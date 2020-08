Rosanna Cancellieri è la nuova conduttrice di Vite da copertina. Il programma che approfondisce la patinata esistenza di personaggi non solo famosi, inizia un nuovo corso su Tv 8. La rete generalista di Sky lo trasmette dal 2016 con una alternanza di conduttori.

Vite da copertina arriva Rosanna Cancellieri, via Casalegno e Ciacci

Dal 31 agosto la giornalista Rosanna Cancellieri è la nuova padrona di casa del programma. Prende il posto della coppia Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci che ne erano al timone dallo scorso settembre 2019. I due ex sono stati spodestati e non hanno esitato ad esprimere, su più fronti, soprattutto sui social, il loro disappunto.

Non sono ancora note motivazioni che hanno spinto i vertici di Tv8 a questo improvviso cambiamento. L’unica certezza, adesso, è che la coppia formata dalla showgirl e dall’esperto di moda dovrà salutare il suo pubblico. Dal 31 agosto, con la nuova edizione, si cambia.

E’ un cambiamento radicale perché la Cancellieri porta all’interno del programma una vera e propria rivoluzione. Il taglio si annuncia differente, secondo lo stile personale della giornalista. Ex conduttrice del Tg3, è passata attraverso varie esperienze legate al mondo della moda e del costume.

Tutti i cambiamenti del programma

Intanto la Cancellieri continua ad occuparsi delle vite dei Vip ed ha intenzione di svelare tutto ciò che si nasconde dietro le loro patinate esistenze.

La scenografia è basata su un salotto dal gusto vintage della vecchia Hollywood. In tale ambiente si muove, da sola, la Cancellieri, per raccontare nei dettagli, le torbide storie, i gossip succulenti e le notizie più scabrose del mondo dello spettacolo. Naturalmente si tratta di protagonisti non solo italiani.

La giornalista spazia anche su molti altri settori, sempre legati ai protagonisti di cui parla. Inquadra il periodo storico in cui sono vissuti o vivono i personaggi del giorno. Analizza come una detective le loro debolezze ed i lati oscuri che ancora il grande pubblico non conosce.

E passa sotto la lente di ingrandimento ogni piccolo dettaglio. Il racconto delle grandi famiglie sarà in stile Dynasty e le storie delle star messe a confronto.

Anticipa la Cancellieri: mai giudicare un libro dalla copertina.

Rosanna Cancellieri, esperienze passate

Rosanna Cancellieri avrà dunque il ruolo dell’esperta di faccende mondane e non solo. Un ruolo che ha ricoperto ad esempio, nel salotto di Caterina Balivo, Vieni da me andato in onda nel pomeriggio di Rai 1.

Anche nella sua carriera giornalistica, infatti, dopo la conduzione del Tg3, si è occupata di rubriche specifiche, incentrate sulla storia del costume e dello spettacolo.

La Cancellieri, tra l’altro, è nota per aver condotto su Rai 3 il programma Dove sono i Pirenei.