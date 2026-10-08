Stasera in TV, venerdì 9 ottobre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata di The Voice Senior, mentre Canale 5 torna con il Grande Fratello Vip. Rai 2 apre la serata con la serie Estranei, Rai 3 trasmette il film Holland, Rete 4 conferma l’appuntamento con Quarto Grado e Italia 1 punta sull’action Land of Bad. Su La7 spazio a Propaganda Live, TV8 propone Pechino Express e Nove torna con Fratelli di Crozza.

Programmi TV di venerdì 9 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:30 – The Voice Senior . Nuova puntata del talent dedicato alle grandi voci over, con esibizioni, storie personali e giudizi dei coach.

– . Nuova puntata del talent dedicato alle grandi voci over, con esibizioni, storie personali e giudizi dei coach. Rai 2, ore 21:20 – Estranei . In onda il primo episodio della serie, seguito alle 22:20 dal secondo episodio.

– . In onda il primo episodio della serie, seguito alle 22:20 dal secondo episodio. Rai 3, ore 21:20 – Holland . Thriller con Nicole Kidman, ambientato in una cittadina apparentemente perfetta dove emergono segreti e tensioni sotterranee.

– . Thriller con Nicole Kidman, ambientato in una cittadina apparentemente perfetta dove emergono segreti e tensioni sotterranee. Rete 4, ore 21:35 – Quarto Grado . Il programma torna con casi di cronaca, indagini, testimonianze e aggiornamenti sulle vicende giudiziarie più discusse.

– . Il programma torna con casi di cronaca, indagini, testimonianze e aggiornamenti sulle vicende giudiziarie più discusse. Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello Vip . Nuova puntata del reality, tra confronti nella Casa, nomination, chiarimenti e nuove dinamiche tra i concorrenti.

– . Nuova puntata del reality, tra confronti nella Casa, nomination, chiarimenti e nuove dinamiche tra i concorrenti. Italia 1, ore 21:28 – Land of Bad . Action movie con Liam Hemsworth e Russell Crowe, ambientato durante una missione militare ad altissimo rischio.

– . Action movie con Liam Hemsworth e Russell Crowe, ambientato durante una missione militare ad altissimo rischio. La7, ore 21:15 – Propaganda Live . Diego Bianchi conduce il programma tra satira, politica, reportage, ospiti e racconto dell’attualità.

– . Diego Bianchi conduce il programma tra satira, politica, reportage, ospiti e racconto dell’attualità. TV8, ore 21:40 – Pechino Express . Nuovo appuntamento in prima TV con l’adventure game, tra prove, tappe impegnative e strategie di coppia.

– . Nuovo appuntamento in prima TV con l’adventure game, tra prove, tappe impegnative e strategie di coppia. Nove, ore 21:30 – Fratelli di Crozza . Maurizio Crozza torna con la satira del venerdì sera, tra monologhi, imitazioni e personaggi ispirati alla politica e alla televisione.

– . Maurizio Crozza torna con la satira del venerdì sera, tra monologhi, imitazioni e personaggi ispirati alla politica e alla televisione. Rai 4, ore 21:20 – Blood for Dust . Thriller crime con al centro un uomo coinvolto in un affare pericoloso, tra denaro, criminalità e scelte senza ritorno.

– . Thriller crime con al centro un uomo coinvolto in un affare pericoloso, tra denaro, criminalità e scelte senza ritorno. Rai 5, ore 21:20 – Art Night . Serata dedicata all’arte, ai grandi protagonisti della cultura e ai linguaggi visivi contemporanei.

– . Serata dedicata all’arte, ai grandi protagonisti della cultura e ai linguaggi visivi contemporanei. Rai Movie, ore 21:10 – Un giorno di ordinaria follia. Cult con Michael Douglas, racconto di una giornata segnata da rabbia, frustrazione e tensione urbana.

Stasera su Rai 1: The Voice Senior

Rai 1 propone dalle 21:30 The Voice Senior. Il talent show dedicato ai cantanti over torna con una nuova puntata fatta di esibizioni, emozioni e racconti personali, mettendo al centro voci mature e percorsi di vita spesso sorprendenti.

La serata arriva dopo Affari Tuoi e occupa tutta la prima serata della rete ammiraglia. Il programma alterna musica, intrattenimento e momenti più intimi, con i coach chiamati ad ascoltare, scegliere e accompagnare i concorrenti nel percorso di gara.

Stasera su Canale 5: Grande Fratello Vip

Canale 5 propone alle 21:20 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il reality torna in diretta con il racconto delle ultime giornate nella Casa, tra rapporti che cambiano, confronti accesi, nomination e nuovi equilibri tra i concorrenti.

La serata è preceduta da La Ruota della Fortuna. Il programma resta una delle principali proposte Mediaset del venerdì sera, con spazio alle dinamiche nate nella convivenza e agli interventi in studio.

Stasera su Rai 2: Estranei

Rai 2 trasmette alle 21:20 Estranei, nuova proposta seriale della rete. Il primo episodio apre il racconto e introduce personaggi, ambientazione e tensioni narrative, seguito alle 22:20 dal secondo episodio.

La prima serata arriva dopo TG2 Post. In seconda serata Rai 2 propone Nino La Rocca. Una vita sul ring, dedicato al pugile e alla sua storia sportiva e personale.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di venerdì 9 ottobre 2026 spiccano Holland su Rai 3, Land of Bad su Italia 1, Blood for Dust su Rai 4, Un giorno di ordinaria follia su Rai Movie, L’ultima alba su Iris e Belli di papà su Cine34. In seconda serata Italia 1 propone anche 13 Hours, mentre sul Nove va in onda Vajont: una tragedia italiana.

I film su Sky Cinema venerdì 9 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Anna. Action diretto da Luc Besson con Sasha Luss, Cillian Murphy, Luke Evans e Helen Mirren, costruito intorno a una modella russa trasformata in una spia letale.

Sky Cinema Uno, ore 23:20 – Il Ministero della Guerra Sporca. Action di Guy Ritchie ispirato a una storia vera, ambientato durante la Seconda guerra mondiale e incentrato su un’unità segreta impegnata contro la flotta tedesca.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Film drammatico. Il canale propone una serata dedicata al cinema d’autore e alle storie intense, con titoli pensati per un pubblico alla ricerca di trame più emotive e narrative.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Film cult. La programmazione del canale raccoglie titoli già amati dal pubblico, tra grandi interpreti, storie riconoscibili e cinema di forte richiamo.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Film d’azione. Serata dedicata al cinema action, con ritmo sostenuto, tensione e sequenze spettacolari.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Film per famiglie. Il canale propone una prima serata pensata per il pubblico familiare, tra avventura, leggerezza e intrattenimento adatto a più età.