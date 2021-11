Uomini e Donne anticipazioni registrazioni 13 novembre: Gemma è positiva al Covid

Condividi su

Uomini e Donne ha effettuato altre registrazioni il 13 novembre. Lo scorso sabato è stata registrata una nuova puntata del dating show Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Tra le tante novità c’è anche quella riguardante Gemma Galgani che non era presente in studio.



Uomini e Donne registrazioni 13 novembre anticipazioni: Gemma ha il Covid

La storica dama torinese, protagonista indiscussa del parterre femminile di Uomini e Donne, ha il coronavirus. A quanto risulta dalle anticipazioni Gemma ha comunque partecipato al dating show di Canale 5 tramite un collegamento video da casa.

La 71enne è in quarantena e al momento non presenta sintomatologie gravi. Quindi i fan della dama torinese possono stare tranquilli perché Gemma sta bene. La dama si è sottoposta a vaccinazione la scorsa estate. Come da protocollo in questi casi, la Galgani dovrà rimanere in quarantena e quindi il suo rientro in studio è sospeso fino alla completa negativizzazione.

Nel corso della puntata registrata sabato 13 novembre Gemma ha potuto comunque dire la sua e partecipare alla narrazione di tutte le vicende che sono state raccontate in studio. E non sono mancati anche i battibecchi a distanza con Tina Cipollari.

Uomini e Donne registrazioni 13 novembre Ida balla con Armando, addio Diego

Tra le protagoniste di puntata c’è stata anche Ida Platano. Avevamo lasciato la hair stylist di Brescia nella scorsa puntata mentre abbandonava lo studio in lacrime dopo la discussione con Diego. I rapporti tra i due non sono andati per niente bene.

Ida ha infatti deciso di troncare definitivamente la loro frequentazione. Diego per cercare di far pace si è presentato in studio con un vassoio di cannoli. Ma l’iniziativa del cavaliere non ha sortito alcun effetto su Ida. I fan della coppia sono quindi rimasti molto delusi.

Sempre nel corso della registrazione la Platano avrebbe accettato di ballare con Armando Incarnato. In passato tra i due sono volate scintille e ci sono stati molti screzi, critiche e commenti anche spiacevoli. La puntata è poi proseguita con una lieta notizia che fa tanto piacere ai fan di Uomini e Donne.

Le anticipazioni di Uomini e Donne per le registrazioni del 13 novembre rivelano che è tornato infatti in studio un volto noto della trasmissione: Teresanna Pugliese.

L’ex protagonista del Trono Classico è tornata quindi nel luogo dove tutto ha avuto per lei e dove siamo sicuri che regalerà tante altre emozioni, guardando sempre con un occhio anche al passato. E a quello che ha vissuto durante la sua permanenza nel dating show di Canale 5.

Anticipazioni Trono Classico

Per quanto riguarda il trono classico le protagoniste di puntata sono state Andrea Nicole e Roberta. Le anticipazioni della registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne rivelano che la Conte ha fatto una bella esterna con Alessandro.

I due hanno vissuto un momento molto emozionante poiché Alessandro ha deciso di presentare sua madre alla tronista. Durante l’esterna c’è stato il primo bacio tra Andrea e il suo corteggiatore. Anche durante l’esterna con Ciprian, Andrea Nicole si è abbandonata ad un bacio appassionato.

La situazione per Roberta è diventata sempre più complicata. Dopo il programma la tronista ha deciso di incontrare i suoi corteggiatori ma Luca si è negato. Non è arrivato in studio, probabilmente in seguito a quanto è avvenuto tra Samuele e la tronista nelle precedenti esterne.

I due hanno partecipato ad una nuova esterna, ma durante il loro incontro non c’è stato da registrare neanche un bacio.