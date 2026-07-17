Nella puntata di giovedì 16 luglio 2026 di Reazione a Catena, il game show preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, è arrivato un nuovo cambio della guardia.

Dopo una sola puntata da campioni, I Fuggitivi hanno perso il titolo. A batterli sono stati I Senza Francesco, squadra composta da Antonio, Mattia e Luca, provenienti da Napoli.

Il nome del trio nasce da un’assenza importante. Come ha spiegato Mattia, capitano della squadra, Francesco è un loro amico comune, la persona che li ha fatti conoscere, ma che non ha partecipato al programma.

I Senza Francesco hanno conquistato il titolo all’Intesa Vincente, superando nettamente I Fuggitivi. Poi, all’Ultima Catena, sono riusciti a vincere 922 euro in gettoni d’oro grazie alla soluzione finale “Risultato”.

I Senza Francesco: la sfida contro I Fuggitivi a Reazione a Catena

I Senza Francesco hanno conquistato il titolo battendo i campioni uscenti, I Fuggitivi.

La squadra composta da Valentina, Sara e Marco, proveniente da Falerone, in provincia di Fermo, era reduce dalla vittoria contro I Calmissimi. Il loro percorso, però, si è interrotto già nella puntata successiva.

Durante l’Intesa Vincente, I Fuggitivi hanno mostrato diverse difficoltà. Pino Insegno li ha richiamati più volte per il modo in cui formulavano gli indizi, invitandoli a rispettare meglio la lingua italiana e il regolamento del gioco.

Il conduttore ha sottolineato che Reazione a Catena si basa proprio sulla costruzione di frasi corrette e non su una semplice sequenza di sinonimi. Dopo un primo richiamo, ha poi aggiunto che quei suggerimenti sembravano “telegrammi” e che così il gioco diventava meno divertente.

Alla fine, I Fuggitivi si sono fermati a 2 parole corrette.

I Senza Francesco, invece, hanno mostrato maggiore affiatamento. Antonio, Mattia e Luca sono riusciti a trovare 6 parole, conquistando così il titolo di nuovi campioni di Reazione a Catena.

Ultima Catena: soluzione “Risultato” e vincita da 922 euro

I Senza Francesco hanno iniziato l’Ultima Catena con un montepremi importante: 118.000 euro.

Il percorso finale, però, si è rivelato più complicato del previsto. Tra errori, dimezzamenti e indecisioni, la cifra è scesa progressivamente fino a 1.844 euro.

Pino Insegno ha provato a incoraggiare i nuovi campioni, ricordando che si trattava della loro prima volta e che la tensione può incidere molto nelle scelte.

All’ultima parola, gli indizi a disposizione erano: Uguale, la parola misteriosa iniziava con: Ri e terminava con O.

Nel dubbio, I Senza Francesco hanno deciso di acquistare il Terzo Elemento. Il montepremi si è quindi dimezzato ancora, scendendo a 922 euro.

Il nuovo indizio era: Dimostrato. Dopo il confronto finale, Antonio, Mattia e Luca hanno scelto la parola: Risultato.

Prima di svelare la soluzione, Pino Insegno ha ricordato ai concorrenti che la parola corretta era stata pronunciata durante il ragionamento.

La risposta si è rivelata esatta. I Senza Francesco hanno così vinto 922 euro in gettoni d’oro, chiudendo la loro prima puntata da campioni con una piccola ma significativa vincita.

Reazioni social: I Senza Francesco vincono, ma il pubblico discute su Pino Insegno

La vittoria de I Senza Francesco è stata accolta positivamente da molti spettatori di Reazione a Catena.

Diversi utenti sui social sono riusciti a indovinare la soluzione finale “Risultato” e hanno commentato con soddisfazione il successo dei nuovi campioni, pur sottolineando il rammarico per una cifra finale molto più bassa rispetto al montepremi iniziale.

La puntata, però, ha fatto discutere anche per alcuni momenti legati alla conduzione.

Una parte del pubblico ha criticato i ripetuti richiami di Pino Insegno ai concorrenti, soprattutto durante l’Intesa Vincente de I Fuggitivi. Secondo alcuni spettatori, le ammonizioni erano corrette dal punto di vista del regolamento, ma avrebbero aumentato la tensione in studio.

Tra i commenti apparsi sui social c’è chi ha scritto che il continuo riprendere i concorrenti rischia di mettere ansia a chi gioca. Qualcuno, inoltre, ha rimpianto Amadeus, che in passato aveva condotto il programma.

Non è mancata anche qualche critica per una battuta rivolta a Luca, interpretata da alcuni utenti come poco opportuna.

Reazione a Catena: chi sono I Senza Francesco

I Senza Francesco sono i nuovi campioni di Reazione a Catena nella puntata del 16 luglio 2026.

La squadra è composta da:

Antonio Mattia Luca

I tre concorrenti vengono da Napoli.

Mattia è il capitano della squadra. È stato lui a spiegare il significato del nome scelto dal gruppo.

Antonio è uno dei componenti del trio e ha contribuito alla vittoria all’Intesa Vincente.

Luca completa la squadra dei nuovi campioni.

Il nome I Senza Francesco nasce da un amico comune, Francesco, che ha fatto conoscere i tre concorrenti ma non ha partecipato al programma. Da qui l’idea ironica di presentarsi come squadra “senza” di lui.

Al momento non sono state rese note le età precise dei tre concorrenti.

Alla loro prima Ultima Catena hanno giocato per 922 euro e hanno indovinato la parola “Risultato”, conquistando così la loro prima vincita nel programma.