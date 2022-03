Stasera in tv sabato 19 marzo 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 19 marzo 2022. Su Raitre, Quinta dimensione, condotto da Barbara Gallavotti. Su Canale 5 invece va in onda la nuova edizione del talent Amici con Maria De Filippi.

Stasera in tv sabato 19 marzo 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il game show Soliti ignoti – Il ritorno. Per contrastare la corazzata “Amici”, l’ammiraglia Rai affida ancora una volta la serata del sabato ad Amadeus. Si parte dopo il Tg1 con una nuova puntata di “Affari tuoi – Formato famiglia” per poi passare a un’indagine speciale del gioco delle identità in onda dal Teatro delle Vittorie. A Soliti ignoti- Il Ritorno gioca Amanda Lear che devolve il montepremi in beneficienza. Tra le identità partecipa Riccardo Rossi.

Su Raitre, alle 21.45, l’ultima puntata di Quinta dimensione. Nella seconda puntata del nuovo programma condotto da Barbara Gallavotti si parla dell’eterna giovinezza per scoprire quale sia la durata massima della vita umana e soprattutto come sia possibile rallentare l’invecchiamento, restando giovani o almeno in forze il più a lungo possibile.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Una giovinezza enormemente giovane. Roberto Herlitzka in uno spettacolo ispirato agli scritti e alla vita di Pier Paolo Pasolini. Un monologo che si sgrana come un sogno e oscilla tra profezia e denuncia della perdita dei valori nella società dei consumi.

Programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, Attraverso i muri. Il lungometraggio è un lavoro di raccolta di interviste realizzate nel nostro Paese per raccogliere le testimonianze di chi ha vissuto in maniera intensa il lungo periodo di pandemia; 200 le interviste realizzate per dare vita a un racconto dell’emergenza sanitaria. Il tutto accompagnato dalle performance di 5 artisti.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici. Prende il via la fase serale del talent di Maria De Filippi. Anche quest’anno gli allievi sono stati divisi in tre squadre: quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, quella di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, quella di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. In giuria, Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom: Misteri irrisolti. Avventura, misteri e scoperta. Da stasera e per cinque settimane le telecamere ci portano in viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e le meraviglie della natura e della storia. Tre le puntate dedicate ai misteri; inoltre è prevista una serata sull’Egitto e Tutankhamon e una sulla Fede.

La7, Tv8, Real Time

Su La7, alle 21.15, Eden. La strada per salvare il nostro pianeta è lunga, ma la voglia di trasformare un sogno in realtà è da sempre un punto di forza di Licia Colò, che anche stasera racconta scoperte, investimenti e intuizioni del movimento “green”.

Su Tv8, invece, alle 21.30, Automobilismo: G.P. del Bahrain di F1. Da Manama seguiamo in differita le prove ufficiali della prima gara del Campionato mondiale di Formula 1, che si disputerà domani. Riflettori puntati sul campione del mondo, l’olandese Max Verstappen su Red Bull.

Su Real Time, alle 21.40, il docu-reality Vite al limite. Se non vuole mettere a rischio ulteriormente la sua esistenza, James deve riuscire ad arginare la sua ossessione per il cibo. Ma una dolorosa perdita in famiglia lo destabilizza portandolo al punto di rischiare di vanificare i propri sforzi.

I film di questa sera sabato 19 marzo 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2017, di Dominique Farrugia, Separati ma non troppo, con Gilles Lellouche, Louise Bourgoin. Il matrimonio di Yvan e Delphine è in crisi e i due si separano. Ma a causa di problemi economici, l’uomo è costretto a tornare a casa: la forzata convivenza riserverà ai due molte sorprese.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.00, il film d’azione del 1986, di Tony Scott, Top Gun, con Tom Cruise. L’ambizioso Pete entra nell’accademia della Marina che istruisce i futuri piloti dei caccia da combattimento. Abilissimo, ma di temperamento ribelle, il ragazzo si complica la vita innamorandosi della sua istruttrice.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di Stefan Bartmann, Rosamunde Pilcher Collection – Ghostwriter, con Christoph M. Ohrt, Angela Roy. Owen, che vorrebbe vendicarsi dell’amante della moglie, si reca in uno chalet di montagna. Lì incontra Zoe, reduce da una delusione d’amore.

Stasera in tv sabato 19 marzo 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2013, di Steven Knight, Redemption – Identità nascoste, con Jason Statham. Joey fugge da un ospedale militare e, per evitare la corte marziale, si nasconde tra i senzatetto di Londra. Un giorno prende al volo l’occasione di assumere una nuova identità.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Rodrigo Garcia, Quattro buone giornate, con Glenn Close. Deb è una madre che in passato ha trattato duramente la figlia tossicodipendente Molly. Deciderà di aiutarla a riabilitarsi: sarà una sfida lacerante per entrambe.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2020, di Michel Hazanavicius, Il principe dimenticato, con Omar Sy, Sarah Gaye. La vita di Djibi ruota intorno alla figlia Sofia: ogni sera le racconta una fiaba dove lui è il Principe Azzurro. Ma quando Sofia entra nell’adolescenza tutto sembra cambiare.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film fantastico del 2018, di Steven Spielberg, Ready player one, con Tye Sheridan. Nel 2045, l’unico svago per l’umanità è un mondo virtuale creato da un eccentrico milionario. Prima di morire, l’uomo lancia una sfida: una caccia al tesoro da miliardi di dollari.