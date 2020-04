Stasera in Tv giovedì 2 aprile 2020. Rai 1 trasmette la seconda puntata della fiction Doc Nelle tue mani con Luca Argentero e Matilde Gioli. Su Rai 3 va in onda lo Speciale TgR dedicato all’emergenza Coronavirus.

Stasera in Tv giovedì 2 aprile 2020 programmi reti generaliste

Su Rai 1,alle 21.25, il secondo appuntamento con la fiction Doc-Nelle tue mani. Interpretata da Luca Argentero e Matilde Gioli. Andrea torna in reparto come aiutante di medici specializzandi, che un tempo erano terrorizzati da lui e ora faticano ad abituarsi alla sua presenza. In questa nuova veste si occupa di una paziente con la collega Giulia.

Su Rai 3,alle 21.25, TgR Speciale: Viaggio nell’Italia del Coronavirus. Rai 3 dedica un’altra serata all’informazione e all’emergenza Coronavirus. Oltre all’aggiornamento sugli ultimi dati dei contagi, lo speciale ripercorre l’evoluzione della comparsa della pandemia. Si parte dal Decreto Conte che ha costretto gli Italiani a rinchiudersi in casa dallo scorso 11 marzo per la quarantena forzata.

Su Rete 4, alle 21.25, il talk show Dritto e rovescio. Condotto da Paolo Del Debbio. Ancora una serata all’insegna dell’approfondimento con il giornalista. Emergenza Coronavirus, i farmaci per combatterlo e la speranza di aver presto un vaccino sono tra gli argomenti affrontati in puntata.

Stasera in Tv giovedì 2 aprile 2020 film sulle reti generaliste

Su Rai 2, alle 21.25, il film d’azione del 2013, Escape plan – Fuga dall’interno. Con Sylvester Stallone. Ray , progettista e collaudatore di penitenziari, deve testare un nuovo carcere di massima sicurezza. Per questo si fa imprigionare e cerca una via di fuga. Lì incontra Emil che all’inizio si dimostra ostile nei suoi confronti, ma poi…

Su Canale 5 , alle 21.25, il film d’avventura del 2003, La maledizione della prima luna. Con Jhonny Depp. Caraibi, XVIII secolo. Elisabeth Swann, figlia di un governatore inglese, viene rapita dal capitano Barbossa. Sulle sue tracce si lanciano il pirata Jack Sparrow,che ha un conto aperto con Barbarossa e Will Turner che ama la ragazza.

Su Italia 1, alle 21.25, il thriller del 2014, Tokarev. Con NIcolas Cage. Paul Maguire è un imprenditore di successo, molto apprezzato nella sua comunità. Ha però alle spalle un passato criminale, che non è facile buttarsi alle spalle. Così quando sua figlia viene rapita, Paul deve entrare in azione, riunendo la vecchia banda.

I film NOVE 20 Mediaset Iris Cine34

Su NOVE , alle 21.00, il film thriller del 2013, The call. Con Halle Berry. Jordan, un’operatrice del pronto intervento, è in crisi perchè non è riuscita a salvare una ragazza che era stata rapita. Dopo sei mesi, un’altra giovane chiede aiuto.

Su 20 Mediaset , alle 21.00, il film di fantascienza del 2003, Matrix Revolutions. Con Keanu Reeves. Imprigionato tra il mondo reale e virtuale Neo fa una serie di scoperte. Liberato da Trinity,propone alle macchine un’alleanza. Queste però sferrano un attacco ai ribelli.

Su Iris , alle 21.00, il film di spionaggio del 1969, Dove osano le aquile. Con Clint Eastwood. Seconda guerra mondiale . Un manipolo di agenti del controspionaggio inglese deve liberare un generale americano, prigioniero dei tedeschi in un castello della Baviera.

Su Cine 34 , alle 21.10, il film drammatico del 1978, Pensione paura. Con Luc Merenda.Durante la Seconda Guerra Mondiale, la proprietaria di una pensione muore cadendo dalle scale e la figlia viene violentata da uno degli ospiti.Uno sconosciuto fa giustizia a colpi d’ascia.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, il film d’azione del 2008, Wanted scegli il tuo destino. Con Angelina Jolie. Un giovane scopre che il padre che aveva perduto tempo è un assassino. Quando l’uomo viene ucciso, il figlio diventa la recluta di viene reclutato da una misteriosa agenzia che tratta killer di professione. Seguendo le orme paterna, inizierà l’addestramento.

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15, il film fantastico del 2002, Il Re scorpione. Con Dwayne Johnson. Memnon controlla pienamente la città di Gomorra. Per contrastarlo, viene ingaggiato Mathayus che dovrà combattere con Cassandra, una bella e affascinante strega.

Su Premium Cinema Emotion , alle 21.15, il film biografico L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo. Con Bryan Cranston. Hollywood. Anni Quaranta. Lo sceneggiatore Dalton Trumbo, che si trova all’apice della sua carriera, finisce nella lista nera a causa delle sua idee politiche. Nonostante verrà emarginato per anni dai suoi colleghi, continuerà a lavorare con uno pseudonimo.

Stasera in Tv giovedì 2 aprile 2020 I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15 , il film d’azione del 2017 , Fire squad-Incubo di fuoco.Con Josh Brolin. La squadra di pompieri capeggiata da Eric Marsh protegge ogni giorno la comunità,affrontando il pericolo con coraggio. Basato sulla storia vera dei Granite Montain Hotshots.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15 , il film di commedia del 2018, Arrivederci professore. Con Johnny Depp. Richard, professore universitario, scopre di avere un male incurabile. Decide quindi di rinunciare alle convenzioni, iniziando a vivere nel modo più leggero e coraggioso possibile.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2019, Dragon Trainer – il mondo nascosto. Hiccup è diventato il sovrano di Berk,un regno dove uomini e draghi vivono insieme.Ma un’oscura minaccia lo costringe a partire con lo Sdentato alla ricerca del mondo nascosto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2014, Son of a gun. Con Ewan Mcgregor. Il giovane Jr finisce in carcere per un crimine minore. Li si guadagna la protezione del famoso rapinatore australiano, Brendan Lynch. Ma tutte le cose hanno un prezzo.

Su Sky Cinema Suspance, alle 21.00, il film horror del 2014, Oscure presenze. Con Sarah Snook. La giovane Jessie, costretta su una sedia a rotelle, torna nella casa natale dove vive il padre vedovo. Un giorno trova alcune videocassette lasciate dalle madre: è l’inizio di un incubo.