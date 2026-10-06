Nella puntata di Reazione a Catena, il game show preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, è arrivato un nuovo cambio della guardia: a conquistare il titolo sono state Le Suocere, squadra composta da Laura, Marta e Rita.

Le tre concorrenti vengono dai Castelli Romani, in particolare dalla zona di Ariccia. Durante la presentazione, una di loro ha spiegato di essere originaria di Frascati, ma di vivere ad Ariccia. Il nome della squadra nasce da un legame familiare molto preciso: Marta gioca insieme alla mamma e alla suocera.

Il nome Le Suocere, però, ha anche un secondo significato più ironico. In puntata è stato spiegato che, a Roma, si usa dire “sei una suocera” per indicare una persona che chiacchiera, commenta e fa un po’ di gossip. Una definizione che ha subito dato al trio un’identità simpatica e molto riconoscibile.

Le Suocere hanno battuto i campioni uscenti, Le Matricole, ovvero Niccolò, Alessandro e Marco, reduci dalla vittoria della puntata precedente. Dopo una partita molto vivace, Laura, Marta e Rita sono arrivate all’Ultima Catena e hanno indovinato la parola finale “Online”, vincendo una cifra superiore ai 7 mila euro.

Le Suocere: la sfida contro Le Matricole a Reazione a Catena

Le Suocere hanno conquistato il titolo battendo i campioni uscenti, Le Matricole. La squadra composta da Niccolò, Alessandro e Marco aveva trovato l’ultima parola nella puntata precedente, chiudendo il debutto con una bella soddisfazione.

La nuova sfida è partita subito con grande energia. Nelle prime manche, Le Suocere hanno mostrato prontezza e una notevole capacità di stare al gioco. Durante le Parole Mancanti, Rita ha trovato subito una risposta importante con “Ghiacciai”, mentre Le Matricole hanno provato a difendere il titolo con la loro consueta lucidità.

Le Suocere hanno poi preso il largo nella prima parte della gara, anche grazie alla Catena Musicale. Il trio ha riconosciuto “Terra promessa” di Eros Ramazzotti e ha conquistato punti preziosi, portandosi avanti nel montepremi.

La partita è proseguita tra momenti di gioco e siparietti con Pino Insegno, che ha scherzato più volte con le concorrenti sul rapporto tra mamma, figlia e suocera. Le Suocere sono apparse molto spontanee e hanno dato alla puntata un tono familiare e divertente.

Intesa Vincente: Le Suocere battono Le Matricole 4 a 1

La sfida decisiva è arrivata all’Intesa Vincente. Le Matricole sono partite per prime con 65 secondi a disposizione, tre “Passo” e due possibilità di raddoppio.

Il percorso, però, si è rivelato molto complicato. Niccolò, Alessandro e Marco hanno commesso diversi errori e hanno perso terreno. Dopo un tentativo di raddoppio finale non andato a buon fine, il loro punteggio si è fermato a 1 parola corretta.

A quel punto è toccato a Laura, Marta e Rita. Le Suocere sono entrate nella prova con 55 secondi a disposizione e sono riuscite a superare rapidamente il punteggio dei campioni uscenti.

Non sono mancati richiami di Pino Insegno sul modo di formulare gli indizi, ma il trio è riuscito comunque a mantenere il controllo. Con 4 parole corrette, Le Suocere hanno battuto Le Matricole e sono diventate le nuove campionesse di Reazione a Catena.

Ultima Catena: soluzione “Online” e vincita superiore ai 7 mila euro

Le Suocere hanno iniziato l’Ultima Catena con un montepremi molto importante: 119.000 euro.

Il percorso finale è iniziato nel migliore dei modi. Laura ha trovato subito “Capo”, collegando Boss e Testa. Poi, grazie anche all’uso dei Jolly, le nuove campionesse sono riuscite a proseguire con parole come “Cerchio” e “Luce”, mantenendo inizialmente intatto il montepremi.

La catena si è poi complicata. Alcuni errori sui collegamenti successivi hanno fatto scendere progressivamente la cifra. Le Suocere hanno sbagliato il passaggio tra Velocità e Ore, poi quello tra Ore e Saltare, e infine il collegamento tra Saltare e Lezione. La parola corretta per chiudere quel tratto era “Banco”.

All’ultima parola, l’indizio di partenza era Lezione. La parola misteriosa iniziava con “On” e terminava con “e”. Dopo una prima intuizione, Le Suocere hanno deciso di acquistare il Terzo Elemento. Il nuovo indizio era Social.

A quel punto la risposta è diventata più chiara. Laura, Marta e Rita hanno scelto la parola “Online”. La soluzione si è rivelata corretta: una lezione può essere online e anche i social vivono online. Le Suocere hanno così vinto una cifra superiore ai 7 mila euro in gettoni d’oro, chiudendo la loro prima puntata da campionesse con una bella soddisfazione.

Reazioni social: Le Suocere conquistano simpatia

L’arrivo de Le Suocere ha portato una ventata di simpatia nello studio di Reazione a Catena. Il nome della squadra, il legame familiare e il modo spontaneo con cui le tre concorrenti hanno affrontato la puntata hanno reso il trio subito riconoscibile.

Il pubblico ha seguito con curiosità soprattutto il rapporto tra Marta, la mamma e la suocera. Pino Insegno ha giocato molto su questa dinamica, trasformando diversi momenti della puntata in piccoli siparietti familiari.

La vittoria all’Ultima Catena con la parola “Online” ha permesso alle nuove campionesse di iniziare il loro percorso con una vincita concreta. Dopo diversi cambi di campioni nelle ultime settimane, Le Suocere proveranno ora a difendere il titolo nella prossima puntata.

Reazione a Catena: chi sono Le Suocere

Le Suocere sono le nuove campionesse di Reazione a Catena. La squadra è composta da Laura, Marta e Rita.

Le tre concorrenti vengono dai Castelli Romani, in particolare dalla zona di Ariccia. Durante la presentazione è emerso anche un legame con Frascati, città di origine di una delle componenti del trio.

Marta è al centro del legame familiare della squadra: gioca infatti con la mamma e con la suocera.

Laura fa parte del trio ed è stata protagonista di diversi momenti della puntata.

Rita completa la squadra e ha contribuito alla vittoria con risposte decisive durante la gara.

Al momento non sono state rese note le età precise delle tre concorrenti. Alla loro prima Ultima Catena hanno indovinato la parola “Online” e hanno vinto una cifra superiore ai 7 mila euro. Torneranno nella prossima puntata come campionesse in carica.