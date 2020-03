Stasera in Tv mercoledì 18 marzo 2020. Rai 3 al posto di Chi l’ha visto? al momento sospeso per un caso di Covid-19 nella redazione, trasmette lo Speciale Tg3: Coronavirus. Anche questa settimana Barbara Palombelli sostituisce #Cr4 – La Repubblica delle donne di Chiambretti con uno Speciale in prima serata di Stasera Italia.

Stasera in Tv mercoledì 18 marzo 2020 programmi reti generaliste

Su Rai 3, alle 21.20, lo Speciale Tg3: Coronavirus. Anche Chi l’ha visto? è stato sospeso. Nello studio di Federica Sciarelli c’è stato un ospite che è risultato positivo al virus e per precauzione la giornalista è in quarantena. Nell’attesa di rivederla già la prossima settimana, il Tg3 aggiorna i telespettatori sulle ultime notizie riguardanti il Coronavirus,

Su Rete 4, alle 20.25, il programma di approfondimento Speciale Stasera Italia. Continuano gli straordinari per Barbara Palombelli che anche questa sera prende il posto di #Cr4 – La repubblica delle donne di Chiambretti, momentaneamente sospeso. Con l’aiuto di ospiti ed esperti in collegamento la giornalista informerà i telespettatori con gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus.

Su Canale 5 , alle 21.25, il reality Show Grande Fratello Vip 4. Con Alfonso Signorini. Per volere di Mediaset lo show continua ad andare in onda senza pubblico e Signorini conduce dagli studi di Cologno Monzese. Il reality però terminerà prima del previsto, mercoledì 8 aprile.

Stasera in Tv mercoledì 18 marzo 2020 film sulle reti generaliste

Su Rai 1, alle 21.25, il film giallo del 2017, Assassinio sull’orient express. Con Kennet Branagh. Mentre si trova a bordo del lussuoso treno che viaggia ad Instabul a Parigi, il famoso detective Hercule Poirot deve indagare su un omicidio avvenuto sulla sua stessa carrozza: a perdere la vita è Samuel Ratchett, un losco uomo d’affari colpito da numerose coltellate.

Su Rai 2, alle 21.20,il film fantastico del 2003, X men 2.Con Halle Berry. Un attentato ai danni del presidente americano, compiuto da un mutante, mette Wolverine, Storm ed il resto del team sulle tracce del generale Stryker. Scoprono che il militare ha sequestrato il professor Xavier e gli allievi della scuola per mutanti.

Su Italia 1 , alle 21.25, il film thriller del 2009, Segnali dal futuro. Con Nicolas Cage. Stati uniti. L’astrofisico John Koestler riceve dal figlio Caleb un foglio scritto 50 anni prima da una bambina della sua scuola. Ci sono solo numeri , ma lo scienziato scopre che giorno e vittime dei principali disastri avvenuti nella storia recente ed alcuni futuri.

I film Rai 4 Iris La5 Cine34

Su Rai 4, alle 21.20,il film thriller del 2015, The ones below. Con Clemence Poesy. Kate e Theresa, attendono entrambe un figlio, scoprono di essere vicine di casa. Tra loro si instaura fin da subito un forte legame,ma una tragedia è destinata a cambiare per sempre le loro vite.

Su Iris , alle 21.00, il film drammatico del 2016, La legge della notte. Con Ben Affleck. La storia di Joe Coughlin, figlio di un capitano di polizia di Boston, che durante gli anni del proibizionismo diventa un contrabbandiere, un trafficante di room e un malfamato gangster.

Su La 5 , alle 21.10, il film drammatico del 2016, Collateral beauty. Con Helen Mirren. Il pubblicitario Howard vive una profonda tragedia personale che lo porta ad isolarsi da tutto. I colleghi, allora, escogitano un piano per constringerlo a confrontarlo col suo dolore.

Su Cine 34 , alle 21.10, il film giallo del 1973, La morte ha sorriso all’assassino. Con Eva Aulin. Un dottore rintraccia un’antica formula Inca che veniva usata per resuscitare i morti.Se ne servirà per compiere una serie di atroci vendette.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, il film fantastico del 2017, Justice League. Con Ben Affleck. Batman ha riconquistato la fede nell’umanità per merito di un atto altruistico compiuto da Superman, Bruce Wayne chiede supporto ad una nuova alleata, Diana Prince, per sconfiggere un nemico molto pericoloso.

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15, il film di guerra del 2005, Jarhead. Con Jamie Foxx. Swofford, ha deciso di arruolarsi come suo padre e suo nonno. Durante la prima Guerra del Golfo, attraversa i deserti mediorientali con i nemici, i soldati iracheni, pronti ad attaccarli.

Su Premium Cinema Emotion , alle 21.15, il film biografico del 2007, Carnera-the walking mountain. Anni 30. il film racconta la storia vera di Primo Carnera,un uomo di oltre due metri di statura che è diventato una delle più sorprendenti leggende della storia dello sport. In tutto il mondo è conosciuto come La montagna che cammina.

Stasera in Tv mercoledì 18 marzo 2020 I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15 , il film d’azione del 2019, Cold blood-senza pace.Con Jean Reno.Henry è un killer su commissione che vive in un cottage isolato nei pressi di un lago. Un giorno una donna ferita di fronte alla sua casa: per salvarla Henry rischierà la propria vita.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15 , il film horror del 2019, Il signor diavolo. Con Gabriel Lo Giudice. Il giovane Emilio viene ucciso per mano dell’amico Carlo, convinto che il ragazzo fosse il diavolo.Il funzionario del Ministero Furio Momentè svolgerà le indagini.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 1990, I pronipoti. Alcuni sabotatori stanno creando problemi alla fabbrica di ingranaggi su una satellite. Con la scusa di una promozione, il signor Spacely invia sul posto George, che dovrà trasferirsi con tutta la famiglia.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film western del 2016, Jane got a gun. Con Natalie Portman. Il fuorilegge Bill torna a casa ferito ed in fin di vita. La moglie jane, per difendere la fattoria minacciata dai criminali che stanno cercando l’uomo, chiede aiuto ad un ex amante.

Su Sky Cinema Suspance, alle 21.00, il film thriller del 2000, Under suspicion. Con Morgan Freeman. Portorico, il ricco avvocato Henry Hearst, incalzato dal capitano di polizia Benetez, deve difendersi dall’infamante accusa di aver violentato e ucciso due ragazzine.