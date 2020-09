Stasera in tv 7 settembre 2020. Su Rai 1 l’appuntamento è con il calcio della UEFA Nations League, per la partita Paesi Bassi vs Italia. Rai 3 trasmette una nuova puntata di Presa Diretta, mentre su Rete 4 è in onda Quarta Repubblica. A seguire la programmazione completa prevista per stasera.

Stasera in tv 7 settembre 2020 – programmi Rai

In diretta su Rai 1 è proposta dalle 20.30 la partita di UEFA National League Paesi Bassi vs Italia.

Rai 2 manda in onda alle 21.20 il film Ritorno al Marigold Hotel. Sonny possiede il Marigold Hotel, che sogna di ampliare e trasformare in una struttura di lusso più ricercata. Ma nel frattempo, deve anche organizzare il proprio matrimonio con Sunaina. Gli impegni si accavallano, e a complicare tutto arriva una serie di imprevisti.

Presa diretta con Riccardo Iacona propone alle 21.20 su Rai 3 una nuova indagine dal titolo Lavorare meno, lavorare tutti. Durante il lockdown una percentuale della popolazione ha potuto proseguire il proprio lavoro a distanza. Ma c’è anche chi ha perso la propria occupazione, e chi, oggi a posteriori, non riesce più a trovare un lavoro stabile.

Stasera in tv 7 settembre 2020 – programmi Mediaset

Su Rete 4 prosegue la nuova stagione di Quarta Repubblica alle 21.25. Il programma di approfondimento delle notizie di stringente attualità è condotto anche in questa stagione da Nicola Porro. Il conduttore propone una intervista a Matteo Renzi, sugli argomenti di più stretta attualità politica ed economica.

In prima visione tv alle 21.20 su Canale 5 va in onda Daydreamer – Le ali del sogno. La soap opera, per la prima volta in prime time, raggiunge stasera il 64esimo episodio della prima stagione. Sanem realizza un profumo solo per Can, che decide di provarlo immediatamente. L’essenza colpisce tutti in ufficio. Intanto, proprio sul posto di lavoro della Fikri Harica viene ritrovata una telecamera spia. Chi l’ha piazzata, e perchè?

Il settimo episodio della serie noir Lincoln Rhyme – Il collezionista di ossa su Italia 1 alle 21.30. Amelia trova un biglietto scritto dal Collezionista di ossa in persona, indirizzato alla madre della sua prima vittima. Intanto, il Collezionista ha chiuso nella sua cantina la moglie Danielle, che prova a convincerlo a lasciarla andare, e a scappare con lei in Colorado, lontani da tutto e tutti.

I programmi La7, TV8 e Nove

Alle 21.15 su La 7 è proposto il film Il giurato. Annie Laird è una scultrice e madre single. Viene scelta come giurata nel processo contro il mafioso Boffano. Intanto, Annie si innamora di un uomo tenebroso e affascinante, che tuttavia nasconde un segreto: è al servizio della mafia, ed è coinvolto nel processo.

Su TV8 prosegue la messa in onda della serie Gomorra, alle 21.30. L’episodio proposto stasera è il primo della terza stagione e racconta le vicissitudini della famiglia mafiosa Savastano.

Infine, alle 21.25 su NOVE è trasmesso Un amore a cinque stelle. Il film di genere romantico racconta la storia di Marisa, semplice cameriera che sogna di avere di più dalla vita. Si innamora di un uomo molto ricco, candidato per il Senato degli Stati Uniti. Lui, inizialmente, la crede una donna benestante dell’alta società. Ma anche chiarire l’equivoco, purtroppo, potrebbe non bastare.

I film in onda su Sky Cinema

Sul canale 303 di Sky cinema è in onda alle 21.15 il film d’animazione Cattivissimo Me 2. Gru, un tempo affermato super-cattivo, si è intenerito dopo aver adottato tre adorabili bambine. Desideroso di mostrare che ha ancora la stoffa del professionista, decide di tentare un nuovo, azzardato, colpo.

Invece, il canale 305 di Sky Cinema trasmette alle 21.15 Hansel e Gretel – Cacciatori di streghe. Il film è una rivisitazione in chiave action-fantasy della fiaba con protagonisti i due celebri fratelli, che in questa versione dei fatti indagano sulle misteriose sparizioni dei bambini di un villaggio.