La programmazione televisiva di questa sera in tv lunedì 6 ottobre 2025 offre un’ampia gamma di scelte, tra attese fiction, talk show, reality e film d’azione. Su Rai 1 prosegue l’appuntamento con la terza stagione di Blanca, mentre Rai 2 ci porta dietro le quinte delle aziende con Boss in incognito. Allo stesso tempo, Rai 3 dedica la serata all’inchiesta con Lo Stato delle Cose. Sul fronte Mediaset, Canale 5 accende i riflettori sulla casa del Grande Fratello 2025, Italia 1 scatena l’adrenalina con I Mercenari 3, e infine La7 approfondisce la storia con La Torre di Babele.
Stasera in TV lunedì 6 ottobre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Blanca 3 – Episodio 3La geniale consulente non vedente della polizia, Blanca Ferrando, si immerge nel mondo affascinante e spietato dell’alta moda per indagare su un complesso caso di omicidio che nasconde segreti inconfessabili e rivalità mortali.
- Rai 2 – 21:20 – Boss in incognitoUn nuovo imprenditore accetta la sfida di lavorare sotto copertura tra i suoi stessi dipendenti. Attraverso questa esperienza, scoprirà dall’interno la realtà quotidiana della sua azienda, tra difficoltà, sacrifici e momenti di grande umanità.
- Rai 3 – 21:20 – Lo Stato delle CoseUn nuovo appuntamento con il programma di inchiesta che, attraverso reportage e testimonianze dirette, fa luce su importanti temi sociali, economici e ambientali che riguardano il nostro paese.
- Rai 4 – 21:20 – The Deep DarkUn claustrofobico survival horror francese. La trama segue un gruppo di minatori che, intrappolati a mille metri di profondità, risvegliano un’antica e sanguinaria creatura primordiale.
- Rai 4 – 23:05 – Antlers – Spirito InsaziabileUn thriller soprannaturale prodotto da Guillermo del Toro. In una cittadina isolata dell’Oregon, un’insegnante e suo fratello sceriffo si trovano a indagare su un loro giovane studente, legato a una terrificante creatura del folklore locale.
- Rai 5 – 21:20 – E poi c’è KatherineUna commedia brillante con Emma Thompson e Mindy Kaling. La storia segue una leggendaria ma ormai datata conduttrice di talk show che, per salvare il suo programma, assume una giovane autrice di origini indiane, dando vita a uno scontro generazionale e culturale esilarante.
- Rai Movie – 21:10 – Rio LoboUn classico western diretto da Howard Hawks, con l’inossidabile John Wayne nei panni di un colonnello che, dopo la Guerra Civile, dà la caccia ai traditori che hanno causato la morte dei suoi uomini.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:40 – Grande Fratello 2025Alfonso Signorini conduce una nuova, lunga diretta dalla casa più spiata d’Italia. La serata si preannuncia ricca di colpi di scena, tra nuove nomination, sorprese per gli inquilini e l’analisi delle dinamiche che animano il reality.
- Italia 1 – 21:20 – I Mercenari 3Sylvester Stallone guida un team di veterani dell’azione in una nuova missione esplosiva. Questa volta, Barney Ross e la sua squadra devono affrontare Conrad Stonebanks, un co-fondatore dei Mercenari diventato un spietato trafficante d’armi.
- Rete 4 – 21:30 – Quarta RepubblicaNicola Porro conduce il suo talk di approfondimento politico, analizzando i temi più caldi dell’attualità economica e sociale con ospiti, inchieste e accesi dibattiti in studio.
I film su Sky lunedì 6 ottobre 2025
- Sky Cinema Uno – 21:15 – The Holdovers: Un’acclamata commedia drammatica con Paul Giamatti. La trama segue un burbero professore costretto a rimanere nel campus di un collegio durante le vacanze di Natale per sorvegliare uno studente problematico.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Una notte da leoni 3: Terzo e ultimo capitolo della saga comica. Questa volta non c’è nessun matrimonio, ma il “branco” si ritrova a Las Vegas per affrontare nuovi e incredibili guai.
- Sky Cinema Action – 21:00 – I predatori dell’arca perduta: Il primo, indimenticabile capitolo della saga di Indiana Jones. L’archeologo avventuriero si lancia in una corsa contro i nazisti per trovare la leggendaria Arca dell’Alleanza.
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Elizabeth: Cate Blanchett offre un’interpretazione magistrale della giovane regina Elisabetta I d’Inghilterra, raccontando la sua ascesa al trono nel XVI secolo tra intrighi politici e minacce di morte.
- Sky Cinema Family – 21:00 – Harry Potter e la pietra filosofale: L’inizio della magia. Il primo film della saga ci introduce al mondo di Hogwarts e alla straordinaria avventura del giovane mago Harry Potter.
