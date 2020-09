Lunedì 7 settembre torna su Rai 1, Il Paradiso delle Signore con la novità del ritorno di Nicoletta. La serie è in onda nel day time pomeridiano, alle 15.55 e non più alle 15.40 come nelle edizioni daily passato. I telespettatori assistono alle puntate restanti della quarta stagione interrotta a fine aprile per l’emergenza Covid. Subito dopo inizia la quinta stagione con i 160 appuntamenti previsti.

Il paradiso delle signore Nicoletta torna con la figlia Margherita

La prima sorpresa è il ritorno di Nicoletta al Paradiso con la figlia Margherita, come vi avevamo anticipato. Ma adesso siamo in grado di svelarvi altri particolari. Intanto Nicoletta (Federica Girardello) figlia del ragionier Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) si era imposta di sposare Cesare, giovane medico di grandi prospettive professionali che ne era da sempre innamorato.La sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker), da cui ha avuto la piccola Margherita, l’ha profondamente delusa. Ed ha preferito seguire il marito a Bari dove era stato promosso primario nell’ospedale locale.

Tutto questo accadeva nelle puntate in onda alla fine del 2019. Da allora, Riccardo, pur soffrendo molto, era riuscito a riprendere le redini della sua vita. E si era innamorato di Angela Barbieri (Alessia Debandi) giovane cameriera successivamente divenuta una Venere de Il Paradiso delle Signore. Sembrava un amore totale fino a quando l’ex di Riccardo, Ludovica Brancia (la Miss Italia 2013 Giulia Arena) non gli svela di essere incinta. Riccardo decide di assumersi le sue responsabilità. E iniziano i preparativi per il matrimonio.

Ma, come vedremo, l’arrivo inaspettato di Nicoletta, sconvolge tutti i piani di Riccardo e della stessa Ludovica.

Il mistero sull’assenza di Cesare, il marito di Nicoletta

Quando Nicoletta torna con la piccola Margherita, Riccardo letteralmente impazzisce dalla gioia. Con lui anche il ragionier Cattaneo, il padre dell’ex Venere e la madre Silvia. Ma quando chiedono a Nicoletta dove è Cesare, la giovane non risponde e chiede che non le vengano rivolte domande sul marito. Si resta così sospesi sulla sorte di Cesare che ha lasciato andare la moglie e la piccola Margherita da lui, tra l’altro, adottata. Ma non è per molto. Nicoletta alla fine svelerà la verità.

Nell’attesa di conoscere il destino di Cesare, Nicoletta e Riccardo iniziano a incontrarsi di nuovo. Tra loro rinasce quel sentimento che non era spento. Intanto Angela Barbieri comprende che non c’è più spazio per lei, nella vita di Riccardo. E, momentaneamente si defila. Ma non la pensa allo stesso modo Ludovica che spinge per accelerare il matrimonio. E quando, finalmente il grande giorno è arrivato, ecco il colpo di scena.

Il Paradiso delle signore Nicoletta torna e smaschera Ludovica

Ludovica è pronta a sposare Riccardo. Tutti gli invitati sono arrivati ed attendono che inizi la cerimonia. Ma ecco che arriva Nicoletta con le prove che Ludovica non è incinta. Riccardo è sconvolto e le nozze sono annullate.

Nicoletta si è presa la sua rivincita nei confronti della Brancia. Nella prima edizione daily, infatti. anche Nicoletta era pronta a coronare il suo sogno con Riccardo. Ma Ludovica arriva e sussurra qualcosa alla futura sposa che abbandona la chiesa e decide di non sposare più Riccardo. La Brancia le aveva detto che Riccardo aveva trascorso l’ultima notte da scapolo a letto con lei.

Il destino di Angela Barbieri

Angela Barbieri esce di scena. Dopo aver scoperto che il figlio, costretta a dare in adozione, si trova in Australia, lo raggiunge. E riesce a farsi assumere dai genitori adottivi come baby sitter.Il suo sogno d’amore è spezzato. Proverà a dare un senso alla sua vita accanto al bambino. E dirà addio a Il Paradiso delle Signore.

