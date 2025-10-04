La programmazione di questa sera sabato 4 ottobre 2025 in tv offre varietà, fiction, documentari e film per tutti i gusti. Su Rai 1 torna l’appuntamento con Ballando con le stelle, mentre Rai 2 propone il giallo Omicidi a Mystery Island. Rai 3 ci porta nel mondo della scienza con Sapiens – Un solo pianeta, Canale 5 punta sul talento con Io Canto Family, Italia 1 trasmette il cult animato L’era glaciale, e La7 ospita il talk satirico In altre parole.
Stasera in TV sabato 4 ottobre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Ballando con le stelle 2025
Milly Carlucci guida la gara tra vip e ballerini professionisti. Giuria, ospiti e nuove coreografie.
- Rai 2 – 21:20 – Omicidi a Mystery Island
Una detective indaga su una serie di delitti in un resort tropicale.
- Rai 2 – 23:00 – Il Sabato al 90°
Rubrica sportiva con risultati e commenti.
- Rai 3 – 21:20 – Sapiens – Un solo pianeta
Mario Tozzi esplora il rapporto tra uomo e ambiente.
- Rai 3 – 23:55 – Pianeta della biodiversità
- Rai 4 – 21:20 – Faster
Thriller d’azione con Dwayne Johnson.
- Rai 4 – 23:00 – Lionheart – Scommessa vincente
Van Damme combatte in tornei clandestini.
- Rai 5 – 21:20 – Signorie
Documentario sulle grandi famiglie italiane del Rinascimento.
- Rai 5 – 22:10 – Che magnifica impresa
- Rai 5 – 23:10 – Sheryl Crow – Live at the Capitol Theatre
- Rai Premium – 21:20 – La Sposa
Fiction con Serena Rossi.
- Rai Premium – 23:25 – Balene – Amiche per sempre – Giù nell’abisso
- Rai Movie – 21:10 – Il principe del deserto
Film epico ambientato in Arabia.
- Rai Movie – 23:25 – La Giuria
Thriller giudiziario con John Cusack.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:35 – Io Canto Family
Michelle Hunziker guida famiglie in gara a colpi di canzoni.
- Italia 1 – 21:20 – L’era glaciale
Sid, Manny e Diego affrontano la fine del mondo.
- Italia 1 – 22:55 – Adele e l’enigma del Faraone
Avventura fantasy ambientata nell’Egitto del XX secolo.
- Rete 4 – 21:30 – Trespass – Sequestrati
Thriller con Nicolas Cage.
- Rete 4 – 23:25 – Allied – Un’ombra nascosta
Film di guerra con Brad Pitt e Marion Cotillard.
- La7 – 20:35 – In altre parole
Talk satirico con interviste e commenti sull’attualità.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
- TV8 – 22:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel
- Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola mia
I film su Sky sabato 4 ottobre 2025
- Sky Cinema Uno – 21:15 – La rapina perfetta
Thriller del 2008 con Jason Statham. Un gruppo di ladri scopre segreti compromettenti in una banca londinese.
- Sky Cinema Uno – 23:10 – Le assaggiatrici
Dramma storico del 2025 ispirato al romanzo di Rosella Postorino.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Una notte da leoni 3
Terzo capitolo della saga: il gruppo affronta nuovi guai a Las Vegas.
- Sky Cinema Collection – 23:00 – Una notte da leoni
- Sky Cinema Action – 21:00 – I predatori dell’arca perduta
Indiana Jones alla ricerca dell’Arca dell’Alleanza.
- Sky Cinema Action – 23:00 – Twister
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Gli anni belli
Commedia italiana ambientata negli anni ’80.
- Sky Cinema Comedy – 22:45 – Miss FBI: Infiltrata speciale
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Elizabeth
Cate Blanchett interpreta la regina d’Inghilterra nel XVI secolo.
- Sky Cinema Drama – 23:10 – Bernard & Doris – Complici amici
- Sky Cinema Family – 21:00 – Harry Potter e la pietra filosofale
Il primo capitolo della saga del maghetto.
- Sky Cinema Family – 23:35 – Mrs. Doubtfire
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Il quiz dell’amore
Una coppia partecipa a un gioco televisivo che mette alla prova il loro rapporto.
- Sky Cinema Romance – 22:40 – Supernova
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – God is a Bullet
Thriller del 2023: un detective si infiltra in una setta per salvare una ragazza.
- Sky Cinema Suspense – 23:05 – Topaz
