Pechino Express 2020 diretta 11 febbraio – Eliminati Padre e figlia

Pechino Express 2020 diretta 11 febbraio. Questa sera, alle 21:20 su Rai 2, Costantino Della Gherardesca condurrà la prima puntata di Pechino Express 2020. Dieci coppie viaggeranno per 7mila chilometri tra Thailandia, Cina e Corea Del Sud, per una delle edizioni più complesse del reality.

Pechino Express 2020 diretta 11 febbraio – Con Costantino Della Gherardesca – Coppie in gara e anticipazioni prima puntata



A mettere lo zaino in spalla, venti nomi più o meno conosciuti, per dieci coppie in gara che promettono spettacolo. Si va da Nicole Rossi e Jennifer Poni – “Le Collegiali” reduci da Il Collegio 4 – a Max Giusti e Marco Mazzocchi, “I Gladiatori”. Ci sarà anche Asia Argento in coppia con Vera Gemma, “Le figlie D’arte”. Inoltre, i “Wedding Planner” Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi, i “Guaglioni” Gennaro Lillo e Luciano Punzo e le “Top”, Ema Kovac e Dayane Mello.

Due i genitori che partecipano insieme alle figlie: Marco Berry con la figlia Ludovica Marchisio – “Padre e figlia” – e “Mamma e Figlia”, ovvero Soleil Sorge e Wendy Kay. Infine, “I Palermitani”, cioè il duo I Soldi Spicci – Annandrea Vitrano e Claudio Casisa – e “Gli Inseparabili”, Valerio e Fabrizio Salvatori.

Come suggerisce il sottotitolo “Le stagioni dell’oriente”, Pechino Express 2020 torna in estremo oriente. Nella prima puntata dell’11 febbraio, si parte dalla Thailandia. Precisamente, dall’Isola di Ko Phra Thong – conosciuta anche come l’Isola del Buddha d’oro – un paradiso incontaminato nel Mare delle Andamane.

L’ottava edizione del reality condotto da Costantino Della Gherardesca sembrava dovesse andare in onda nell’autunno del 2019, poi l’esordio è stato posticipato. Si era parlato anhe di una possibile conduzione di Simona Ventura, ma le redini sono tronate nelle mani del conduttore romano.

Il benvenuto di Costantino Della Gherardesca a Pechino Express 2020 – Le coppie arrivano sull’Isola di Ko Phra Thong

Le prime immagini sono dedicate alla presentazione, affidata ad alcuni thailandesi, cinesi e coreani. Almeno fin quando non interviene Costantino Della Gherardesca, che con la sua ironia dà il benvenuto ai telespettatori e spiega come si svolgerà il reality.

Lo scenario da cui inizia Pechino Express 2020 è quello magnifico dell’Isola di Ko Phra Thong. Abitata solo da una piccola comunità di pescatori – ancora non asfissiata dal turismo di massa.

I concorrenti la raggiungono su dieci piccoli pescherecci e iniziano a presentarsi. Il gioco inizia ancora prima che raggiungano il porticciolo cui sono destinati. La prima busta dell’edizione arriva mentre si spengono i motorii delle barche: se vogliono arrivare a destinazione, devono recuperare una cassa sul fondo del mare (legata con una fune ai natanti).

Contengono un quesito da indovinare per ottenere le chiavi del motore. Devono confrontare il calendario Buddhista con quello italiano per indovinare di che data si parla lnel messaggio contenuto nella busta.

In difficoltà le Collegiali e soprattutto le Figlie d’arte. Bene i Gladiatori, i Guglioni, gli Inseparabili, Padre e Figlia e Mamma e figlia.

Arrivati sull’isolotto, le coppie devono superare altre piccole prove per recuperare gli zaini. La più difficile è quella che li obbliga a mangiare cibo locale reso immangiabile.

Recuperato lo zaino, le coppie salgono sul mezzo che gli consentirà di avvicinarsi al tappeto rosso. E lo sterrato non aiuta dopo essersi ingozzati…

L’ultimo step prevede che le coppie passino in una piccola foresta e in un acquitrinio. La destinazione è la spiaggia del piccolo Buddha, dove li apsetta Costantino Della Gherardesca.

