchiesta sulle condizioni dei lavoratori invisibili.
- Rai 4 – 21:20 – The Bouncer – L’infiltrato. Jean-Claude Van Damme in un thriller ambientato in Belgio.
- Rai 4 – 22:50 – G.I. Joe – La vendetta. Azione e adrenalina in una missione ad alto rischio.
- Rai 5 – 21:15 – Kilimangiaro Collection. Documentario di viaggio tra paesaggi e culture.
- Rai 5 – 23:30 – Patti Smith – Electric Poet. Un ritratto intimo della celebre artista.
- Rai Premium – 21:20 – Balene – Amiche per sempre – Giù nell’abisso. Prima puntata della fiction con Veronica Pivetti.
- Rai Premium – 22:10 – Balene – Risalire. La seconda parte della storia, tra mistero e amicizia.
- Rai Premium – 23:10 – La Sposa. Un episodio della miniserie con Serena Rossi.
- Rai Movie – 21:10 – Arsenio Lupin. Opera del 2004. Il ladro gentiluomo tra furti e misteri.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:48 – Tradimento – Episodio 178. Soap turca. Guzide affronta nuove tensioni familiari.
- Canale 5 – 22:15 – Tradimento – Episodio 90. Nuovi segreti e colpi di scena per i protagonisti.
- Italia 1 – 21:20 – Jurassic World – Il dominio. I dinosauri convivono con gli umani in un mondo post-apocalittico.
- Rete 4 – 21:30 – Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano casi di cronaca nera.
- La7 – 21:15 – Propaganda Live. Satira, reportage e ospiti con Diego Bianchi.
- TV8 – 21:30 – Bake Off Italia – Emozioni in forno. Quarta puntata del talent show culinario.
- Nove – 21:30 – Alessandro Siani – Off Line. Spettacolo comico teatrale.
I film su Sky venerdì 26 settembre 2025
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Rob Peace. Biopic su un giovane brillante di Newark, tra sogni e criminalità.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Fast & Furious 9. Dom affronta il fratello Jakob in una sfida globale.
- Sky Cinema Collection – 23:30 – Fast & Furious 10. La saga continua con nuove, incredibili avventure.
- Sky Cinema Action – 21:00 – Jurassic World – Il dominio. Gli umani convivono con i dinosauri.
- Sky Cinema Action – 23:15 – Senza tregua. Un ex marine affronta una gang criminale.
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Come ti spaccio la famiglia. Commedia con Jason Sudeikis e Jennifer Aniston.
- Sky Cinema Comedy – 22:55 – E noi come stronzi rimanemmo a guardare. Una commedia amara sul mondo del lavoro.
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Horizon: An American Saga – Capitolo 1. Kevin Costner racconta l’epopea del West americano.
- Sky Cinema Drama – 23:10 – Gran Torino. Un veterano scontroso lega con i suoi vicini Hmong.
- Sky Cinema Family – 21:00 – Il robot selvaggio. Un robot naufraga su un’isola e impara a convivere con la natura.
- Sky Cinema Family – 22:45 – Qua la zampa 2. Le avventure di un cane attraverso diverse vite.
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Crazy, Stupid, Love. Un uomo divorziato impara a sedurre con l’aiuto di un giovane esperto.
- Sky Cinema Romance – 23:05 – Io rimango qui. Una storia d’amore e di scelte difficili.
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – L’uomo invisibile. Una donna è perseguitata da un ex fidanzato che potrebbe essere invisibile.
- Sky Cinema Suspense – 23:10 – Io sono leggenda. L’ultimo uomo sulla Terra lotta per la sopravvivenza.
