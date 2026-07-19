Cosa vedere stasera in TV, domenica 19 luglio 2026? La prima serata è dominata dalla finale dei Mondiali di calcio 2026, con la sfida Spagna-Argentina in onda su Rai 1. Prima del match spazio anche alla cerimonia di chiusura del torneo.

Canale 5 propone nuovi episodi della serie turca Racconto di una notte, mentre Rai 3 punta sul racconto di Domenico Iannacone con Che ci faccio qui. Tra cinema, show e intrattenimento, spiccano anche Vi presento Joe Black su Rete 4, Sotto il sole di Riccione su Italia 1, Italia’s Got Talent su TV8 e Tel chi el telùn con Aldo, Giovanni e Giacomo sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 19:35 – Mondiali di calcio 2026 – Cerimonia di chiusura . L’evento che precede la finalissima del torneo.

– . L’evento che precede la finalissima del torneo. Rai 1, ore 21:00 – Mondiali di calcio 2026: Spagna-Argentina . La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026.

– . La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte . Nuovi episodi della serie turca con Mahir e Canfeza al centro della storia.

– . Nuovi episodi della serie turca con Mahir e Canfeza al centro della storia. Rai 3, ore 21:20 – Che ci faccio qui . Domenico Iannacone racconta nuove storie di vita, memoria e fragilità.

– . Domenico Iannacone racconta nuove storie di vita, memoria e fragilità. Rete 4, ore 21:32 – Vi presento Joe Black . Il film romantico e fantastico con Brad Pitt e Anthony Hopkins.

– . Il film romantico e fantastico con Brad Pitt e Anthony Hopkins. Italia 1, ore 21:21 – Sotto il sole di Riccione. Commedia estiva ambientata sulla riviera romagnola.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:00 – Mondiali di calcio 2026: Spagna-Argentina – Finale.

– – Finale. Rai 2, ore 21:00 – Amore e passione a Sylt – Film romantico.

– – Film romantico. Rai 3, ore 21:20 – Che ci faccio qui – Reportage con Domenico Iannacone.

– – Reportage con Domenico Iannacone. Rai 4, ore 21:20 – Super 8 – Film thriller e fantascienza diretto da J.J. Abrams.

– – Film thriller e fantascienza diretto da J.J. Abrams. Rai 5, ore 21:20 – Artemisia – Passione estrema – Film biografico e drammatico.

– – Film biografico e drammatico. Rai Movie, ore 21:10 – Chef – La ricetta perfetta – Commedia con Jon Favreau, Sofia Vergara e Scarlett Johansson.

– – Commedia con Jon Favreau, Sofia Vergara e Scarlett Johansson. Rai Premium, ore 21:20 – Tim Summer Hits – Musica e spettacolo.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:32 – Vi presento Joe Black – Film con Brad Pitt, Anthony Hopkins e Claire Forlani.

– – Film con Brad Pitt, Anthony Hopkins e Claire Forlani. Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte – Serie turca, episodi 56, 57 e 58.

– – Serie turca, episodi 56, 57 e 58. Italia 1, ore 21:21 – Sotto il sole di Riccione – Commedia romantica.

– – Commedia romantica. Iris, ore 21:12 – Dr. Knock – Commedia con Omar Sy.

– – Commedia con Omar Sy. La5, ore 21:10 – Kiss The Chef – Il passato che ritorna – Film romantico.

– – Film romantico. Italia 2, ore 21:00 – The Big Bang Theory – Maratona di episodi della sitcom.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 21:15 – La furia e il frastuono – Documentario storico.

– – Documentario storico. TV8, ore 20:35 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – Cucina e sfida tra ristoratori.

– – Cucina e sfida tra ristoratori. TV8, ore 21:50 – Italia’s Got Talent – Nuovo appuntamento con le audizioni del talent show.

– – Nuovo appuntamento con le audizioni del talent show. Nove, ore 21:30 – Aldo, Giovanni e Giacomo: Tel chi el telùn – Lo storico spettacolo teatrale del trio comico.

– – Lo storico spettacolo teatrale del trio comico. Cielo, ore 21:20 – Paura in volo – Film thriller.

I film di stasera in TV domenica 19 luglio 2026

Amore e passione a Sylt – Rai 2, ore 21:00. Una storia romantica ambientata sull’isola tedesca di Sylt, tra nuovi incontri e sentimenti inattesi.

