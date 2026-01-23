Venerdì 23 gennaio prende il via la 22esima giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Come al solito, per vedere in diretta l’intero turno è necessario avere un abbonamento a DAZN. Su Sky, invece, sono proposti, in co-esclusiva, solamente tre incontri.

Serie A 22esima giornata programmazione tv, gli anticipi

La 22esima giornata di programmazione tv parte il 23 gennaio, con il match delle 20:45 fra la capolista Inter ed il Pisa. I padroni di casa, guidati da Christian Chivu, cercano i tre punti per proseguire la marcia verso lo scudetto, mentre gli ospiti sono ancora in lotta per non retrocedere.

Tre, invece, gli incontri che sono previsti in calendario nella giornata del sabato. Alle 15:00 tocca a Como-Torino, con i padroni di casa che tornano a giocare in casa dopo l’ottimo successo in trasferta contro la Lazio. Alle 18:00, la Fiorentina, quart’ultima ed imbattuta da quattro turni, affronta il Cagliari, reduce dalla vittoria casalinga contro la Juventus.

Alle 20:45 parte il turno anche su Sky con il faccia a faccia tra il Lecce e la Lazio.

Serie A 22esima giornata programmazione tv, il calendario della domenica

La 22esima giornata di Serie A procede domenica 25 gennaio. Dalle ore 12:30, il Sassuolo, dopo tre sconfitte di fila, tenta di tornare a fare punti contro la Cremonese di Davide Nicola. Alle 15:00, in contemporanea, spazio agli incontri Genoa-Bologna ed Atalanta-Parma.

Primo big match della giornata è alle 18:00. DAZN e Sky propongono l’appuntamento tra la Juventus di Luciano Spalletti ed il Napoli di Antonio Conte, ovvero le compagini che occupano il quinto ed il terzo posto in campionato.

Dalle 20:45, solo su DAZN, è la volta dell’altro scontro diretto del turno, cioè quello fra la Roma di Gasperini ed il Milan di Allegri. I giallorossi sono quarti a quota 42 punti. I rossoneri, invece, sono secondi con 46 punti, a -3 dalla capolista Inter. La 22esima giornata di Serie A termina lunedì 26 gennaio alle 20:45 con Hellas Verona-Udinese.

I telecronisti

Queste le voci che commentano i match di Serie A per Sky.

Lecce-Lazio: Gentile e Minotti;

Gentile e Minotti; Juventus-Napoli: Zancan e Montolivo;

Zancan e Montolivo; Hellas Verona-Udinese: Barone e Gobbi.

Di seguito, invece, i commentatori schierati da DAZN.