Enjoy ridere fa bene diretta 9 febbraio. Questa sera, alle 21:25, Diana Del Bufalo condurrà su Italia 1 la seconda puntata di Enjoy Ridere fa bene. Nel cast del nuovo show comico di Mediaset – pensato per finanziare i progetti benefici di Mediafriends – è presente anche Diego Abatantuono, a capo della giuria del pubblico.



Enjoy ridere fa bene diretta 9 febbraio – Con Diana Del Bufalo e Abatantuono

Il format di Enjoy ridere fa bene prevede che due squadre di comici si sfidino su palco, ciascuno per raggiungere un obiettivo.

Uno dei due team è capitanato da Gigi e Ross, e si esibisce a sostegno del progetto “A Regola D’Arte”, di stanza a Napoli. Un’iniziativa che prova a dare nuove opportunità ai ragazzi delle periferie.

L’altro team risponde ai capitani PanPers, impegnati nel progetto “Insieme con la musica”, che prova a costituire un’orchestra giovanile nel quartiere Salomone-Forlanini di Milano.

Le due squadre sono così composte: l’una da Vincenzo Albano, Herbert Ballerina, Francesco Cicchella, Toni D’Ursi e Barbara Foria; l’altra da Alberto Farina, Gianluca Impastato, Claudio Lauretta, Francesca Manzini e Marco Stabile. Ci sono anche due capi delle risettive rifoserie: Dino Abbrescia e Gianluca Scintilla Fubelli, che sostengono le esibizioni degli artisti in gara.

Per Diana Del Bufalo, Enjoy rappresenta la prima esperienza alla conduzione in prima persona. Diego Abatantuono, infatti, partecipa solo come giurato ed intrattenitore d’eccezione. Un piccolo esperiemento che potrebbe farle un salto di qualità, anche se nella prima puntata lo spettacolo non è sembrato brillare per originialità. Oltre alla beneficenza, la sifda di Enjoy è quella di tentare la riscrittura di parte delle regole della stand-up comedy televisiva e in questo pare ci sia da lavorare.

L’inizio della puntata – Diego Abatantuono presenta Diana Del Bufalo

L’inizio della puntata è scandito dallironia di Diego Abatantuono. Con il supporto di Scintilla e Dino Abbrescia – i due capi ultras – presenta la conduttrice Diana Del Bufalo.



La conduttrice vira l’attenzione subito sulle due squadre. Gigi e Ross e i PanPers presentano a loro volta le rispettive squadre e poi chiamano in video i filmati che descrivono i progetti sostenuti.

La prima sfida inizia con Alberto Farina e Scintilla dei PanPers che rivisitano le canzoni di Ultimo. Il testo modificato parla di un fantomatico viaggio in aereo da Bari al Giappone, che vive di chiacchiere goffe e improbabili nell’aeroporto pugliese.

Gigi e Ross schierano Francesco Cicchella nelle vesti di Kekko Silvestre – frontman dei Modà – tornato al mercato discografico dopo qualche tempo di silenzio. La sua è una parodia che inscena un’empatia bizzarra con la braciola, a cui dedica un canzone…