– Rai 2, ore 21:00. Una storia romantica ambientata sull’isola tedesca di Sylt, tra nuovi incontri e sentimenti inattesi. Vi presento Joe Black – Rete 4, ore 21:32. Un potente uomo d’affari riceve la visita della Morte, arrivata con il volto di un giovane affascinante.

– Rete 4, ore 21:32. Un potente uomo d’affari riceve la visita della Morte, arrivata con il volto di un giovane affascinante. Sotto il sole di Riccione – Italia 1, ore 21:21. Un gruppo di ragazzi vive amicizie, amori e delusioni durante una vacanza estiva sulla riviera romagnola.

– Italia 1, ore 21:21. Un gruppo di ragazzi vive amicizie, amori e delusioni durante una vacanza estiva sulla riviera romagnola. Super 8 – Rai 4, ore 21:20. Alcuni ragazzi assistono a un incidente ferroviario e scoprono un mistero che sconvolge la loro cittadina.

– Rai 4, ore 21:20. Alcuni ragazzi assistono a un incidente ferroviario e scoprono un mistero che sconvolge la loro cittadina. Artemisia – Passione estrema – Rai 5, ore 21:20. Il film racconta la figura di Artemisia Gentileschi, pittrice determinata a imporsi in un mondo dominato dagli uomini.

– Rai 5, ore 21:20. Il film racconta la figura di Artemisia Gentileschi, pittrice determinata a imporsi in un mondo dominato dagli uomini. Chef – La ricetta perfetta – Rai Movie, ore 21:10. Uno chef lascia il ristorante in cui lavora e riparte da un food truck, ritrovando passione, creatività e legami familiari.

– Rai Movie, ore 21:10. Uno chef lascia il ristorante in cui lavora e riparte da un food truck, ritrovando passione, creatività e legami familiari. Dr. Knock – Iris, ore 21:12. Un ex truffatore diventato medico arriva in un villaggio e prova a trasformare tutti gli abitanti in pazienti.

– Iris, ore 21:12. Un ex truffatore diventato medico arriva in un villaggio e prova a trasformare tutti gli abitanti in pazienti. Kiss The Chef – Il passato che ritorna – La5, ore 21:10. Una storia romantica tra cucina, ricordi e seconde possibilità.

– La5, ore 21:10. Una storia romantica tra cucina, ricordi e seconde possibilità. Paura in volo – Cielo, ore 21:20. Un viaggio in aereo si trasforma in un incubo ad alta quota.

I film su Sky Cinema domenica 19 luglio 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Savage Dog – Il selvaggio . Film d’azione ambientato in un contesto duro e violento.

– . Film d’azione ambientato in un contesto duro e violento. Sky Cinema Due, ore 21:15 – L’ombra delle spie . Spy drama con Benedict Cumberbatch.

– . Spy drama con Benedict Cumberbatch. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Assassinio sul Nilo . Giallo diretto e interpretato da Kenneth Branagh.

– . Giallo diretto e interpretato da Kenneth Branagh. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio . Film d’animazione per tutta la famiglia.

– . Film d’animazione per tutta la famiglia. Sky Cinema Action, ore 21:00 – The Divergent Series: Allegiant . Terzo capitolo della saga distopica.

– . Terzo capitolo della saga distopica. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – The Contract . Thriller con Morgan Freeman e John Cusack.

– . Thriller con Morgan Freeman e John Cusack. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Un giorno come tanti . Film drammatico e sentimentale con Kate Winslet e Josh Brolin.

– . Film drammatico e sentimentale con Kate Winslet e Josh Brolin. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Julieta . Film drammatico diretto da Pedro Almodóvar.

– . Film drammatico diretto da Pedro Almodóvar. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Il ciclone. La commedia cult di Leonardo Pieraccioni.

Stasera in TV, domenica 19 luglio: la scelta migliore

La proposta principale della serata è la finale dei Mondiali di calcio 2026 tra Spagna e Argentina, in onda su Rai 1. Per chi preferisce le serie, Canale 5 trasmette nuovi episodi di Racconto di una notte, mentre Rai 3 propone il racconto intenso di Che ci faccio qui.

Tra i film in chiaro spiccano Vi presento Joe Black su Rete 4, Sotto il sole di Riccione su Italia 1, Super 8 su Rai 4, Chef – La ricetta perfetta su Rai Movie e Dr. Knock su Iris.

Su Sky Cinema le alternative principali sono Savage Dog – Il selvaggio, Assassinio sul Nilo, Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, The Divergent Series: Allegiant e Il ciclone.