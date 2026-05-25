Esordisce lunedì 25 maggio, su RaiPlaySound, il nuovo podcast dal titolo Voice Art. Al centro del progetto c’è la voce, strumento potentissimo e, al tempo stesso, poco conosciuto e sfruttato.

Voice Art podcast, al timone i coniugi Pino Insegno e Alessia Navarro

Al timone di Voice Art c’è una coppia unita anche nella vita privata oltre che in quella professionale, formata da Pino Insegno e Alessia Navarro. Lui è uno dei doppiatori più apprezzati del nostro paese, oltre che volto della TV di Stato dove conduce il game show Reazione a Catena, che anche questa estate accompagnerà il pubblico italiano nella fascia del preserale. Lei, invece, è una apprezzata attrice teatrale, che presenzia nel cast di opere importanti, fra cui La banalità del crimine.

La prima edizione di Voice Art è composta da un totale di dieci episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa mezz’ora. I titoli degli appuntamenti sono L’apparato fonatorio, Respirazione, Dizione, Public Speaking, Difetti della voce, Voce ed emozioni, La voce come identità, Voce e ascolto, Voce, genere e stereotipi e La voce nell’era digitale.

Una divulgazione che parte dalle occasioni di vita quotidiana

Insegno e Navarro, durante Voice Art, mirano a compiere una divulgazione in grado di parlare a chiunque, dagli studenti ai professionisti, passando semplicemente per i telespettatori più curiosi. Svariati i temi affrontati nel corso degli appuntamenti, dal respiro alla dizione, passando per la paura di parlare in pubblico, il rapporto tra voce ed emozioni e il modo in cui la tecnologia sta cambiando la nostra comunicazione.

Ogni episodio ha come spunto un’occasione di vita quotidiana, la voce che trema durante un colloquio, quella che si spezza per l’emozione, o che cambia quando cerchiamo di apparire più autorevoli. Cose che notiamo tutti i giorni, ma sulle quali non riflettiamo. Il racconto, dunque, mischia le nozioni tecniche alla dimensione emotiva, con i conduttori che si lasciano andare anche a racconti e aneddoti.

Voice Art podcast, gli ospiti

Nelle puntate di Voice Art, Pino Insegno e Alessia Navarro accolgono diversi esperti e professionisti della voce. In primis ci sono il foniatra Franco Fussi e la vocal coach Eleonora Bruni. Poi sono intervistati Diego Cossu, nella duplice veste da chirurgo e direttore d’orchestra, e l’insegnante di dizione Andrea Papalotti. Infine, vi sono due volti noti del piccolo e grande schermo, sia come attori che doppiatori, cioè Francesco Pannofino e Luca Ward.