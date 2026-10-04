Nella puntata di domenica 4 ottobre 2026 di Reazione a Catena, il game show preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, è arrivato un nuovo cambio della guardia. A conquistare il titolo sono stati Le Matricole, squadra composta da Nicolò, Alessandro e Marco.

I tre concorrenti arrivano dalla provincia di Ferrara: Nicolò e Alessandro vengono da Poggio Renatico, mentre Marco è di San Pietro in Casale. Sono amici fin da quando erano piccoli e stanno per iniziare l’università. Proprio da questo momento della loro vita nasce il nome della squadra.

Le Matricole hanno battuto i campioni uscenti, I Mariachi, ovvero Filippo, Simone e Giovanni. Dopo la vittoria all’Intesa Vincente, Nicolò, Alessandro e Marco sono arrivati alla loro prima Ultima Catena e hanno indovinato la parola finale “Sacco”, vincendo circa 3.600 euro in gettoni d’oro.

Le Matricole: la sfida contro I Mariachi a Reazione a Catena

Le Matricole hanno conquistato il titolo battendo i campioni uscenti, I Mariachi. La squadra composta da Filippo, Simone e Giovanni era reduce da alcune puntate da campione, ma nella serata del 4 ottobre 2026 ha mostrato diverse difficoltà proprio nella fase decisiva.

La partita è stata equilibrata per buona parte della puntata. Le due squadre si sono affrontate tra catene, giochi musicali e collegamenti non sempre immediati, senza che il distacco diventasse subito netto.

Il momento chiave è arrivato all’Intesa Vincente. Le Matricole hanno giocato con buona lucidità e sono riuscite a trovare 9 parole corrette, mettendo subito pressione ai campioni in carica.

Per I Mariachi, invece, la prova si è rivelata più complicata del previsto. Durante l’Intesa Vincente sono emerse alcune difficoltà su riferimenti musicali molto noti, tra cui Lucio Battisti e Il Piave mormorava. Pino Insegno ha commentato con stupore alcuni passaggi, mentre il tempo continuava a scorrere.

Alla fine, Filippo, Simone e Giovanni non sono riusciti a raggiungere il risultato degli sfidanti. Le Matricole sono così diventate i nuovi campioni di Reazione a Catena.

Ultima Catena: soluzione “Sacco” e vincita da circa 3.600 euro

Le Matricole hanno iniziato l’Ultima Catena con un montepremi importante: 116.000 euro.

Il percorso finale, però, ha richiesto diversi ragionamenti e ha comportato alcuni dimezzamenti. La cifra si è progressivamente ridotta fino all’ultima parola. Nel momento decisivo, Nicolò, Alessandro e Marco hanno deciso di acquistare il Terzo Elemento, così da avere un indizio in più prima della risposta finale.

All’ultima parola, l’indizio di partenza era Botto. Dopo l’acquisto del Terzo Elemento, il nuovo indizio è stato Pugni. I tre concorrenti hanno ragionato sul possibile collegamento tra le due parole e hanno scelto la risposta “Sacco”.

La soluzione si è rivelata corretta. Sacco può infatti collegarsi a botto, nell’espressione “un sacco” come sinonimo di grande quantità, e a pugni, perché i pugni si tirano al sacco. Le Matricole hanno così chiuso la loro prima puntata da campioni con una vincita di circa 3.600 euro in gettoni d’oro.

Reazioni social: continua la staffetta dei campioni

La vittoria de Le Matricole arriva in una fase molto movimentata di Reazione a Catena. Dopo il lungo regno de Le Pappardelle, il titolo ha iniziato a passare rapidamente da una squadra all’altra.

Anche Pino Insegno ha sottolineato questa continua alternanza, parlando di un altro cambio al vertice. Il pubblico, ormai abituato a una successione rapida di nuovi campioni, ha seguito con curiosità l’arrivo del trio ferrarese.

Le Matricole hanno attirato simpatia per la loro giovane età, per il nome legato all’inizio dell’università e per il rapporto di amicizia nato fin dall’infanzia. La loro prima vincita, seppur non altissima rispetto al montepremi iniziale, permette alla squadra di cominciare il percorso con il piede giusto.

Ora la curiosità riguarda la prossima puntata: Nicolò, Alessandro e Marco riusciranno a confermare il titolo o la staffetta dei campioni continuerà?

Reazione a Catena: chi sono Le Matricole

Le Matricole sono i nuovi campioni di Reazione a Catena nella puntata di domenica 4 ottobre 2026. La squadra è composta da Nicolò, Alessandro e Marco.

I tre concorrenti vengono dalla provincia di Ferrara. Nicolò e Alessandro sono di Poggio Renatico, mentre Marco arriva da San Pietro in Casale.

Sono amici da quando erano bambini e hanno la stessa età. Il nome Le Matricole nasce dal fatto che stanno per iniziare il percorso universitario. Se avessero partecipato qualche mese prima, come ha ironizzato Pino Insegno, forse si sarebbero potuti chiamare “I Diplomati” o “Notte prima degli esami”.

Durante la puntata è emerso anche un dettaglio personale su Alessandro, che ha raccontato di essere fidanzato con Chiara. Pino Insegno ne ha approfittato per salutarla in diretta.

Alla loro prima Ultima Catena, Le Matricole hanno indovinato la parola “Sacco” e hanno vinto circa 3.600 euro. Torneranno nella prossima puntata come campioni in carica.