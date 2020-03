Martedì 17 marzo, in diretta dalle 21.25 su Rai 2, va in onda una nuova puntata dell’ adventure game Pechino Express 2020. Con la conduzione di Costantino Della Gherardesca.

La scorsa settimana non c’è stata alcuna eliminazione e le coppie rimaste in gara proseguono il loro viaggio in Cina.

Pechino Express diretta 17 marzo sesta puntata viaggio in Cina tappe eliminati

Costantino Della Gherardesca, assegna la busta nera ai Wedding Planner, i vincitori della scorsa puntata. A termine puntata scopriremo se la tappa è eliminatoria o meno.

Le coppie percorreranno 456 Km. Partendo da Kailin, passeranno per il Villaggio di Basha per arrivare al traguardo di LongSheng. Il conduttore decide di mescolare tutte le coppie in gara e rimarranno mixate fino al prossimo ordine.

Le coppie sono così formate: Dayane e Soleil,Marco e Carolina,Enzo e Vera, Gennaro ed Ema, Nicole e Max, e Jennifer e Wendy.

Prima di partire per la tappa di Datang, i concorrenti devono riprodurre un’acconciatura di capelli (finti) tipica dei Miao che sono rappresentano una tradizione cinese. L’ ultima coppia a formarla sono Max e Nicole. Come penalità dovranno portare con loro una delle signore cinesi.

Per loro che sono in tre trovare un passaggio è più difficile, ma tutte le coppie riescono a salire a bordo di una vettura. I concorrenti approfittano del mix forzato per conoscersi un po’ meglio. A Datang le coppie devono bere una grappa tipica del posto. Successivamente tra le palafitte devono cercare le istruzioni per la prossima tappa. Nella foga della corsa verso le signore Miao, Enzo ha dato uno spintone involontario con lo zaino a Wendy, facendola cadere.

Pechino Express la prossima tappa : Bama

Le coppie ripartono per la prossima tappa,Bama, e tutte trovano facilmente un passaggio. La signora cinese che ha accompagnato Max e Nicole si ferma a Datang. Le coppie mixate che sembrano divertirsi di più sono Soleil e Nicole. Le Top e Mamma figlia nelle scorse puntate si sono spesso punzecchiate ma grazie alla scelte degli autori, le due ragazze stanno scoprendo di provare simpatia l’una per l’altra. Sta arrivando il tramonto e le coppie devono arrestarsi e trovare un posto per la notte.

Max e Nicole hanno trovato rifugio in un soppalco di un magazzino. A Carolina e Marco un ragazzo si offerto di pagare una stanza d’albergo. Ema, Gennaro, Dayane e Soleil riescono a mangiare gratis in una festa per strada e trovano un posto presso le famiglie locali anche come Vera ed Enzo e Wendy con Jennifer.