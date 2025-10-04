Metà e Metà Reazione a Catena
Game Show

I Metà e Metà: da Campobasso a campioni di Reazione a Catena, ma la parola “Stendere” sfugge

Sveva Loriano
4 Ottobre 2025 2 Minuti di lettura
0 Commenti

Nella puntata di venerdì 3 ottobre 2025, Reazione a Catena, il quiz preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, ha visto l’ingresso di una nuova squadra campione: I Metà e Metà, trio composto da Antonia, Mariagrazia e Francesco, tutti originari di Campobasso. Il nome della squadra nasce da un gioco identitario: ciascun componente è “metà molisano e metà di un’altra regione”, tra Calabria e Campania.

Reazione a Catena Metà e Metà: la sfida contro i Cima di Rapa

I Metà e Metà hanno conquistato il titolo battendo i campioni uscenti Cima di Rapa, protagonisti di otto puntate consecutive e vincitori di oltre 32.000 euro. All’Intesa Vincente, le due squadre hanno pareggiato con 7 parole corrette, ma allo spareggio cronometrico i nuovi arrivati sono stati più rapidi: 2 secondi contro 3. Un dettaglio decisivo che ha permesso loro di accedere all’Ultima Catena.

Metà e Metà: ultima Catena: parola “Stendere” e vincita sfumata

Il trio molisano è arrivato all’Ultima Catena con un montepremi iniziale di 87.000 euro, ridotto a 21.750 euro dopo i giochi. Dopo l’acquisto del Terzo Elemento, la cifra si è abbassata a 10.875 euro.

Gli indizi erano:

  • Tirare
  • Rapporto (Terzo Elemento acquistato)

La parola da trovare doveva iniziare con “St” e finire con “e”. Dopo una breve consultazione, Francesco ha proposto “Stringere”, ma la soluzione corretta era “Stendere”. Nessuna vincita, ma un debutto solido.

Reazioni social: “Campobasso in prima serata!”

Sui social, in particolare su X, il pubblico ha accolto con entusiasmo la vittoria dei Metà e Metà:

  • “Finalmente il Molise in prima serata!”
  • “Stringere ci stava, ma Stendere era più elegante”
  • “Squadra simpatica e affiatata, meritano di restare”
  • “Mariagrazia è velocissima, Antonia riflessiva, Francesco preciso”

Anche Pino Insegno ha scherzato con il trio: “Metà e metà… ma sembrate un tutt’uno!”

Chi sono i Metà e Metà vincitori a Reazione a Catena

  • Antonia è la più riflessiva, con radici calabresi.
  • Mariagrazia è l’istintiva, capace di intuizioni rapide.
  • Francesco è il mediatore, preciso e strategico.

Il trio ha mostrato una comunicazione fluida e una complicità naturale, che ha già conquistato il pubblico.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.