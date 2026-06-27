Da diverso tempo è possibile notare una vera e propria invasione delle Linee sulle reti Rai. Dalla versione Europa a quella denominata Italia, passando per la MED e la Bike: sono decine gli spin off creati.

Invasione delle Linee reti Rai, il caso del sabato

Sia il sabato che la domenica, in inverno ma anche in estate. Sulle reti Rai, e in particolare sull’ammiraglia, sono moltissime le varie Linee, tutte nate da Linea Verde, che sono proposte al pubblico. Basti pensare, ad esempio, al palinsesto attuale del sabato.

Nell’arco della giornata sono proposte addirittura cinque diverse Linee. Alle 11:25 tocca a Linea Verde Illumina Sport e Salute, seguito alle 12:00 da Linea Verde Discovery e alle 12:25 da Linea Verde Sentieri. Al termine del TG1 continua la lunga serie di Linee con Linea Blu Porti d’Italia. Alle 17:10 inizia la quinta e ultima Linea, cioè quella denominata MED.

Il forte legame con il racconto del territorio

L’eccessiva presenza delle Linee nei palinsesti Rai è il risultato dell’esigenza, da sempre presente nella TV di Stato, di raccontare il territorio. Si tratta di un fenomeno che ha radici lontane: l’antesignano è A come Agricoltura, in onda dal ’76 all’81 su Rete 1. Da tale format ha preso il via Linea Verde, la mamma di tutte le Linee che ha debuttato nell’estate del 1981.

Da tale programma, nel corso degli anni, sono nati decine di spin off, che hanno lentamente invaso i palinsesti della Rai. Il risultato finale è una programmazione tv ricca di format differenti sulla carta, ma che alla fine, salvo qualche rara eccezione, si somigliano un po’ tutti, raccontando, seppur con approcci differenti, le tradizioni e le bellezze naturali del nostro paese. Persino i conduttori, spesso volti tutt’altro che di spicco della tv italiana, finiscono per essere gli stessi. Livio Beshir, ad esempio, negli ultimi tre anni ha guidato, in ordine sparso, Linea Verde, Linea Blu Discovery, Linea Verde Europa, Linea Verde Storie-Sentieri d’acqua e Linea Blu Porti d’Italia, con il quale è occupato in queste settimane.

Invasione delle Linee reti Rai, arriva la rete dedicata

La novità, in casa Rai, è l’arrivo di una nuova rete tematica, che dovrebbe essere interamente dedicata alle trasmissioni che raccontano il territorio. Al momento non si conosce la data del debutto del canale, né quali format andrà a proporre. Tuttavia, considerando il tema del canale, l’auspicio è che nel palinsesto possano confluire le decine di Linee nate nel corso degli anni, permettendo così alle reti generaliste Rai di avere una maggiore varietà nell’offerta.