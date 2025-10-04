Nella puntata di venerdì 3 ottobre 2025, Reazione a Catena, il quiz preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, ha visto l’ingresso di una nuova squadra campione: I Metà e Metà, trio composto da Antonia, Mariagrazia e Francesco, tutti originari di Campobasso. Il nome della squadra nasce da un gioco identitario: ciascun componente è “metà molisano e metà di un’altra regione”, tra Calabria e Campania.

Reazione a Catena Metà e Metà: la sfida contro i Cima di Rapa

I Metà e Metà hanno conquistato il titolo battendo i campioni uscenti Cima di Rapa, protagonisti di otto puntate consecutive e vincitori di oltre 32.000 euro. All’Intesa Vincente, le due squadre hanno pareggiato con 7 parole corrette, ma allo spareggio cronometrico i nuovi arrivati sono stati più rapidi: 2 secondi contro 3. Un dettaglio decisivo che ha permesso loro di accedere all’Ultima Catena.

Metà e Metà: ultima Catena: parola “Stendere” e vincita sfumata

Il trio molisano è arrivato all’Ultima Catena con un montepremi iniziale di 87.000 euro, ridotto a 21.750 euro dopo i giochi. Dopo l’acquisto del Terzo Elemento, la cifra si è abbassata a 10.875 euro.

Gli indizi erano:

Tirare

Rapporto (Terzo Elemento acquistato)

La parola da trovare doveva iniziare con “St” e finire con “e”. Dopo una breve consultazione, Francesco ha proposto “Stringere”, ma la soluzione corretta era “Stendere”. Nessuna vincita, ma un debutto solido.

Reazioni social: “Campobasso in prima serata!”

Sui social, in particolare su X, il pubblico ha accolto con entusiasmo la vittoria dei Metà e Metà:

“Finalmente il Molise in prima serata!”

“Stringere ci stava, ma Stendere era più elegante”

“Squadra simpatica e affiatata, meritano di restare”

“Mariagrazia è velocissima, Antonia riflessiva, Francesco preciso”

Anche Pino Insegno ha scherzato con il trio: “Metà e metà… ma sembrate un tutt’uno!”

Chi sono i Metà e Metà vincitori a Reazione a Catena

Antonia è la più riflessiva, con radici calabresi.

è la più riflessiva, con radici calabresi. Mariagrazia è l’istintiva, capace di intuizioni rapide.

è l’istintiva, capace di intuizioni rapide. Francesco è il mediatore, preciso e strategico.

Il trio ha mostrato una comunicazione fluida e una complicità naturale, che ha già conquistato il pubblico.