Mercoledì 3 giugno, dalle ore 11:00 presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, si è svolta la conferenza stampa, che abbiamo seguito in diretta, dell’evento Campioni del Mondo Italia Loves Unesco. La manifestazione, realizzata da Fondazione Arena di Verona in collaborazione con Rai Cultura, Ministero della Cultura, Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Ministero del Turismo, Ministero degli Affari Esteri e Ministero per lo Sport e i Giovani, si svolge il 5 giugno.

La serata evento è prevista all’Arena di Verona il 5 giugno e celebra il profondo legame dell’Italia con l’UNESCO: il nostro paese, infatti, è quello con il maggior numero di siti patrimonio dell’umanità al mondo. Inoltre, è lanciata la candidatura della Canzone Napoletana a Patrimonio dell’Umanità. Durante la conferenza stampa di presentazione di Campioni del Mondo Italia Loves Unesco, che abbiamo seguito in diretta, intervengono il Sottosegretario del Ministero della Cultura Giampiero Cannella e il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. A loro si uniscono la conduttrice Milly Carlucci, il Direttore Rai Cultura Fabrizio Zappi e Cecilia Gasdia, Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona. In collegamento, infine, presenzia Renzo Arbore.

Campioni del Mondo Italia Loves Unesco diretta conferenza stampa, inizia l’incontro

Parte la conferenza stampa in diretta di Campioni del Mondo Italia Loves Unesco. Dopo un filmato introduttivo, prende la parola il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi: “L’evento nasce per celebrare il primato italiano in riferimento ai siti UNESCO, di cui andiamo orgogliosi. Noi ne abbiamo 61, per la serata arriveranno oltre 100 delegati Unesco direttamente da Parigi, con un volo privato ITA. Speriamo che la serata possa diventare per loro importante. Vogliamo affermare che l’Italia è una nazione Campione del Mondo: nonostante il dispiacere per l’assenza della Nazionale dai Mondiali, noi siamo in un momento formidabile. Abbiamo, nello sport, fenomeni come Kimi Antonelli e Jannik Sinner e il nostro paese è la più grande potenza culturale del mondo”.

Mazzi continua il suo intervento: “Vogliamo festeggiare il riconoscimento dell’arte del Canto Lirico e della Cucina Italiana come Patrimonio dell’Umanità. Nel corso della manifestazione lanceremo la candidatura della canzone napoletana classica. Tale iniziativa richiederà due anni, dovremo compilare un dossier scientifico e contiamo di completare l’iter di riconoscimento entro il 2028. Ho voluto accelerare i tempi perché l’anno prossimo Napoli sarà al centro del mondo, con la Louis Vuitton America’s Cup, e ho proposto che la cerimonia di apertura di tale competizione possa rappresentare una vetrina mondiale per la Canzone napoletana, coinvolgendo anche artisti internazionale. Ai tanti artisti annunciati, durante Campioni del Mondo Italia Loves Unesco ci sarà anche Gianni Morandi che canterà Caruso. Ci saranno due set scenici: il principale, dentro l’Arena, è guidato da Milly Carlucci, mentre dall’esterno Paolo Belli mostra i preparativi per una grande cena all’aperto per celebrare il mondo dell’enogastronomia”.

Cosa ha detto il Ministro Francesco Lollobrigida

La conferenza stampa di Campioni del Mondo Italia Loves Unesco va avanti con le dichiarazioni del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: “L’Italia è un paese in cui il calcio è amato, ma noi abbiamo molto di più e raggiungiamo prestigiosi traguardi in tanti ambiti, nella cultura, nell’arte, nello sport e nel mondo dell’impresa. Vogliamo raccontare quel che c’è di buono, perché essere italiani è un elemento d’orgoglio e perché in tutto il mondo c’è fame di Italia. Il concetto Made in Italy suscita immediatamente sensazioni positive. Nella cucina italiana l’elemento fondamentale è la convivialità e anche la musica napoletana è un elemento di unità fondamentale”. Il Ministro ricorda la scelta di accompagnare la candidatura della Cucina Italiana come Patrimonio Mondiale Unesco a quattro grandi artisti italiani, cioè Dante Alighieri, Rita Levi Montalcini, Giuseppe Verdi e Leonardo Da Vinci.

È la volta della conduttrice Milly Carlucci: “Per noi sarà una serata dedicata all’emozione e alla grandiosità. Tutte le volte che sono stata all’Arena di Verona mi sono accorta che al pubblico arrivano immagini straordinarie, mozzafiato. Ci saranno le arie delle grandi opere, i cori e tutti gli elementi della musica lirica, che si mischieranno a quelli della musica pop. Sarà una serata in cui porteremo il cuore dell’Italia, uno spettacolo emozionante e vivo. L’impegno Rai sarà massiccio, per cercare di far vivere al pubblico a casa tutto quel che avviene anche nei dettagli. La candidatura della Canzone Napoletana sarà un elemento storico”.

