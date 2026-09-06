Nuovo studio ma stesso cast. Domenica 6 settembre prenderà il via la stagione 2026-2027 di Affari Tuoi, game show che occuperà, fino alla prossima estate, l’access prime time di Rai 1.

Affari Tuoi 2026-2027, il nuovo studio

La nuova edizione di Affari Tuoi è stata presentata in conferenza stampa dalla Rai e dal conduttore Stefano De Martino in un incontro non pubblico, senza eventi particolarmente lunghi o impegnativi per permettere lo svolgimento delle prime prime registrazioni della stagione.

Il già citato Stefano De Martino ha parlato di un “nuovo inizio”, focalizzando l’attenzione sul nuovo studio. Non più il Teatro delle Vittorie di Roma, bensì il Centro di Produzione di Milano. Un cambio non solo estetico ma che riguarda anche i contenuti: “Il nuovo studio si presta all’ampliamento del programma rispetto al genere del varietà“, ha detto il padrone di casa. D’altronde, durante la stagione sono previste le incursioni di vari ospiti, alcuni dei quali protagonisti degli speciali in prima serata. Due quelli già annunciati: il 4 dicembre e il 6 gennaio, nell’oramai tradizionale puntata associata alla Lotteria Italia.

Arriva Tommasino

Al fianco di Stefano De Martino torna il medesimo cast dello scorso anno. I momenti di comicità saranno affidati ad Herbert Ballerina, mentre gli stacchetti musicali saranno firmati da Martina Miliddi.

Come già noto da diverse settimane non ci sarà più Gennarino, l’adorabile cane-mascotte protagonista della passata stagione. Al suo posto arriverà Tommasino, cagnolino di appena un anno che farà il suo debutto assoluto nel mondo dello spettacolo.

A partire da domenica 6 settembre Affari Tuoi sarà trasmesso tutti i giorni su Rai 1 dalle 20:35. Il game show sarà fruibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Affari Tuoi 2026-2027, il debutto del Contro-pacco

Nel meccanismo di gioco vero e proprio non ci saranno particolari novità ad Affari Tuoi 2026-2027. In studio vi saranno 20 giocatori e rappresentanti di ciascuna regione italiana, a cui sarà associato un pacco. Uno dei partecipanti è estratto a sorte per affrontare la partita, durante la quale dovrà fare i conti con le offerte economiche o le proposte di scambi del dottore. Al termine della sfida, il concorrente vincerà la somma in denaro contenuta nel suo pacco. Le cifre vanno da un minimo di 0 euro a un massimo di 300 mila euro.

Unica novità sostanziale è l’introduzione del Contro-Pacco. Presentandolo alla stampa, Stefano De Martino ha mantenuto il riserbo sul contenuto, pur sottolineando che porterà una ventata di intrattenimento e leggerezza nei momenti di massima tensione.