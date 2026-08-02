Nella puntata di sabato 1 agosto 2026 di Reazione a Catena, il game show preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, sono arrivati al gioco finale Gli Alti e Basta. La squadra è composta da Filippo, Kristian e Simone, tre amici provenienti dalla Calabria.

Il nome del trio è legato a una caratteristica evidente: i tre concorrenti sono molto alti. In puntata, infatti, Pino Insegno ha scherzato più volte soprattutto con Simone, alto 2,05 metri. Gli Alti e Basta sono inoltre tre giocatori professionisti di pallavolo.

La squadra ha battuto i campioni uscenti, Gli Sparpagliati, e ha conquistato l’accesso all’Ultima Catena. Il finale, però, non ha portato alla vincita: i nuovi campioni hanno giocato per 25.250 euro, ma hanno risposto “Lancio” invece di “Lavoro”.

Gli Alti e Basta: la sfida contro Gli Sparpagliati a Reazione a Catena

Gli Alti e Basta hanno conquistato il titolo battendo i campioni uscenti, Gli Sparpagliati. La squadra composta da Mattia, Maurizio e Sara aveva spiegato di chiamarsi così perché i tre concorrenti sono dislocati in diverse parti del mondo: Maurizio vive a Stoccolma, Sara viene da Torino e Mattia da Saluzzo.

A sfidarli sono arrivati Filippo, Kristian e Simone, tre amici provenienti dalla Calabria. Il loro ingresso in studio ha subito attirato l’attenzione per l’altezza fuori dal comune. Pino Insegno ha scherzato con Simone, arrivando a dire che per la prima volta poteva guardare un concorrente dall’alto verso il basso, ma solo perché era salito su uno sgabello.

La sfida decisiva è arrivata all’Intesa Vincente. Gli Alti e Basta sono partiti per primi con 55 secondi a disposizione, tre possibilità di “passo” e due possibilità di raddoppio. Nonostante fossero alla loro prima esperienza, sono riusciti a totalizzare 7 parole corrette.

Gli Sparpagliati hanno provato a difendere il titolo, ma non sono andati oltre le 5 parole, nonostante il tentativo di raddoppio. Con il risultato di 7 a 5, Gli Alti e Basta sono diventati i nuovi campioni di Reazione a Catena.

Ultima Catena: soluzione “Lavoro” e montepremi da 25.250 euro

Gli Alti e Basta hanno iniziato l’Ultima Catena con un montepremi importante: 101.000 euro.

Il percorso finale è andato abbastanza bene. Tra risposte corrette e qualche scelta prudente, Filippo, Kristian e Simone sono riusciti ad arrivare all’ultima parola con 50.500 euro. A quel punto, però, il trio ha deciso di acquistare il Terzo Elemento, facendo scendere il montepremi a 25.250 euro.

All’ultima parola, gli indizi a disposizione erano Tiro e, dopo l’acquisto del Terzo Elemento, Spazio. La parola misteriosa iniziava con “La” e terminava con “o”. Dopo il confronto finale, Gli Alti e Basta hanno scelto la parola “Lancio”, convinti che fosse il collegamento più adatto tra i due indizi.

La risposta, però, non era corretta. La soluzione dell’Ultima Catena era “Lavoro”. Pino Insegno ha spiegato che i concorrenti avevano anche pronunciato la parola giusta durante il ragionamento, ma non ci avevano creduto fino alla fine. Gli Alti e Basta non hanno quindi vinto i 25.250 euro in palio, ma torneranno nella prossima puntata come campioni in carica.

Reazioni social: la soluzione “Lavoro” divide il pubblico

La puntata del 1 agosto 2026 ha acceso molti commenti sui social. Gli spettatori hanno seguito con curiosità l’arrivo de Gli Alti e Basta, apprezzando il nome ironico e la particolarità del trio formato da tre pallavolisti molto alti.

Il finale, però, ha fatto discutere. Molti utenti hanno ritenuto più immediata la risposta scelta dai concorrenti, “Lancio”, rispetto alla soluzione corretta “Lavoro”. Il collegamento tra Tiro, Spazio e Lavoro è sembrato a una parte del pubblico meno diretto.

Tra i commenti apparsi su X:

“Questa era a trabocchetto.”

“Anche stavolta c’erano diverse opzioni che si adattavano perfettamente.”

“Molto molto meglio lancio sinceramente.”

“Arrivare a lavoro da tiro pensando ai cavalli è proprio cattiva.”

Nonostante la mancata vincita, Gli Alti e Basta hanno comunque conquistato il titolo e avranno una nuova occasione per provare a portare a casa il montepremi.

Reazione a Catena: chi sono Gli Alti e Basta

Gli Alti e Basta sono i nuovi campioni di Reazione a Catena nella puntata di sabato 1 agosto 2026. La squadra è composta da Filippo, Kristian e Simone.

I tre sono amici e provengono dalla Calabria. Sono giocatori professionisti di pallavolo, dettaglio che spiega anche il nome scelto per la squadra. Gli Alti e Basta richiama infatti la loro altezza, diventata subito motivo di battute in studio.

Simone è alto 2,05 metri ed è stato protagonista di diversi scambi ironici con Pino Insegno.

Filippo è uno dei tre componenti del trio calabrese.

Kristian completa la squadra dei nuovi campioni.

Al momento non sono state rese note le età precise dei tre concorrenti. Alla loro prima Ultima Catena hanno giocato per 25.250 euro, ma hanno risposto “Lancio” invece di “Lavoro”. Non hanno quindi conquistato alcuna vincita, ma torneranno nella prossima puntata come campioni in carica.