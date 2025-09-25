La programmazione di questa sera in tv venerdì 26 settembre 2025 propone concerti e fiction. Ci saranno anche talk show d’inchiesta e film cult. Su Rai 1 torna lo spettacolo musicale Tale e Quale Show. Rai 2, invece, propone la pellicola sci-fi 65 – Fuga dalla Terra. Rai 3 prosegue con la serie Kabul. Canale 5 trasmette la soap Tradimento. Italia 1 punta sull’adrenalina con Jurassic World – Il dominio. E infine, La7 ospita il talk satirico Propaganda Live.

Stasera in TV venerdì 26 settembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Tale e Quale Show 2025 . Carlo Conti guida la gara tra vip. Imitano grandi artisti della musica italiana e internazionale.

. Carlo Conti guida la gara tra vip. Imitano grandi artisti della musica italiana e internazionale. Rai 2 – 21:20 – 65 – Fuga dalla Terra . Produzione del 2023 con Adam Driver. Un pilota spaziale atterra su un pianeta misterioso. E scopre di non essere solo.

. Produzione del 2023 con Adam Driver. Un pilota spaziale atterra su un pianeta misterioso. E scopre di non essere solo. Rai 2 – 23:00 – Oltre il cielo . Documentario girato all’interno delle carceri italiane.

. Documentario girato all’interno delle carceri italiane. Rai 2 – 23:30 – Squadra omicidi Spalato – Coltello alla gola . Un nuovo, avvincente caso per la squadra.

. Un nuovo, avvincente caso per la squadra. Rai 3 – 21:25 – Kabul – Quinta puntata . La metropoli afghana è in preda al caos più totale.

. La metropoli afghana è in preda al caos più totale. Rai 3 – 22:20 – Kabul – Sesta puntata . La tensione sale mentre i protagonisti cercano una via d’uscita.

. La tensione sale mentre i protagonisti cercano una via d’uscita. Rai 3 – 23:15 – Il fattore umano – Invisibili . Un’inchiesta sulle condizioni dei lavoratori invisibili.

. Un’inchiesta sulle condizioni dei lavoratori invisibili. Rai 4 – 21:20 – The Bouncer – L’infiltrato . Jean-Claude Van Damme in un thriller ambientato in Belgio.

. Jean-Claude Van Damme in un thriller ambientato in Belgio. Rai 4 – 22:50 – G.I. Joe – La vendetta . Azione e adrenalina in una missione ad alto rischio.

. Azione e adrenalina in una missione ad alto rischio. Rai 5 – 21:15 – Kilimangiaro Collection . Documentario di viaggio tra paesaggi e culture.

. Documentario di viaggio tra paesaggi e culture. Rai 5 – 23:30 – Patti Smith – Electric Poet . Un ritratto intimo della celebre artista.

. Un ritratto intimo della celebre artista. Rai Premium – 21:20 – Balene – Amiche per sempre – Giù nell’abisso . Prima puntata della fiction con Veronica Pivetti.

. Prima puntata della fiction con Veronica Pivetti. Rai Premium – 22:10 – Balene – Risalire . La seconda parte della storia, tra mistero e amicizia.

. La seconda parte della storia, tra mistero e amicizia. Rai Premium – 23:10 – La Sposa . Un episodio della miniserie con Serena Rossi.

. Un episodio della miniserie con Serena Rossi. Rai Movie – 21:10 – Arsenio Lupin. Opera del 2004. Il ladro gentiluomo tra furti e misteri.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:48 – Tradimento – Episodio 178 . Soap turca. Guzide affronta nuove tensioni familiari.

. Soap turca. Guzide affronta nuove tensioni familiari. Canale 5 – 22:15 – Tradimento – Episodio 90 . Nuovi segreti e colpi di scena per i protagonisti.

. Nuovi segreti e colpi di scena per i protagonisti. Italia 1 – 21:20 – Jurassic World – Il dominio . I dinosauri convivono con gli umani in un mondo post-apocalittico.

. I dinosauri convivono con gli umani in un mondo post-apocalittico. Rete 4 – 21:30 – Quarto Grado . Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano casi di cronaca nera.

. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano casi di cronaca nera. La7 – 21:15 – Propaganda Live . Satira, reportage e ospiti con Diego Bianchi.

. Satira, reportage e ospiti con Diego Bianchi. TV8 – 21:30 – Bake Off Italia – Emozioni in forno . Quarta puntata del talent show culinario.

. Quarta puntata del talent show culinario. Nove – 21:30 – Alessandro Siani – Off Line. Spettacolo comico teatrale.

I film su Sky venerdì 26 settembre 2025