Lunedì 1° giugno è giunto al termine il Torneo dei Campioni de L’Eredità e la super-campionessa è Eleonora. La giovane concorrente, infatti, è riuscita a raggiungere la Ghigliottina durante l’appuntamento conclusivo della stagione, superando in questo modo Stefano.

L’Eredità Torneo dei Campioni Eleonora, nessuna vittoria nell’ultima puntata

Durante l’ultima puntata del Torneo dei Campioni de L’Eredità, Eleonora è riuscita ad arrivare al Triello con Francesco e Marcello. Quest’ultimo è stato eliminato e, dunque, Eleonora e Francesco si sono affrontati nella manche denominata 100 secondi.

Al termine di una lunga serie di domande di cultura generale, Eleonora è riuscita ad ottenere la vittoria, guadagnando la possibilità di affrontare l’ultima Ghigliottina della stagione. Essa aveva un valore di 180 mila euro, divenuti 90 mila dopo la scelta dei cinque elementi, ovvero Scoprire, Presto, Scusa, Meglio e Domani.

La partecipante, analizzando tali termini, ha optato per la parola Giorno. Tale scelta si è rivelata essere sbagliata, in quanto il lemma vincente era Ancora.

L’Eredità Torneo dei Campioni Eleonora, la concorrente ha superato Stefano

Nonostante non sia riuscita a indovinare la parola finale, Eleonora, avendo staccato il pass per la Ghigliottina, è riuscita a diventare la vincitrice del Torneo dei Campioni. Nel corso della sfida, iniziata la scorsa settimana, Eleonora è riuscita a vincere tre puntate, proprio come Stefano. Rispetto a quest’ultimo, tuttavia, lei è riuscita a mettere da parte un montepremi più alto e ciò è risultato essere decisivo per l’incoronazione di campionessa.

Eleonora ha 37 anni ed è originaria di Torino. Nell’avventura durante l’edizione classica de L’Eredità, la concorrente ha giocato per ben diciassette appuntamenti consecutivi, arrivando nove volte alla Ghigliottina, senza mai riuscire a vincere. Durante il Torneo, invece, ha finalmente trionfato: il 29 maggio, infatti, ha portato a casa 42 mila e 500 euro.

Appuntamento all’estate

Con la proclamazione di Eleonora è giunta al termine l’edizione invernale de L’Eredità. Il quiz guidato da Marco Liorni ha ottenuto ascolti eccellenti per tutta la stagione, sfiorando diverse volte il 30% di share. Anche grazie a questi risultati la TV di Stato ha deciso di puntare ancora sul game show, ovviamente riconfermato nei palinsesti 2026-2027 ma che terrà compagnia al pubblico anche in estate. Dal 20 luglio prossimo, Marco Liorni torna al timone del format in access prime time di Rai 1, ovvero la medesima collocazione che ospita, da settembre, Affari Tuoi con Stefano De Martino.