Campioni del Mondo Italia Loves Unesco diretta conferenza stampa, il videomessaggio di Renzo Arbore

La conferenza stampa va avanti con un videomessaggio di Renzo Arbore, testimonial della candidatura della Canzone Napoletana: “Ho l’onore di coordinare il gruppo di lavoro che avrà la responsabilità di redigere il dossier scientifico che accompagnerà la candidatura. Ho lavorato per 30 anni con la musica classica napoletana, che vive dal ‘900 grazie ad artisti come Caruso e Pavarotti. Ho fatto tournée in tutto il mondo e ho constato che tutti amano la musica classica napoletana. Fino ad oggi è stata un po’ dimenticata dall’Unesco perché meritava questo riconoscimento da tempo. La musica porta gli appassionati a ritrovare le radici, con ricadute positive anche sul turismo”.

Altro contributo pre-registrato, questa volta di Patti Smith, fra le ospiti della serata: “La musica dell’opera lirica è trasportante, la amo sin da bambina. Puccini mi ha ridato la voglia di vivere e sono riconoscente alla lirica. Sono molte felice e grata di poter essere con voi all’Arena di Verona“. Milly Carlucci aggiunge: “Alla fine della serata faremo tutti insieme un brindisi di buon auspicio. Io entrerò sul palco con la Marcia trionfale dell’Aida e la serata terminerà con ‘O sole mio“.

Le dichiarazioni del Direttore Fabrizio Zappi

La conferenza stampa di Campioni del Mondo continua. Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione Arena di Verona: “Durante la serata parteciperanno numerosi artisti lirici, che metteranno in scena, con costumi e scenografie, alcuni pezzi più noti dell’Opera. Abbiamo scelto dei pezzi attinenti con la cucina italiana, fra cui quello del Don Giovanni intitolato Già la mensa è preparata. Nessuno più di me è felice del lancio della candidatura della Canzone Napoletana, che oramai appartiene a tutto il mondo e si merita questo riconoscimento”.

In rappresentanza di Rai Cultura interviene il Direttore Fabrizio Zappi: “Per me essere qui è un piacere e un dovere. La Rai mette a disposizione la propria competenza tecnica ed editoriale, in una collaborazione con il Ministero della Cultura che va avanti da anni e che è finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Credo sia importante, a tal proposito, lo sforzo quotidiano della Rai, che dimostra sul campo quanto crediamo nel ruolo di Servizio Pubblico. Dal 2018 ci occupiamo dei siti italiani Unesco, con una lunga serie di documentari in italiano e in inglese. La memoria è uno strumento necessario da valorizzare tutti i giorni. Durante la serata Campioni del Mondo impiegheremo 18 telecamere, due droni, le nostre maestranze più esperte e due palchi, uno con Milly Carlucci e l’altro con Paolo Belli. Il 12 giugno, sempre dall’Arena di Verona, manderemo in onda La Traviata, opera che apre la Stagione estiva”.

Campioni del Mondo Italia Loves Unesco diretta conferenza stampa, le parole di Paolo Belli

Nella conferenza stampa di Campioni del Mondo Italia Loves Unesco interviene Paolo Belli: “Dentro l’Arena ci sarà uno spettacolo straordinario. Io fuori farò una grande festa, con oltre 100 ballerini. Noi, dall’esterno, arriveremo alla pancia degli italiani, anche perché celebreremo la cucina italiana. Sarà una festa nelle festa”.

Iniziano le domande dei giornalisti. La prima riguarda il coinvolgimento dei delegati di Iran e Russia. Risponde la dottoressa Pecci del Ministero della Cultura: “Non saranno presenti all’evento. Sono stati invitati tutti i paesi che si sono occupati della convezione 1972 e di quella 2003“. Altro quesito sulla scaletta. Milly Carlucci: “Patti Smith parlerà della sua passione per la lirica e canterà Because the Night in versione sinfonica, accompagnata da oltre 100 orchestrali e coristi. La serata partirà con la Marcia Trionfale dell’Aida e terminerà con il duetto di Vittorio Grigolo e Sal Da Vinci nel brano ‘O Sole Mio“. Il Ministro Mazzi aggiunge: “Ogni artista ha scelto il brano con il quale esibirsi. Placido Domingo duetterà con Serena Autieri. Abbiamo costruito la serata pensando anche all’idea che nel mondo si ha dell’Italia“.