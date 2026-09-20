A partire da lunedì 21 settembre cambia il palinsesto di Canale 5. Sulla rete ammiraglia del Biscione, infatti, fa il suo ritorno uno dei format di punta dell’azienda, ovvero Uomini e Donne.

Canale 5 palinsesto da 21 settembre, il ritorno di Maria De Filippi

A scatenare l’effetto a catena sui palinsesti di Canale 5 è l’arrivo, dunque, del dating show più seguito del nostro paese. Dalle ore 14:45 alle 16:00 circa, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, è possibile seguire gli appuntamenti inediti di Uomini e Donne, trasmissione che è condotta dalla confermata Maria De Filippi.

Al suo fianco, per commentare le avventure sentimentali dei tronisti e dei corteggiatori, ci sono i confermati Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. A loro si aggiunge una quarta opinionista, novità assoluta della nuova edizione del format. Si tratta di Alessandra Mussolini, ex parlamentare e vincitrice dell’edizione primaverile del Grande Fratello Vip.

Stop per Far Away

L’arrivo di Uomini e Donne del 21 settembre ha costretto il Biscione a sacrificare una delle altre proposte del palinsesto pomeridiano di Canale 5. La scelta è ricaduta su Far Away, soap opera turca che ha debuttato nel pomeriggio dell’ammiraglia il 3 giugno scorso.

Sabato 19 settembre è andata in onda la puntata che ha chiuso la prima stagione e, con essa, si è interrotta, almeno momentaneamente, la messa in onda della serie turca su Canala 5. Ad oggi non si conosce il futuro della soap, ma è lecito immaginare che Mediaset, in futuro, possa decidere di puntare nuovamente sul titolo.

D’altronde, i dati Auditel hanno premiato Far Away, che ha ottenuto quotidianamente risultati più che positivi. Il finale di stagione, ad esempio, ha tenuto compagnia a più di 2 milioni e 300 mila spettatori, con una share del 22,3%.

Canale 5 palinsesto da 21 settembre, gli orari del nuovo pomeriggio della rete ammiraglia

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 dal 21 settembre inizia con la striscia quotidiana del GF Vip, al via alle 13:40 circa, subito dopo la fine del TG5. Verso le 14:00 la linea passa a Beautiful, inserito nei palinsesti fino alle 14:20, quando iniziano gli episodi inediti di Forbidden Fruit.

Alle 14:45 e fino alle 16:00 tocca al già citato Uomini e Donne, al termine del quale il pubblico a casa può seguire gli episodi inediti di Tutto per la mia famiglia. Invariato il resto della programmazione tv, formata dalle 16:45 alle 18:40 da Dentro la Notizia con Gianluigi Nuzzi e da Caduta Libera con Max Giusti e Isobel Kinnear nella fascia preserale.