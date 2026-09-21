Lunedì 21 settembre, su Sky Crime, debutta Veleno. Si tratta della docu-serie che ricostruisce la storia dei Diavoli della Bassa Modenese.

Veleno Sky Crime, la programmazione tv

Realizzata dalla società Fremantle Italia, la docu-serie Veleno ha potuto godere del sostegno della Emilia Romagna Film Commission. La produzione è formata da un totale di cinque appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 55 minuti. Sky, salvo improvvise modifiche di programmazione, li propone con cadenza settimanale su Sky Crime il lunedì, dalle ore 22:00.

La regia e la sceneggiatura è di Hugo Berkeley. La docu-serie è tratta dalle omonime produzioni di Pablo Trincia, giornalista investigativo che ha realizzato sia un libro che un podcast, entrambi con il titolo Veleno. Oltre che in tv gli episodi sono fruibili anche in diretta streaming e on demand mediante Now TV e Sky Go.

I Diavoli della Bassa Modenese

Veleno racconta una delle storie di cronaca nera che ha maggiormente colpito e diviso l’opinione pubblica e di cui si è parlato per anni. Si tratta del caso conosciuto da tutti come quello dei Diavoli della Bassa Modenese, vicenda che è divenuta di dominio pubblico alla fine dello scorso secolo.

La storia si è svolta interamente fra Mirandola e Massa Finalese, due piccoli paesi dell’Emilia Romagna. Tutto è partito in seguito alle dichiarazioni di alcuni bambini, che hanno lanciato delle accuse sconvolgenti, parlando di abusi fisici e mentali, nonché di sacrifici, svolti nei cimiteri e nelle case dai membri di una presunta setta satanica. Ben presto, con il procedere delle indagini e degli interrogatori, la rete di presunte vittime si è allargata.

In totale vengono coinvolti sedici bambini, che sono allontanati dalle loro rispettive famiglie, senza fare mai più ritorno.

Veleno Sky Crime, il processo

Come racconta Veleno, nel 2000 tutti i membri della presunta setta vengono condannati dalla magistratura. Gli imputati, tuttavia, iniziano una battaglia legale che ad anni di distanza sembra restituire una realtà dei fatti differente. Le condanne in primo grado, in diversi casi, sono state cancellate e molti interrogativi sono stati rivolti verso l’operato degli assistenti sociali.

Nel corso della docu-serie Veleno è ripercorsa l’intera vicenda, dalle accuse iniziali fino alla battaglia legale all’interno delle aule giudiziarie. Ad arricchire il racconto ci sono dei contributi video legate alle indagini, fra cui i filmati degli interrogatori ai bambini, e le interviste ad alcuni dei protagonisti del caso.