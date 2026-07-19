Cosa vedere stasera in TV, domenica 19 luglio 2026? La prima serata è dominata dalla finale dei Mondiali di calcio 2026, con la sfida Spagna-Argentina in onda su Rai 1. Prima del match spazio anche alla cerimonia di chiusura del torneo.
Canale 5 propone nuovi episodi della serie turca Racconto di una notte, mentre Rai 3 punta sul racconto di Domenico Iannacone con Che ci faccio qui. Tra cinema, show e intrattenimento, spiccano anche Vi presento Joe Black su Rete 4, Sotto il sole di Riccione su Italia 1, Italia’s Got Talent su TV8 e Tel chi el telùn con Aldo, Giovanni e Giacomo sul Nove.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 19:35 – Mondiali di calcio 2026 – Cerimonia di chiusura. L’evento che precede la finalissima del torneo.
- Rai 1, ore 21:00 – Mondiali di calcio 2026: Spagna-Argentina. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026.
- Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte. Nuovi episodi della serie turca con Mahir e Canfeza al centro della storia.
- Rai 3, ore 21:20 – Che ci faccio qui. Domenico Iannacone racconta nuove storie di vita, memoria e fragilità.
- Rete 4, ore 21:32 – Vi presento Joe Black. Il film romantico e fantastico con Brad Pitt e Anthony Hopkins.
- Italia 1, ore 21:21 – Sotto il sole di Riccione. Commedia estiva ambientata sulla riviera romagnola.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:00 – Mondiali di calcio 2026: Spagna-Argentina – Finale.
- Rai 2, ore 21:00 – Amore e passione a Sylt – Film romantico.
- Rai 3, ore 21:20 – Che ci faccio qui – Reportage con Domenico Iannacone.
- Rai 4, ore 21:20 – Super 8 – Film thriller e fantascienza diretto da J.J. Abrams.
- Rai 5, ore 21:20 – Artemisia – Passione estrema – Film biografico e drammatico.
- Rai Movie, ore 21:10 – Chef – La ricetta perfetta – Commedia con Jon Favreau, Sofia Vergara e Scarlett Johansson.
- Rai Premium, ore 21:20 – Tim Summer Hits – Musica e spettacolo.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:32 – Vi presento Joe Black – Film con Brad Pitt, Anthony Hopkins e Claire Forlani.
- Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte – Serie turca, episodi 56, 57 e 58.
- Italia 1, ore 21:21 – Sotto il sole di Riccione – Commedia romantica.
- Iris, ore 21:12 – Dr. Knock – Commedia con Omar Sy.
- La5, ore 21:10 – Kiss The Chef – Il passato che ritorna – Film romantico.
- Italia 2, ore 21:00 – The Big Bang Theory – Maratona di episodi della sitcom.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- La7, ore 21:15 – La furia e il frastuono – Documentario storico.
- TV8, ore 20:35 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – Cucina e sfida tra ristoratori.
- TV8, ore 21:50 – Italia’s Got Talent – Nuovo appuntamento con le audizioni del talent show.
- Nove, ore 21:30 – Aldo, Giovanni e Giacomo: Tel chi el telùn – Lo storico spettacolo teatrale del trio comico.
- Cielo, ore 21:20 – Paura in volo – Film thriller.
I film di stasera in TV domenica 19 luglio 2026
- Amore e passione a Sylt – Rai 2, ore 21:00. Una storia romantica ambientata sull’isola tedesca di Sylt, tra nuovi incontri e sentimenti inattesi.
- Vi presento Joe Black – Rete 4, ore 21:32. Un potente uomo d’affari riceve la visita della Morte, arrivata con il volto di un giovane affascinante.
- Sotto il sole di Riccione – Italia 1, ore 21:21. Un gruppo di ragazzi vive amicizie, amori e delusioni durante una vacanza estiva sulla riviera romagnola.
- Super 8 – Rai 4, ore 21:20. Alcuni ragazzi assistono a un incidente ferroviario e scoprono un mistero che sconvolge la loro cittadina.
- Artemisia – Passione estrema – Rai 5, ore 21:20. Il film racconta la figura di Artemisia Gentileschi, pittrice determinata a imporsi in un mondo dominato dagli uomini.
- Chef – La ricetta perfetta – Rai Movie, ore 21:10. Uno chef lascia il ristorante in cui lavora e riparte da un food truck, ritrovando passione, creatività e legami familiari.
- Dr. Knock – Iris, ore 21:12. Un ex truffatore diventato medico arriva in un villaggio e prova a trasformare tutti gli abitanti in pazienti.
- Kiss The Chef – Il passato che ritorna – La5, ore 21:10. Una storia romantica tra cucina, ricordi e seconde possibilità.
- Paura in volo – Cielo, ore 21:20. Un viaggio in aereo si trasforma in un incubo ad alta quota.
I film su Sky Cinema domenica 19 luglio 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Savage Dog – Il selvaggio. Film d’azione ambientato in un contesto duro e violento.
- Sky Cinema Due, ore 21:15 – L’ombra delle spie. Spy drama con Benedict Cumberbatch.
- Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Assassinio sul Nilo. Giallo diretto e interpretato da Kenneth Branagh.
- Sky Cinema Family, ore 21:00 – Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio. Film d’animazione per tutta la famiglia.
- Sky Cinema Action, ore 21:00 – The Divergent Series: Allegiant. Terzo capitolo della saga distopica.
- Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – The Contract. Thriller con Morgan Freeman e John Cusack.
- Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Un giorno come tanti. Film drammatico e sentimentale con Kate Winslet e Josh Brolin.
- Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Julieta. Film drammatico diretto da Pedro Almodóvar.
- Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Il ciclone. La commedia cult di Leonardo Pieraccioni.
Stasera in TV, domenica 19 luglio: la scelta migliore
La proposta principale della serata è la finale dei Mondiali di calcio 2026 tra Spagna e Argentina, in onda su Rai 1. Per chi preferisce le serie, Canale 5 trasmette nuovi episodi di Racconto di una notte, mentre Rai 3 propone il racconto intenso di Che ci faccio qui.
Tra i film in chiaro spiccano Vi presento Joe Black su Rete 4, Sotto il sole di Riccione su Italia 1, Super 8 su Rai 4, Chef – La ricetta perfetta su Rai Movie e Dr. Knock su Iris.
Su Sky Cinema le alternative principali sono Savage Dog – Il selvaggio, Assassinio sul Nilo, Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, The Divergent Series: Allegiant e Il ciclone.