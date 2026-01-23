L’intrattenimento leggero e la comicità fisica tornano protagonisti su Prime Video con la seconda stagione di Red Carpet Vip al tappeto 2. A partire da venerdì 23 gennaio 2026, la piattaforma di streaming offre ai suoi abbonati i nuovi episodi di questo game show, che conferma la formula vincente della prima edizione alzando però la posta in gioco. Prodotto da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios, il programma mette in scena una competizione esilarante dove tre squadre di bodyguard, composte interamente da comici, devono proteggere a ogni costo cinque dive iconiche dello spettacolo italiano. La missione appare semplice solo sulla carta: scortare le celebrità lungo un tappeto rosso insidioso, disseminato di trappole, ostacoli e disturbatori pronti a tutto pur di rovinare la passerella.

Concorrenti, protagonisti, conduttori del game show Red Carpet Vip al tappeto 2

Il cuore pulsante dello show risiede nel contrasto tra l’eleganza delle protagoniste e la goffaggine dei loro protettori. Cinque celebri dive del panorama nazionale accettano la sfida, affidando la propria incolumità a tre team di guardie del corpo decisamente non convenzionali. A tenere le fila di questo circo mediatico troviamo l’energica Alessia Marcuzzi, che dirige il traffico tra una caduta e l’altra. Inoltre, a rendere l’atmosfera ancora più frizzante, interviene il commento pungente e fuori campo della Gialappa’s Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci), pronti a sottolineare impietosamente ogni errore dei concorrenti.

Dive protagoniste:

Le “preziose merci” da scortare in questa edizione sono:

Federica Nargi

Alba Parietti

Pamela Prati

Giulia Salemi

Flavia Vento

Bodyguard:

A difendere le star, o almeno a provarci, scendono in campo comici noti per la loro verve:

Gli Autogol

Alessandro Betti

Valentina Cardinali

Alessandro Ciacci

Gianluca Fubelli Scintilla

Antonio Ornano

Giulia Vecchio

Per questa seconda stagione, la produzione ha scelto un’ambientazione che complica notevolmente le cose. Le riprese si sono svolte all’interno del parco acquatico Ondaland, situato a Vicolungo in Piemonte. Questo scenario trasforma il tradizionale tappeto rosso in un percorso a ostacoli “bagnato”, dove scivoli, piscine e getti d’acqua diventano nemici temibili quanto i disturbatori umani.

Svolgimento del game Red Carpet Vip al tappeto 2

La dinamica del gioco impone alle squadre di bodyguard una concentrazione assoluta. I comici devono scortare le cinque dive lungo un percorso che si snoda attraverso le attrazioni del parco acquatico. Tuttavia, il tappeto rosso non rappresenta una passeggiata di salute: tra vasche piene d’acqua, superfici scivolose e barriere fisiche, il rischio di finire a gambe all’aria rimane costante.

Ogni episodio propone prove specifiche studiate per mettere in difficoltà i protettori, mentre figuranti e disturbatori professionisti intervengono a sorpresa per spingere le dive fuori dal tracciato. La vittoria va alla squadra che, nonostante il caos, riesce a mantenere la propria celebrity con i piedi sul tappeto per il maggior tempo possibile, garantendole un arrivo “asciutto” e dignitoso al traguardo.

Anticipazioni puntate

Prime Video rilascia l’intera stagione, composta da 4 episodi, in un’unica soluzione il 23 gennaio 2026.

Le anticipazioni rivelano dettagli interessanti:

le nuove prove sfruttano appieno le aree acquatiche, costringendo i bodyguard a tuffi e nuotate improvvisate;

la presenza della Gialappa’s Band amplifica le dinamiche comiche, trasformando ogni scivolone in un momento cult;

clip esclusive mostrano Alba Parietti alle prese con la sua squadra (Alessandro Ciacci, Valentina Cardinali, Antonio Ornano), creando siparietti surreali tra pretese da diva e realtà tragicomica;

alle prese con la sua squadra (Alessandro Ciacci, Valentina Cardinali, Antonio Ornano), creando siparietti surreali tra pretese da diva e realtà tragicomica; il tono generale appare decisamente più spettacolare rispetto al passato, grazie alla scenografia naturale offerta dal parco divertimenti.

Cast completo del game show Red Carpet Vip al tappeto 2

La forza del programma risiede nel mix eterogeneo dei suoi partecipanti, che unisce il glamour televisivo alla comicità di palco.

Cast ufficiale: