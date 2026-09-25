Nella puntata di venerdì 25 settembre 2026 di Reazione a Catena, il game show preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, è arrivato un nuovo cambio della guardia. A conquistare il titolo sono state Le Copia Incolla, tre giovani studentesse diventate le nuove campionesse del programma.

La squadra ha battuto i campioni uscenti, Gli Inseparabili, ovvero Andrea, Davide e Gianluca, tre amici di Campi Bisenzio che avevano conquistato il titolo nella puntata precedente eliminando Le Nonno Rock.

Il loro regno, però, è durato pochissimo. Dopo una sola puntata da campioni, Gli Inseparabili hanno dovuto lasciare il posto alle nuove arrivate. Le Copia Incolla hanno così aperto una nuova fase di Reazione a Catena, confermando il periodo di grande rotazione al vertice dopo la lunga permanenza de Le Pappardelle.

Le Copia Incolla: la sfida contro Gli Inseparabili a Reazione a Catena

Le Copia Incolla hanno conquistato il titolo battendo i campioni uscenti, Gli Inseparabili. La squadra composta da Andrea, Davide e Gianluca era arrivata in studio dopo aver superato Le Nonno Rock, ma non è riuscita a confermare il titolo nella puntata successiva.

Il cambio di campioni è arrivato in una fase molto movimentata dell’edizione 2026. Per settimane il programma era stato dominato da Le Pappardelle, capaci di restare in gara per quasi due mesi. Poi sono arrivate Le Nonno Rock, quindi Gli Inseparabili e ora Le Copia Incolla.

Il nome della nuova squadra è immediato e curioso. Le Copia Incolla richiama un’espressione ormai entrata nel linguaggio comune e potrebbe alludere alla loro sintonia, alla capacità di capirsi al volo o a un tratto ironico scelto dalle concorrenti per presentarsi al pubblico.

Le informazioni disponibili indicano che si tratta di tre giovani studentesse. Non sono stati però ancora diffusi con certezza i loro nomi completi, la provenienza e le età.

Ultima Catena: montepremi e soluzione non ancora disponibili

Le Copia Incolla hanno conquistato il titolo nella puntata di venerdì 25 settembre 2026, riuscendo a superare Gli Inseparabili e ad arrivare alla fase finale del programma.

Al momento, però, non risultano ancora disponibili in modo completo i dettagli dell’Ultima Catena. Non sono stati confermati il montepremi finale, la parola scelta dalle campionesse, la soluzione corretta e l’eventuale vincita in gettoni d’oro.

Quello che emerge con certezza è il dato più importante della puntata: Le Copia Incolla sono diventate le nuove campionesse di Reazione a Catena. Il loro percorso ripartirà quindi dalla prossima puntata, quando dovranno difendere il titolo appena conquistato.

La curiosità ora riguarda proprio la loro tenuta da campionesse. Dopo la lunga cavalcata de Le Pappardelle e i cambi rapidi delle ultime puntate, il pubblico seguirà con attenzione il debutto pieno delle nuove titolari del gioco.

Reazioni social: nuova rotazione dopo Le Pappardelle

L’arrivo de Le Copia Incolla si inserisce in una fase molto particolare di Reazione a Catena. Dopo l’uscita de Le Pappardelle, protagoniste assolute dell’estate 2026, il titolo ha iniziato a passare rapidamente da una squadra all’altra.

Prima Le Nonno Rock hanno battuto le campionesse fiorentine. Poi Gli Inseparabili hanno eliminato le ragazze pugliesi. Infine, nella puntata del 25 settembre, sono arrivate Le Copia Incolla, diventate le nuove campionesse.

Questa continua alternanza ha riacceso la curiosità del pubblico. Dopo un lungo dominio, ogni nuova squadra viene osservata con attenzione per capire se riuscirà a costruire un percorso importante o se il titolo cambierà ancora mano nel giro di una sola puntata.

Le Copia Incolla partono quindi con una sfida non semplice: confermare il titolo e conquistare subito l’affetto del pubblico del preserale di Rai 1.

Reazione a Catena: chi sono Le Copia Incolla

Le Copia Incolla sono le nuove campionesse di Reazione a Catena nella puntata di venerdì 25 settembre 2026.

Secondo le informazioni disponibili, si tratta di tre giovani studentesse. I loro nomi completi, la città di provenienza e le età precise non risultano ancora confermati dalle fonti disponibili.

La squadra ha battuto Gli Inseparabili, trio composto da Andrea, Davide e Gianluca, amici dai tempi dell’asilo e provenienti da Campi Bisenzio.

Le Copia Incolla dovranno ora difendere il titolo nella prossima puntata. Il pubblico scoprirà se la loro vittoria sarà l’inizio di un nuovo percorso importante o soltanto un altro passaggio in questa fase molto movimentata del quiz di Rai 1.