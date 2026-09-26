Nella puntata di sabato 26 settembre 2026 di Reazione a Catena, il game show preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, è arrivato un nuovo cambio della guardia. A conquistare il titolo sono stati I Sottosopra, squadra composta da Claudia, Nicola e Paola.

Il trio ha battuto le campionesse uscenti, Le Copia Incolla, ovvero Sara, Sara e Lucia, tre giovani studentesse universitarie che avevano conquistato il titolo nella puntata precedente eliminando Gli Inseparabili.

La sfida si è decisa all’Intesa Vincente, dove I Sottosopra sono riusciti a superare di misura le avversarie. Per Claudia, Nicola e Paola è così arrivato l’accesso all’Ultima Catena, affrontata con un montepremi iniziale molto alto. Il finale, però, non ha portato alla vincita: i nuovi campioni sono arrivati all’ultima parola con 2.172 euro, ma non sono riusciti a trovare la soluzione corretta, che era “Interno”.

I Sottosopra: la sfida contro Le Copia Incolla a Reazione a Catena

I Sottosopra hanno conquistato il titolo battendo le campionesse uscenti, Le Copia Incolla. La squadra composta da Sara, Sara e Lucia era reduce dalla vittoria contro Gli Inseparabili, ma il suo percorso nel programma è durato soltanto una puntata.

La sfida del 26 settembre 2026 è stata molto equilibrata. Le due squadre si sono rincorse per tutta la partita, senza che nessuna riuscisse davvero a prendere il largo. Il verdetto è arrivato soltanto nella fase decisiva, quando la tensione si è spostata sull’Intesa Vincente.

Le Copia Incolla hanno provato a difendere il titolo, ma non è bastato. I Sottosopra sono riusciti a fare leggermente meglio e a conquistare così il posto da nuovi campioni.

Per Claudia, Nicola e Paola si è trattato di un debutto importante. Hanno eliminato una squadra appena salita al trono del programma e si sono presentati all’Ultima Catena con la possibilità di chiudere subito la serata con una vincita.

Ultima Catena: soluzione “Interno” e montepremi da 2.172 euro

I Sottosopra hanno iniziato l’Ultima Catena con un montepremi importante: 130.000 euro.

Il percorso finale, però, si è rivelato più difficile del previsto. Tra dimezzamenti, aiuti richiesti e passaggi non immediati, la cifra è scesa progressivamente fino a 2.172 euro. Nonostante il montepremi ormai molto ridotto, i nuovi campioni hanno provato comunque a chiudere la loro prima puntata con una vincita.

All’ultima parola, Claudia, Nicola e Paola hanno ragionato sugli indizi a disposizione e hanno tentato la risposta decisiva. La parola scelta, però, non si è rivelata quella corretta.

La soluzione dell’Ultima Catena era “Interno”. I Sottosopra non hanno quindi vinto i 2.172 euro in palio, ma torneranno nella prossima puntata come campioni in carica.

Reazioni social: cambio continuo dopo Le Pappardelle

La vittoria de I Sottosopra arriva in una fase molto movimentata di Reazione a Catena. Dopo il lunghissimo percorso de Le Pappardelle, il titolo ha iniziato a passare rapidamente da una squadra all’altra.

Prima sono arrivate Le Nonno Rock, poi Gli Inseparabili, quindi Le Copia Incolla e ora I Sottosopra. Questa rotazione continua ha riacceso l’attenzione del pubblico, curioso di capire quale squadra riuscirà davvero a fermarsi più a lungo al centro dello studio.

Durante la puntata, sui social si è discusso anche del ritorno di uno dei temi più ricorrenti del programma: la geografia. Pino Insegno ha infatti insistito ancora una volta su definizioni e riferimenti geografici, un dettaglio che ormai il pubblico commenta spesso in diretta.

I Sottosopra, intanto, avranno subito una nuova occasione per dimostrare il proprio valore. La prima Ultima Catena non ha portato denaro, ma il titolo resta nelle loro mani.

Reazione a Catena: chi sono I Sottosopra

I Sottosopra sono i nuovi campioni di Reazione a Catena nella puntata di sabato 26 settembre 2026. La squadra è composta da Claudia, Nicola e Paola.

Al momento non risultano ancora confermate in modo chiaro le età precise dei tre concorrenti e la loro provenienza. Quello che emerge con certezza è che il trio ha battuto Le Copia Incolla e si è qualificato all’Ultima Catena.

Claudia è una delle componenti della squadra.

Nicola fa parte del trio dei nuovi campioni.

Paola completa la squadra de I Sottosopra.

Alla loro prima Ultima Catena hanno giocato per 2.172 euro, ma non hanno indovinato la parola “Interno”. Non hanno quindi conquistato alcuna vincita, ma torneranno nella prossima puntata come campioni in carica.