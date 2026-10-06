Lunedì 5 ottobre, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto durante l’appuntamento, andato in onda dalle ore 21:25 circa. A guidare lo show, come sempre, c’è Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip lunedì 5 ottobre, Piera lascia il fidanzato

Ampio spazio, nella prima parte della puntata del Grande Fratello Vip del 5 ottobre, lo ha avuto la coppia formata da Piera e Gian Marco. La ragazza, sempre più vicina a Roncaccia, ha avuto la possibilità di confrontarsi con il fidanzato, lasciandolo a causa dei dubbi che da diverso tempo nutriva nei suoi confronti.

Una versione, questa, che non ha convinto particolarmente Gian Marco, che non ha nascosto un certo fastidio verso l’oramai ex fidanzata: “Non mi devi amore eterno ma sincerità e su questo mi viene qualche dubbio visto che abbiamo preso casa insieme appena un mese fa. Qui dentro non ho riconosciuto la ragazza che amo“.

Alla fine del confronto ha insistito per sapere se Piera avesse intenzione di lasciarlo. Lei, in un primo momento, ha titubato, ma successivamente ha chiarito che per il momento ritiene sia meglio che i due si allontanino.

L’incursione di Michelle Hunziker

Ilary Blasi, al GF Vip del 5 ottobre, si è collegata con Michelle Hunziker, che ha pubblicizzato la nuova edizione di Zelig. La conduttrice ha invitato i concorrenti a stare “un po’ più buoni“, considerando i numerosi litigi che sono avvenuti.

A seguire si è parlato a lungo di Guendalina Tavassi, accusata da alcuni compagni di avventura di orientare le nomination. Quando la concorrente si è domandata ciò che la moglie può pensare di Moreno Morello dopo la scelta di condividere il letto con Federica, l’ex inviato di Striscia la Notizia è andato su tutte le furie, definendo Tavassi uno “squallore” di concorrente e di donna. In seguito ci si è concentrati su un racconto risalente al primo GF al quale ha partecipato Guendalina, che secondo tale aneddoto avrebbe dormito con un uomo già impegnato fino all’ingresso della sua fidanzata nella Casa. Un racconto che ha portato Moreno a dire che Guendalina avesse rapporti “con maschi a caso” e ciò che ha scatenato le furie di Tavassi: “Non ti devi permettere di darmi della poco di buono“.

Per quanto riguarda il televoto, il meno votato è Moreno, che con il 18,2% delle preferenze è il secondo candidato all’eliminazione.

Grande Fratello Vip lunedì 5 ottobre, le nomination

La diretta del 5 ottobre è terminata con le nomination. Uomini e donne sono stati suddivisi in due gruppi e sono stati chiamati a individuare il concorrente che vorrebbero eliminare. I più votati, e dunque al televoto, sono Alex, Andreas, Guendalina e Federica, che si uniscono a Danto e Moreno. Il meno votato, il prossimo venerdì, sarà ufficialmente eliminato.