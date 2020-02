Stasera in tv 12 febbraio 2020. Lo sport è in onda su Rai 1 con la coppa Italia. Si gioca Inter – Napoli. Torna Chi vuol essere milionario su Canale 5. Per chi ha Sky Primafila, invece, un piccolo ripasso di alcuni film vincitori di Oscar nel 2020.

Stasera in tv 12 febbraio 2020 – i programmi Rai

Rai 1 propone una serata all’insegna dello sport, con la diretta di Inter-Napoli, partita valida per la Coppa Italia. Il fischio d’inizio è fissato per le 20.45, ma la diretta inizierà già alle 20.30.

Su Rai 2 viene trasmesso alle 21.20 il film “La risposta è nelle stelle”. Luke Collins, protagonista maschile, è un cavalcatore di tori professionista, infortunatosi durante un’esibizione. Si innamora di Sophia Danko, studentessa d’arte, ma il fatto che lei sia prossima a trasferirsi a New York rende difficile una relazione duratura. L’incontro con un anziano signore di nome Ira, però, cambierà per sempre le loro vite.

Alle 21.20, poi, Rai 3 trasmette “Chi l’ha visto?” condotto da Federica Sciarelli. Durante la diretta, come di consueto, avvalendosi anche dell’aiuto del pubblico da casa, si cerca di rintracciare persone scomparse sul territorio italiano.

Stasera in tv 12 febbraio 2020 – la programmazione Mediaset

Chi vuol essere milionario? torna in tv stasera 12 febbraio 2020 su Canale 5 dalle 21.20, sempre con la conduzione di Gerry Scotty. Dopo la pausa di una settimana, il gioco riprende il suo posto in palinsesto. Ancora fresca la vittoria di Enrico Remigio, che si è aggiudicato il premio finale rispondendo correttamente all’ultima domanda da un milione.

Rete 4, intanto, è il regno di Piero Chiambretti, che dalle 21.25 conduce #CR4 – La repubblica delle donne, programma dedicato all’universo femminile. Ospiti fissi dello show, Cristiano Malgioglio e Alfonso Signorini. La puntata è dedicata all’amore. Tra gli ospiti Vittorio Sgarbi con Sabrina Colle, poi Share e l’ex cuoca di Lady Diana ovvero Carolyn Robb.

Più catastrofica la serata di Italia 1, su cui andrà in onda The day after tomorrow – l’alba del giorno dopo, alle 21.20. Il film del 2004, pone al centro il conflitto tra natura e uomo, con particolare attenzione al tema dell’ambientalismo.

In onda su La7, TV8 e Mediaset Extra

La7 manda in onda alle 21.15 Atlantide, Storie di uomini e di Mondi, programma di approfondimento storico e culturale condotto da Andrea Purgatori. Un racconto come sempre ricco di testimonianze dirette e ricostruzioni accurate.

Su TV8 va in onda Italia’s got Talent: Audizioni, alle 21.30. Il talent show, diffusosi ormai in tutto il mondo, mette a disposizione di chiunque voglia mettersi in gioco il palco e la giuria del programma. Starà infatti a Joe Bastianich, noto chef, Federica Pellegrini, nuotatrice professionista, Mara Maionchi, talent scout, conduttrice radiofonica e discografica, e Frank Matano, comico e conduttore, giudicare le performance degli italiani in gara. Solo i migliori arriveranno alla finale con i loro talenti.

Per chi, poi, volesse fare il pieno di Grande Fratello VIP, segnaliamo Live Grande Fratello VIP, su Mediaset Extra. Le telecamere sono accese dalle nove mattino fino alle 6 del giorno successivo.

Film da Oscar su Rai Movie e su Sky Primafila

Rai Movie trasmette alle 21.20 Il Principe Abusivo. Nel film, Alessandro Siani è sia regista che attore protagonista, nei panni di Antonio de Biasi. Nella commedia, il giovane rimane invischiato in un piano del ciambellano Anastasio (Cristian De sica) di far saltare le nozze di Letizia (Sarah Felberbaum), principessa di un piccolo regno dell’Europa nord-occidentale. Le cose, ovvio, non andranno affatto come previsto.

Sul canale 354 alle 21.30, Joker. Uno straordinario Joaquin Phoenix (miglior attore protagonista 2020) interpreta il cattivo criminale Joker in una pellicola che esula dal classico cinecomix (film ispirato a fumetti) per mostrare una efferata, ma purtroppo realistica e a noi vicina, lotta di classe. Non è adatta a un pubblico di minori.

L’ultimo film di Quentin Tarantino, C’era una volta a Hollywood, è visibile sul canale 358 alle 21.30. La pellicola mostra parte della carriera di un attore in declino, Rick Dalton (Leonardo di Caprio) mentre con la sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt, miglior attore maschile non protagonista 2020) cerca di tornare sulla cresta dell’onda. Ma gli anni ‘50 volgono al termine, e Hollywood sarà presto teatro di vicende sanguinose per mano della famigerata setta di Manson.