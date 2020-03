Stasera in tv 14 marzo 2020. Un sabato sera in cui l’unica proposta è l’ultima puntata di C’è posta per te. Rai 3 propone Sapiens con Mario Tozzi. Tutto il resto è solo film e repliche. Ecco i programmi che vedremo.

Stasera in tv 14 marzo 2020 – programmi Rai, Mediaset, Nove, Real Time

Su Raitre, alle 21.45, Sapiens, un solo pianeta. Anche stasera Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, prova a dare risposte chiare e semplici. Un’indagine scientifica sul campo che si alterna a schede, documentari e a una grafica spettacolare, avvolgente e innovativa, che porta lo spettatore all’interno dei fenomeni e dei loro significati.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con La gente vuole ridere… ancora, con Vincenzo Salemme. E’ uno spettacolo del 2008: alcuni attori, chiusi in un teatro pronto per essere raso al suolo per lasciar spazio a un parcheggio, sono ospiti di una contessa matta che li spia attraverso una telecamera nascosta.

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Si conclude questa sera l’ennesima stagione di successo per il talk show dei sentimenti ideato con Alberto Silvestri e presentato da Maria De Filippi. Ma la popolare conduttrice resterà in onda il sabato sera anche nelle prossime settimane con il talent show Amici, che si sposta dal venerdì.

Su Nove, alle 21.25, Clandestino. Prosegue il viaggio del reporter spagnolo David Beriain alla scoperta delle associazioni mafiose italiane. Stasera parla della Sacra corona unita, organizzazione criminale che ha il suo centro in Puglia, precisamente nel Salento.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite: e poi. Lee non riesce a contenere la sua rabbia. Questo mette in discussione la sua relazione con Rena e rischia di intralciare il suo difficile percorso per perdere peso. Intanto Sarah cade in depressione in seguito a un evento traumatico.

Stasera in tv 14 marzo 2020 – i film in onda

Su Raiuno, alle 22.00, il film drammatico del 2017, di Andy Serkis, Ogni tuo respiro, con Andrew Garfield, Claire Foy, Hugh Bonneville. Robin Cavendish (Andrew Garfield) si ritrova paralizzato a causa della poliomelite contratta in Africa. Contro il parere dei medici, sua moglie Diana (Claire Foy) lo fa dimettere dall’ospedale e cerca di alleviare le sue sofferenze. Ma lui reagisce alla propria condizione aiutando altri disabili.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2013, di Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street, con Leonardo DiCaprio. Basato su una storia vera, il film narra l’ascesa e la caduta del broker newyorchese Jordan Belfort. L’uomo riuscì a raccogliere una vera fortuna truffando milioni di investitori.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1985, di Bruno Corbucci, Miami supercops – I poliziotti dell’8° strada, con Terence Hill, Bud Spencer. L’agente dell’Fbi di Miami Doug Bennet (Terence Hill) riapre un vecchio caso irrisolto. Per riuscire a portare a termine le indagini, convince l’ex collega Steve Forrest (Bud Spencer), che si era dimesso per la lentezza del sistema giudiziario, a ritornare in servizio. Insieme lavorano senza sosta.

Su Italia 1, alle 21.15, il film d’animazione del 2016, di Jennifer Yuh, Alessandro Carloni, Kung Fu Panda 3. Dopo aver ritrovato il padre, Po raggiunge il suo villaggio natale, dove fa nuove amicizie. Ma una minaccia incombe: il temibile Kai minaccia di annientare tutti i maestri di kung fu della Cina. Po, allora, smette di essere un allievo per trasformarsi in insegnante per addestrare il villaggio alle arti marziali.

I film su La7, Tv7, Iris, Cine34

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1968, di Stanley Kramer, Indovina chi viene a cena? con Spencer Tracy, Katharine Hepburn, Katharine Houghton, Sidney Poitier. Matt e Christina Drayton sono due coniugi dalla mentalità aperta. Ma quando la figlia Joey presenta loro il promesso sposo, un brillante medico di colore, le loro sicurezze vacillano.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 1967, di Lewis Gilbert, Agente 007 – Si vive solo due volte, con Sean Connery, Akiko Wakabayashi. La Spectre sabota navicelle spaziali americane e russe allo scopo di scatenare una guerra. La missione di James Bond parte dal Giappone.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Alan Parker, The life of David Gale, con Kevin Spacey. Un ex docente universitario, condannato a morte con l’accusa di omicidio, si dichiara vittima di un complotto. Per raccontare la verità contatta la reporter Bitsey Bloom.

Su Cine34, alle 21.10, il film western del 1967, di Tonino Valerii, I giorni dell’ira, con Giuliano Gemma, Lee Van Cleef. Arizona: Scott Mary lavora come sguattero in un villaggio dove nessuno lo prende sul serio. Istruito da un pistolero all’uso delle armi, diventa più bravo del maestro.

I film di Sky

Su Sky Cinema action, alle 21.00, il film fantastico del 2015, di Breck Eisner, The last witch hunter – L’ultimo cacciatore di streghe, con Vin Diesel. Kaulder, cacciatore di streghe immortale, affronta le creature maligne che minacciano New York. Tra loro c’è la perfida Regina, da lui uccisa in passato.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di spionaggio del 1990, di Fred Schepisi, La casa Russia, con Sean Connery, Michelle Pfeiffer. Barley Blair, ricco editore londinese in viaggio a Mosca, perde la testa per l’affascinante russa Katya Orlova. Si troverà coinvolto in un pericoloso intrigo spionistico.