Le Top Ema Kovac e Dayane Mello vincono a sorpresa il primo spostamento. Male Mamma e Figlia che hanno lasciato il piccolo buddha d’oro ad una signora del villaggio da cui sono partite ed hanno fallito la missione principale.

Il primo spostamento di Pechino Express 2020 – Le Top partono in vantaggio

Segue il primo spostamento vero e proprio di Pechino Express 2020. 277 km verso la città di Surat Thani, passando attraverso la Foresta di Khao Sok. Le regole: i concorrenti hanno a disposizione il corrispettivo di un euro a testa al giorno, in moneta locale, possono spostarsi solo in autostop e usufruire solo dell’ospitalità degli autoctoni.

Le Top hanno un vantaggio: ottengono la mappa che faciliterà lo spostamento e partono subito. Gli altri, devono recuperarla in mare. Di nuovo in grossa difficoltà le Figlie d’arte che per svariati minuto non si accorgono di girare al contrario il tappo del contenitore della mappa. In sostanza, continuano ad avvitarlo.

Le Top, intanto, riescono a mantenere il vantaggio, grazie anche al fatto di aver trovato subito un passaggio in auto.

Anche i Guaglioni Gennaro Lillo e Luciano Punzo se la cavano egregiamente, nonostante un inglese a dir poco approssimativo. Marco Berry si affida ai giochi di prestigio, ma impiega molto tempo prima di convincere qualcuno. Per difficoltà se la giocano con i Palermitani Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, con gli Inseparabili e le Figlie d’arte.

Il problema vero arriva per i Gladiarori, perché Marco Mazzocchi dimentica lo zaino sul furgoncino che li ha accompagnati. Nel frattempo, le Top si fanno superare dai Guaglioni e dai Wedding Planner.

Lo spostamento, in ogni caso, regala un passaggio nella meravigliosa Foresta di Khao Sok. Centinaia di migliaia di ettari di foresta pluviale incontaminata e un fiore particolare: la Rafflesia, il più grande e maleodorante al mondo, può raggiungere un metro e mezzo di diametro.

Quando Costantino Della Gherardesca interrompe lo spostamento per la fine del tempo di gara quotidiano, in molti sono ancora per strada.

Pechino Express 2020 diretta 11 febbraio – Le sistemazioni per la prima notte

I Guaglioni, sebbeno in vantaggio, devono accontentarsi di un deposito di mangimi per pesci come sistemazione per la prima notte.

I Wedding Planner, invece, torvano ospitalità in una dimora lussuosa.

Le Figlie d’arte ricevono un’ospitalità da una famiglia numerosa, che le comuove. Mentre le Collegiali rischiano di rimanere per strada. Poi, trovano alloggio, neanche a dirlo, in una sorta di collegio. In generale, le coppie vengono accolte con grande ospitalità.

La classifica provvisoria è una sorpresa: le Top hanno perso tutto il vantaggio e sono ultime insieme alle Collegiali. Primi sono i Wedding planner davanti ai Gladiatori e ai Guaglioni.

L’indomani, prima di ripartire, le coppie hanno una missione. Devono lasciare un omaggio alle piccole edicole votive disseminate nella cittadina, le cosiddette “Case degli spiriti”. Hanno il compito di procurarsi una banana, una bibita gassata rossa e un mazzo di fiori.

Nel tentativo di procurarseli, Padre e figlia Marco Berry e Ludovica Marchisio si urlano addosso in una lite furibonda.

Gli altri, intanto, trovano di nuovo enorme disponibilità dai thailandesi e rendono omaggio ai tempietti.

I Guaglioni, però, sbagliano tutto perché non hanno capito la missione. Raggiungono una casa con un tempietto, e omaggiano la famiglia che la abita.

Mentre Padre e figlia continuano a litigare, Max Giusti scoppia in lacrime sul van che accompagna i Gladiatori. L’autostop gliel’ha concesso una famiglia francese e Giusti sente la mancanza della propria.

