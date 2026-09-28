Nella puntata di domenica 27 settembre 2026 di Reazione a Catena, il game show preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, è arrivato un nuovo cambio della guardia. A conquistare il titolo sono state Le Mercoledì sera, squadra composta da Ilenia, Giulia e Maria Chiara.

Le tre concorrenti sono amiche e vengono da Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Ilenia, però, è originaria della provincia di Cesena. Il nome della squadra richiama probabilmente un appuntamento fisso del gruppo, un momento condiviso che le ha rese riconoscibili fin dalla presentazione.

Le Mercoledì sera hanno battuto i campioni uscenti, I Sottosopra, e sono arrivate all’Ultima Catena con un montepremi molto importante. Dopo l’acquisto del Terzo Elemento, hanno giocato per 11.375 euro e hanno indovinato la parola finale “Condotto”.

Le Mercoledì sera: la sfida contro I Sottosopra a Reazione a Catena

Le Mercoledì sera hanno conquistato il titolo battendo i campioni uscenti, I Sottosopra. La squadra composta da Claudia, Nicola e Paola era reduce dalla vittoria contro Le Copia Incolla, ma non è riuscita a confermarsi nella puntata successiva.

Il percorso de I Sottosopra si è quindi interrotto dopo una sola puntata da campioni. Le informazioni disponibili raccontano una prova condizionata dall’emozione, soprattutto nella fase dell’Intesa Vincente, dove Claudia, Nicola e Paola non sono riusciti a mantenere il titolo.

A quel punto, il testimone è passato a Ilenia, Giulia e Maria Chiara. Le tre amiche hanno mostrato sangue freddo, concentrazione e una buona intesa, riuscendo a conquistare il centro dello studio in una fase dell’edizione segnata da continui cambi di campioni.

Dopo il lungo regno de Le Pappardelle, infatti, il titolo ha iniziato a passare rapidamente da una squadra all’altra. Le Mercoledì sera proveranno ora a interrompere questa rotazione e a costruire un percorso più lungo.

Ultima Catena: soluzione “Condotto” e vincita da 11.375 euro

Le Mercoledì sera hanno iniziato l’Ultima Catena con un montepremi importante: 91.000 euro.

Il percorso finale è stato positivo, anche se non privo di difficoltà. Tra alcuni dimezzamenti e scelte prudenti, la cifra si è ridotta progressivamente fino a 22.750 euro. A quel punto, le nuove campionesse hanno deciso di acquistare il Terzo Elemento, facendo scendere il montepremi a 11.375 euro.

All’ultima parola, l’indizio a disposizione era Diretto. Dopo l’acquisto del Terzo Elemento, il nuovo indizio è stato Canale. Ilenia, Giulia e Maria Chiara hanno ragionato sul possibile collegamento tra le due parole e hanno scelto la risposta “Condotto”.

La soluzione si è rivelata corretta. Le Mercoledì sera hanno così vinto 11.375 euro in gettoni d’oro, chiudendo la loro prima puntata da campionesse con una bella soddisfazione e con la possibilità di tornare nella puntata successiva per difendere il titolo.

Reazioni social: il pubblico tra curiosità e polemiche

La vittoria de Le Mercoledì sera è arrivata in una fase molto movimentata di Reazione a Catena. Dopo l’eliminazione de Le Pappardelle, nessuna squadra è ancora riuscita a costruire un percorso lungo come quello del trio fiorentino. Proprio questa alternanza continua ha acceso molti commenti sui social.

Una parte del pubblico ha accolto con curiosità l’arrivo di Ilenia, Giulia e Maria Chiara, apprezzando la loro concentrazione e la capacità di chiudere subito l’Ultima Catena con una vincita.

Altri spettatori, invece, hanno continuato a discutere sulla difficoltà di alcune catene e sui collegamenti proposti dagli autori. Nella stessa puntata sono comparsi commenti polemici su X, con accuse ai quesiti ritenuti da alcuni troppo forzati o poco immediati.

Le nuove campionesse, però, hanno superato la prova più importante della serata e potranno ora dimostrare se il loro percorso sarà più lungo rispetto a quello delle squadre che le hanno precedute.

Reazione a Catena: chi sono Le Mercoledì sera

Le Mercoledì sera sono le nuove campionesse di Reazione a Catena nella puntata di domenica 27 settembre 2026. La squadra è composta da Ilenia, Giulia e Maria Chiara.

Le tre concorrenti vengono da Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Vivono tutte a Casalecchio, anche se Ilenia è originaria della provincia di Cesena.

Ilenia è una delle tre componenti della squadra e ha portato nel gruppo anche il legame con la Romagna.

Giulia fa parte del trio bolognese e ha condiviso con le compagne il percorso fino all’Ultima Catena.

Maria Chiara completa la squadra delle nuove campionesse.

Le tre sono amiche, ma non lavorano insieme, come emerso durante la presentazione in puntata. Al momento non sono state rese note le età precise delle concorrenti.

Alla loro prima Ultima Catena hanno giocato per 11.375 euro e hanno indovinato la parola “Condotto”, conquistando così la loro prima vincita nel programma.