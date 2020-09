Oggi, 7 settembre 2020, alle ore 14,45 su Canale 5, inizia Uomini e donne con una stagione ricca di novità e sorprese. L’emergenza sanitaria avrebbe potuto arrestare il programma, eppure sin da subito Maria De Filippi e la redazione del programma sono riusciti ad adattarsi ed a reinventare il format in base alle normative anti-Covid 19 vigenti.

Molti sono stati i tentativi: prima il corteggiamento a distanza (via chat), poi le esterne con guanti e maschere, i balli a distanza, i contatti vietati. Ora invece Uomini e donne pare aver trovato la sua dimensione anche nell’emergenza sanitaria e prepara una intensa stagione 2020/2021.

Uomini e donne, tutte le novità della stagione 2020/2021

La prima grande innovazione è lo studio, che – dopo anni – è stato completamente stravolto. Il pubblico è stato spostato alle spalle dei tronisti e degli opinionisti (davanti al maxi schermo). Ad occupare il suo posto sulla scala, accanto a Maria De Filippi, sono invece corteggiatori e corteggiatrici, con postazioni divise da barriere di plexiglass e suddivise per colore (blu per gli uomini, rosse per le donne). Un grande lead circolare troneggia al centro dello studio per permettere a tutti di guardare le esterne (sarà tirato su ed abbassato all’occorrenza). I protagonisti faranno il loro ingresso dai lati dello studio con due grandi passerelle dedicate.

Altra grande rivoluzione, già introdotta (inevitabilmente) nelle ultime puntate della scorsa stagione, è l’abolizione della distinzione tra trono classico e trono over. I tronisti, le troniste, corteggiatori e corteggiatrici, si affiancano quotidianamente a cavalieri e dame.

I primi due “tronisti classici” sono Davide Donadei e Gianluca De Matteis. E’ stato il pubblico da casa a sceglierli attraverso un sondaggio lanciato sul sito ufficiale del programma.

Davide Donadei e Gianluca De Matteis nuovi tronisti

Davide Donadei è un 25enne di Gallipoli. E’ un ristoratore, ha preso in gestione da qualche anno il locale in cui faceva il cameriere. Ha alle spalle un’infanzia sofferta, il padre ha infatti avuto problemi con le forze dell’ordine. Questo ha fortemente influenzato anche la sua vita, perchè è stato spesso vittima di pregiudizi. Davide è un ragazzo dolce e sensibile e la mancanza della figura paterna ha condizionato la sua esistenza e fa sì che lui abbia paura di non essere un bravo padre in futuro. Spera, grazie al programma, di farsi conoscere e di smarcarsi dal suo cognome.

Gianluca De Matteis ha 30 anni ed è un fisioterapista. Ama lo sport in ogni sua forma, la recitazione, le moto ed i viaggi on the road. Il programma è per lui un’opportunità di conoscere una ragazza con tranquillità e “lentezza”, prendendosi il tempo necessario per conoscersi. E’ alla ricerca di una ragazza simpatica, in grado di divertirsi e parlare bene l’italiano. Per lui il corretto uso del congiuntivo è una conditio sine qua non.

Uomini e donne, volti storici ed il “caso Gemma”

Non mancheranno i volti storici del programma: dagli opinionisti (Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino) a dame e cavalieri amatissimi come Gemma Galgani.

Non è ancora iniziato il programma e la Galgani ha già fatto parlar di sé. Gemma pare infatti essersi sottoposta ad un lifting. Nonostante l’interessata abbia negato l’accaduto, sono molti gli indizi che porterebbero a credere vera questa ipotesi. Primo tra tutti il suo aspetto, ma anche il fatto che per settimane la dama sia sparita dai social e non si sia fatta vedere né sentire dal suo giovane cavaliere Sirius (Nicola).

Lui dal canto suo pare essersi presto consolato, uscendo con Valentina Autiero. L’appuntamento con la giovane avrebbe scatenato le furie della Galgani.

Non ci resta che attendere ancora qualche ora per scoprire i colpi di scena che ci riserva la nuova edizione di Uomini e donne!