Si riaccende il pomeriggio domenicale di Rai 1. Il 27 settembre, infatti, iniziano le nuove edizioni di Domenica In e Da noi a ruota libera e di seguito vi sveliamo le novità e i protagonisti dell’edizione.

Domenica In Da noi a ruota libera 27 settembre, le novità di Venier

Al timone di Domenica In, al via alle 14:00, c’è Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Diverse le novità previste, fra cui una nuova band chiamata a curare l’accompagnamento musicale e che ha come frontman Timothy Cavicchini. Debutta, poi, la rubrica Il Pranzo della Domenica, con l’inviato Savino Zaba che per il primo appuntamento si collega dalla casa di una famiglia della Calabria. Infine è nuova anche la sigla dello show, eseguita da Andrea Sannino e Franco Ricciardi, ospiti in studio in occasione della prima puntata.

Gli ospiti

A Domenica In del 27 settembre è protagonista Laura Pausini. La cantante, fra gli artisti italiani più apprezzati e ascoltati nel mondo, presenta sia l’album Io Canto 2 che il tour mondiale che esordisce, in Italia, il 1° e il 2 ottobre.

Ampio spazio è dato al mondo della recitazione. La conduttrice intervista gli attori Raoul Bova, al centro della fiction Tutto l’amore che resta, e Luca Argentero, che invece è il protagonista di DOC-Nelle tue mani 4. Entrambe le fiction sono proposte su Rai 1: la prima il 29 settembre, la seconda il 1° ottobre. La conduttrice intervista anche Myrta Merlino, che insieme al compagno Marco Tardelli parla del libro La bambina del miracolo dedicato alla mamma scomparsa nel 2017, e Aldo Cazzullo, in libreria con Quando l’Italia rinacque.

Per l’attualità, Tommaso Cerno commenta i principali fatti della settimana con Piero Sansonetti, Francesca Barra e alla criminologa Flaminia Bolzan. Infine, Enzo Miccio anticipa le nuove tendenze della moda.

Domenica In Da noi a ruota libera 27 settembre, le interviste di Francesca Fialdini

Sempre il 27 settembre, ma dalle 17:20, Francesca Fialdini inaugura la nuova edizione di Da noi a ruota libera. La conduttrice dialoga con Milly Carlucci, che presenta la nuova edizione di Ballando con le stelle in partenza sulla rete ammiraglia il 3 ottobre prossimo. In studio, poi, c’è la cantante Rita Pavone, che racconta i festeggiamenti dell’estate per i 100 anni del marito Teddy Reno. Infine, per la prima volta in televisione, è accolto Leonardo Bove, sedicenne milanese tra i giovani italiani rimasti gravemente feriti nel rogo di Capodanno a Crans Montana. Il protagonista è supportato, in studio, dalla mamma Loretta e dal fratello Mattia.