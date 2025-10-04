Stasera in tv sabato 4 ottobre 2025
Stasera in TV sabato 4 ottobre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
4 Ottobre 2025 3 Minuti di lettura
La programmazione di questa sera sabato 4 ottobre 2025 in tv offre varietà, fiction, documentari e film per tutti i gusti. Su Rai 1 torna l’appuntamento con Ballando con le stelle, mentre Rai 2 propone il giallo Omicidi a Mystery Island. Rai 3 ci porta nel mondo della scienza con Sapiens – Un solo pianeta, Canale 5 punta sul talento con Io Canto Family, Italia 1 trasmette il cult animato L’era glaciale, e La7 ospita il talk satirico In altre parole.

Stasera in TV sabato 4 ottobre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Ballando con le stelle 2025
    Milly Carlucci guida la gara tra vip e ballerini professionisti. Giuria, ospiti e nuove coreografie.
  • Rai 2 – 21:20 – Omicidi a Mystery Island
    Una detective indaga su una serie di delitti in un resort tropicale.
  • Rai 2 – 23:00 – Il Sabato al 90°
    Rubrica sportiva con risultati e commenti.
  • Rai 3 – 21:20 – Sapiens – Un solo pianeta
    Mario Tozzi esplora il rapporto tra uomo e ambiente.
  • Rai 3 – 23:55 – Pianeta della biodiversità
  • Rai 4 – 21:20 – Faster
    Thriller d’azione con Dwayne Johnson.
  • Rai 4 – 23:00 – Lionheart – Scommessa vincente
    Van Damme combatte in tornei clandestini.
  • Rai 5 – 21:20 – Signorie
    Documentario sulle grandi famiglie italiane del Rinascimento.
  • Rai 5 – 22:10 – Che magnifica impresa
  • Rai 5 – 23:10 – Sheryl Crow – Live at the Capitol Theatre
  • Rai Premium – 21:20 – La Sposa
    Fiction con Serena Rossi.
  • Rai Premium – 23:25 – Balene – Amiche per sempre – Giù nell’abisso
  • Rai Movie – 21:10 – Il principe del deserto
    Film epico ambientato in Arabia.
  • Rai Movie – 23:25 – La Giuria
    Thriller giudiziario con John Cusack.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:35 – Io Canto Family
    Michelle Hunziker guida famiglie in gara a colpi di canzoni.
  • Italia 1 – 21:20 – L’era glaciale
    Sid, Manny e Diego affrontano la fine del mondo.
  • Italia 1 – 22:55 – Adele e l’enigma del Faraone
    Avventura fantasy ambientata nell’Egitto del XX secolo.
  • Rete 4 – 21:30 – Trespass – Sequestrati
    Thriller con Nicolas Cage.
  • Rete 4 – 23:25 – Allied – Un’ombra nascosta
    Film di guerra con Brad Pitt e Marion Cotillard.
  • La7 – 20:35 – In altre parole
    Talk satirico con interviste e commenti sull’attualità.
  • TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
  • TV8 – 22:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel
  • Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola mia

I film di questa sera in TV sabato 4 ottobre 2025

  • Omicidi a Mystery Island (Rai 2): Giallo ambientato in un resort tropicale.
  • Faster (Rai 4): Vendetta e azione con Dwayne Johnson.
  • Lionheart – Scommessa vincente (Rai 4): Van Damme in tornei clandestini.
  • Il principe del deserto (Rai Movie): Epica lotta per il potere in Arabia.
  • La Giuria (Rai Movie): Thriller giudiziario.
  • Trespass – Sequestrati (Rete 4): Una famiglia viene presa in ostaggio.
  • Allied – Un’ombra nascosta (Rete 4): Spie e amori durante la Seconda Guerra Mondiale.
  • L’era glaciale (Italia 1): Avventura preistorica con animali improbabili.
  • Adele e l’enigma del Faraone (Italia 1): Fantasy ambientato nell’Egitto del XX secolo.

I film su Sky sabato 4 ottobre 2025

  • Sky Cinema Uno – 21:15 – La rapina perfetta
    Thriller del 2008 con Jason Statham. Un gruppo di ladri scopre segreti compromettenti in una banca londinese.
  • Sky Cinema Uno – 23:10 – Le assaggiatrici
    Dramma storico del 2025 ispirato al romanzo di Rosella Postorino.
  • Sky Cinema Collection – 21:15 – Una notte da leoni 3
    Terzo capitolo della saga: il gruppo affronta nuovi guai a Las Vegas.
  • Sky Cinema Collection – 23:00 – Una notte da leoni
  • Sky Cinema Action – 21:00 – I predatori dell’arca perduta
    Indiana Jones alla ricerca dell’Arca dell’Alleanza.
  • Sky Cinema Action – 23:00 – Twister
  • Sky Cinema Comedy – 21:00 – Gli anni belli
    Commedia italiana ambientata negli anni ’80.
  • Sky Cinema Comedy – 22:45 – Miss FBI: Infiltrata speciale
  • Sky Cinema Drama – 21:00 – Elizabeth
    Cate Blanchett interpreta la regina d’Inghilterra nel XVI secolo.
  • Sky Cinema Drama – 23:10 – Bernard & Doris – Complici amici
  • Sky Cinema Family – 21:00 – Harry Potter e la pietra filosofale
    Il primo capitolo della saga del maghetto.
  • Sky Cinema Family – 23:35 – Mrs. Doubtfire
  • Sky Cinema Romance – 21:00 – Il quiz dell’amore
    Una coppia partecipa a un gioco televisivo che mette alla prova il loro rapporto.
  • Sky Cinema Romance – 22:40 – Supernova
  • Sky Cinema Suspense – 21:00 – God is a Bullet
    Thriller del 2023: un detective si infiltra in una setta per salvare una ragazza.
  • Sky Cinema Suspense – 23:05 – Topaz

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

