Stasera in Tv giovedì 19 marzo 2020. Rai 1 trasmette l’ultima puntata della fiction Don Matteo 12. Su Rai 3 va in onda per il Teatro di Eduardo, la commedia Napoli Milionaria. Su Rete 4 un nuovo appuntamento con Dritto e rovescio di Paolo del Debbio.

Stasera in Tv giovedì 19 marzo 2020 programmi reti generaliste

Su Rai1, alle 21.25, l’ultima puntata della serie Don Matteo 12. Interpretata da Terence Hill e Nino Frassica. Nell’ episodio “Non desiderare la roba d’altri” Il cadavere di una donna viene trovato in casa di Sergio. Anna crede nell’ innocenza del giovane, ma il pm Nardi non è del tutto convinto.Don Matteo potrebbe diventare cardinale e lasciare Spoleto: Cecchini, Natalina e Pippo sono sconvolti.

Su Rai 3, alle 21.20, la commedia del teatro di Eduardo dal titolo Napoli milionaria. Con Massimo Ranieri e Barbara De Rossi. La storia è ambientata nella Napoli del dopoguerra.

Su Rete 4, alle 21.25, il talk show Dritto e rovescio. Condotto da Paolo Del Debbio. La puntata si apre con il consueto faccia a faccia del conduttore con un ospite su temi di strettissima attualità. In primis la crisi economica del nostro paese dopo l’emergenza Coronavirus.

Stasera in Tv giovedì 19 marzo 2020 film sulle reti generaliste

Su Rai 2, alle 21.20,il film d’azione del 2013, Attacco al potere. Con Gerard Butler. Un gruppo di terroristi fa irruzione alla Casa Bianca, uccidendo i componenti della scorta del Presidente Asher,che viene preso in ostaggio.L’agente della sicurezza Mike Banning, uno dei pochi sopravvissuti, usa tutta la sua esperienza per salvare il Presidente.

Su Canale 5 , alle 21.25, il film di commedia del 2011, Benvenuti al nord. Con Claudio Bisio. Stavolta è il napoletano Mattia, in crisi matrimoniale, a doversi trasferire in Lombardia a casa del milanese Alberto.Dopo un primo momento di difficoltà, Mattia imparerà il senso del dovere,mentre l’amico tornerà ad apprezzare i piaceri della vita.

Su Italia 1 , alle 21.25, il film drammatico del 2017, King Arthur – Il potere della spada. Con Jude Law. Il giovane Arthur cresce all’oscuro del proprio destino. Quando riesce a estrarre la spada di Excalibur dalla roccia, affronterà il cammino che lo conduce alla guida del popolo.

I film NOVE 20 Mediaset Iris Movie

Su NOVE , alle 21.00, il film drammatico del 1990, Ghost – fantasma. Con Patrick Swayze. Sam viene assassinato lasciando la fidanzata nella disperazione.Divenuto un fantasma cerca di comunicare con l’amatissima Molly grazie ad una stravagante medium.

Su 20 Mediaset , alle 21.00, il film di fantascienza del 1999, Matrix. Con Keanu Reeves. Il programmatore informatico Neo incontra la bella Trinity che gli rivela un’incredibile verità: i computer tengono prigionieri gli umani in un mondo virtuale.

Su Iris , alle 21.00, il film d’avventura del 1984,Indiana Jones e il tempio maledetto. Con Harrison Ford. In fuga da Shanghai con la cantante Willie ed il piccolo Shorty, Indiana scampa a un disastro aereo e si ritrova in India. Li dovrà affrontare una setta di Thugs dedita ai sacrifici umani.

Su Rai Movie , alle 21.10, il film drammatico del 2016, La meccanica delle ombre. Con Francois Cluzet. Duval viene contattato da una persona che gli offre un incarico: dovrà trascrivere con precisione il contenuto di alcuni nastri. Ma presto si rende conto che si tratta di materiale scottante.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, il film commedia del 2017, Una spia e mezzo. Con Dwayne Johnson.Un agente della CIA, cerca di reclutare un ex compagno di scuola che dovrà aiutarlo in una difficile missione di spionaggio. Entrambi rischieranno la vita.

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15, il film thriller del 2004, Hostage. Con Bruce Willis. Jeff Talley è un poliziotto del dipartimento di Los Angeles. E’ molto abile nel trattare con i rapitori nelle situazioni in cui ci sono degli ostaggi. Un giorno una missione finisce con la morte di una donna e un bambino. Per metabolizzare i lutti, Jeff decide di lasciare la polizia e di ritirarsi in una piccola città.

Su Premium Cinema Emotion , alle 21.15, il film drammatico del 2012, John Q. Con Denzel Washington.John ha una vita serena e tranquilla e si divide tra famiglia e lavoro. Tutto scorre nel migliore dei modi fino a quando scopre che il figlio Michael è affetto da una grave malattia. Il padre lotterà affinché il figlio ottenga il trapianto di cuore che può salvargli la vita.

Stasera in Tv giovedì 19 marzo 2020 I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15 , il film commedia del 2019, Dolcissime. Con Valeria Solarino. Chiara, Letizia e Mary sono amiche e oggetto di sberleffi da parte dei compagni di scuola a causa dei loro chili di troppo.Ma troveranno un’inattesa occasione di riscatto.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film storico del 2019, il Primo Re. Con Alessandro Borghi. A causa di un’inondazione Romolo e Remo vengono fatti prigionieri dagli Albani.Grazie alla loro astuzia riescono a fuggire,ma il destino metterà i fratelli dinanzi a scelte difficili.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2017, Una vita da gatto. Con Malina Weissman. Sempre alla ricerca del successo Tom Brand non trova il tempo di dedicarsi alla famiglia.Un giorno, per uno strano scherzo del destino, si ritrova nel corpo di un gatto e…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2003, Il tesoro dell’Amazzonia.Con Dwayne Johnson. Beck, burbero cacciatore di taglie molto quotato, accetta di andare in Amazzonia per ritrovare Travis, figlio di un ricco americano, partito a caccia di tesori misteriosi.

Su Sky Cinema Suspance, alle 21.00, il film thriller del 2018, The vanishing – il mistero del faro. Con Gerard Butler. James,Donald e Thomas accettano il lavoro di guardiani del faro su una sperduta isola della Scozia. Tutto prosegue con normalità, finché un giorno scoprono un baule pieno d’oro.