Pechino Express 2020 diretta 11 febbraio – I guai con lo spostamento i Guaglioni non fanno salire gli Inseparabili – La prova immunità



Ai Wedding Planner non va molto bene e viaggiano su un pick up che ha trasportato letame. Padre e figlia si insultano fino a che la giovane minaccia il ritiro. Ma i guai con lo spostamento riguardano soprattutto gli Inseparabili, suparati da molte coppie.

La loro situazione precipita quando fermano l’auto che trasporta i Guaglioni, ma Gennaro Lillo e Luciano Punzo non li fanno salire. Di più: li irridono e ridicolizzano.

I Gladiatori trovano il miglior passaggio, grazie ad alcuni italiani incontrati sul percorso.

Il punto di arrivo è il meraviglioso complesso di templi in cui si trova il Ban Kao Na Nai. Per raggiungere la sommità, le coppie devono salire 199 gradini ad una temperatura di 42 gradi e con il 95% di umidità.

Primi arrivano i Wedding Planner, poi i Guaglioni e i Galdiatori. Le prime tre coppie parteciperanno alla prova immunità.

La coppia vincitrice andrà direttamente alla seconda puntata, con tanto di bonus. I concorrenti devono salire sui trampoli e superare un percorso ad ostacoli diviso a tappe. Dopo ogni tappa devono anche conquistare una ghirlanda di fiori.

Il testa a testa riguarda solo i Guaglioni e i Wedding Planner, mentre i Gladiatori si attardano molto. Alla fine, vincono i Guaglioni.



Oltre ad andare alla seconda puntata, vincono una degustazione di ostriche. Possono anche scegliere chi penalizzare con un handicap: scelgono Madre e figlia, perché durante la traversata dell’acquitrinio nella prima prova, la giovane ha scalciato Gennario Lillo tentando di farlo cadere. Made e figlia devono accompagnare a casa una donna e suo figlio prima di continuare lo spostamento.

Gli altri continuano verso Surat Thani, partendo a scaglioni, in base all’ordine con il quale sono arrivati al complesso di templi.

L’arrivo a Surat Thani – I problemi di Padre e figlia, la sfida con i macachi



I Gladiatori sono molto avvantaggiati, perché gli ultimi accompagnatori gli hanno regalato un taxi pagato, ma il coniglio dal cilindro lo colgono Padre e figlia: trovano un passaggio lungo una via diversa da quella indicata sulla mappa, più lunga ma a scorrimento veloce. La loro avventura, però, si interrompe all’improvviso, perché vengono lasciati su una statale, sulla quale è poi difficile trovare un ulteriore passaggio.

Bene Madre e figlia, che risolvono più velocemente del previsto il problema dell’handicap e poi scovano un ottimo passaggio.

All’arrivo, devono superare una prova. Devono sfidare le scimmie macachi nello staccare i cocchi: un macaco impiega 19 secondi per staccarne 8. Chi impiega troppo tempo, deve raccoglierne 40 da terra, per pegno.

Poi, l’arrivo nel mercato della città.

“Surat Thani significa ‘Città delle brave persone’, per ironia della sorte ora ci siete voi qui”, punzecchia simpaticamente i concorrenti.

I Gladiatori vincono la tappa, ma non tutti la prendono bene perché hanno utilizzato un taxi, benché non contrattato da loro. Secondi i Wedding planner, terze le Top, quarte le Collegiali, quinte le Figlie d’arte, sesti gli Inseparabili, settime Mamma e figlia, ottavi i Palermitani. Ultimi Padre e figlia, a rischio eliminazione insieme ai Palermitani.

I Gladiatori scelgono Padre e figlia come coppia a rischio eliminazione: “Non ho visto lo stupore per l’avventura in voi”, si giustifica Marco Mazzocchi.

La busta nera aperta da Costantino Della Gherardesca conferma che si trattava di una tappa eliminatoria (non era scontato), dunque Marco Berry e Ludovica Marchisio sono eliminati.

Peccato, perché hano sprecato la loro occasione litigando tutto il tempo.

Pechino Express 2020 diretta 11 febbraio finisce qui.