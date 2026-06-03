Mercoledì 3 giugno inizia la Sfida dei Campioni di Reazione a Catena. Il game show compie vent’anni e, per l’occasione, si confrontano alcune delle squadre più forti della storia del game.

Reazione a Catena Sfida dei Campioni, undici puntate speciali

Le prime undici puntate di Reazione a Catena sono dunque occupate dalla Sfida dei Campioni, la cui finale è prevista sabato 13 giugno. Dal giorno seguente parte l’edizione ordinaria del format, che terrà compagnia al pubblico fino al prossimo ottobre, dalle ore 18:40 circa su Rai 1. La trasmissione, in onda tutti i giorni e visibile anche in streaming su Rai Play, è condotta da Pino Insegno. Per lui si tratta della settima edizione da padrone di casa, la terza consecutiva.

Reazione a Catena Sfida dei Campioni, il regolamento e le squadre partecipanti

Alla Sfida dei Campioni di Reazione a Catena presenziano le dodici migliori squadre della storia del programma. Le prime otto affrontano un torneo di qualificazione, con quattro sfide a eliminazione diretta: la compagine vincente prosegue l’avventura, la perdente è immediatamente eliminata. In tale fase, le squadre protagoniste sono Tre Forcellini (Padova), Le Ombre di Pino (Varese), I Tiri Liberi (Udine), Le Cocche di Nonna (Fano), Le Amiche in Onda (Lecce), I Parenti Stretti (Messina), Le Volta Pagina (Reggio Emilia), Le Focaccine (Milano).

I quattro team vincenti accedono al turno successivo e devono fronteggiare le teste di serie, ovvero le compagini che si sono particolarmente distinte per la loro bravura. In primis ci sono Le Intese a Distanza, originarie della provincia di Oristano e capaci di vincere circa 300 mila euro. Spazio, poi, a I Dai e Dai, che da Livorno sono riusciti a conquistare un jackpot di oltre 170 mila euro. Da Varese, invece, arrivano Le Tre e un Quarto, che nel format hanno vinto più di 230 mila euro. Infine, ci sono I Tre di Denari, originari di Monza e bravi al punto da vincere circa 400 mila euro.

La novità ne L’Intesa vincente

Per quel che concerne l’edizione ordinaria di Reazione a Catena, cioè quella al via il 14 giugno, sono confermate le manche dello scorso anno, fra cui le Catene Musicali, Una tira l’altra, Le parole mancanti e La sillaba fortunata.

Torna, ovviamente, L’Intesa vincente, simbolo del gioco e manche decisiva per stabilire la squadra campione. In tale fase della partita c’è una novità: l’individuazione di ogni parola corretta aumenterà il montepremi della squadra di 2.000 euro e non più di 1.000 euro. Ciò, inevitabilmente, porterà a un aumento del montepremi provvisorio con il quale le compagini vincitrici affronteranno il gioco finale de L’Ultima Catena.