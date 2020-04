Stasera in Tv giovedì 9 aprile 2020. Rai 1 manda in onda la fiction interpretata da Matilde Gioli e Luca Argentero Doc-Nelle tue mani. Rai 3 trasmette la replica della commedia Napoli milionaria con Massimo Ranieri e Barbara De Rossi.

Stasera in Tv giovedì 9 aprile 2020 programmi reti generaliste

Su Rai 1, alle 21.25, il terzo appuntamento con Doc – Nelle tue mani. Nell’episodio “L’errore” Giulia riporta Andrea in reparto per incontrare una paziente che chiede di essere visitata esclusivamente da lui e non conosce le sue attuali condizioni.Un errore causato dalla sua amnesia metterà tutti gli specializzandi sotto pressione. Nell’episodio “Come eravamo” la storia è ambientata dieci anni prima. Andrea, ancora insieme alla famiglia è un medico entusiasta, ha per la prima volta l’occasione di fare carriera. Però la competizione con il suo collega Marco rischia di fargli perdere di vista chi è realmente.

Su Rai 3,alle 21.25, il teatro di Eduardo De Filippo ripresenta Napoli Milionaria. Con Massimo Ranieri e Barbara De Rossi. Durante la Seconda Guerra Mondiale a Napoli, Gennaro Jovine vive grazie agli espedienti di Amalia e dei figli.Accusato di praticare la “borsa nera”, l’uomo viene arrestato e finisce in carcere. Quando uscirà, troverà a casa molte inaspettate sorprese.

Su Rete 4, alle 21.25, il talk show Dritto e rovescio con da Paolo Del Debbio. Al centro della puntata, le ultime misure messe in atto dal Governo per frenare il contagio del Virus.Inoltre riflettori puntati sulle misure economiche varate dall’Esecutivo per alleggerire la tassazione.

Stasera in Tv giovedì 9 aprile 2020 film sulle reti generaliste

Su Rai 2,alle 21.25, il film fantastico del 2011, Captain America: il primo vendicatore. Con Chris Evans. Nel 1943 il giovane Steve Rogers cerca di entrare nell’ esercito americano ma non è ritenuto fisicamente idoneo. Colpito dal suo patriottismo, lo scienziato Abraham Erskine lo sottopone ad un trattamento sperimentale che lo farà diventare Captain America.

Su Canale 5 ,alle 21.25, il film d’avventura del 2006, Pirati dei caraibi – la maledizione del forziere fantasma. Con Johnny Depp. Spalleggiato da Will e dalla bella Elizabeth, Jack Sparrow affronta una nuova impresa. I tre devono ritrovare lo scrigno che contiene il cuore di Davy Jones, un bucaniere che solca i mari della sua nave, l’Olandese volante.

Su Italia 1 , alle 21.25, il drammatico del 2006, The departed – Il bene e il male con Leonardo Di Caprio. Boston. L’agente Costigan accetta di infiltrarsi nella banda del Boss Irlandese Frank Costello. Non sa che il pericoloso criminale ha già sul libro paga il suo collega Collin Sullivan. Per sopravvivere i due poliziotti cercano di smascherarsi a vicenda.

I film 20 Mediaset Iris RaiMovie Cine34

Su 20 Mediaset , alle 21.00, il film di commedia del 2000, Le riserve, con Keanu Reeves. I giocatori del Sentinel di Washington hanno deciso di scioperare. Per non fermare il campionato, il Presidente della Società affida all’ allenatore Mcginty di allenare una squadra di riserve.

Su Iris , alle 21.00, il film drammatico del 1985, Il colore viola, con Whoopi Goldberg. America, Anni 20. L’odissea di Celie, una donna di colore costretta a lottare contro i pregiudizi razziali e un marito violento.La salverà solo la sua grande forza interiore.

Su RaiMovie , alle 21.00, il film thriller del 2010, Fuori controllo, con Mel Gibson. La figlia dell’agente della polizia Thomas Craven viene barbaramente uccisa. Gli inquirenti vorrebbero far credere che il vero bersaglio fosse il padre, ma la verità è un’altra.

Su Cine34 , alle 21.10, il film giallo del 1969, Interrabang. Con Beba Loncar. Fabrizio, Maregalit,Valeria e Anna giungono su un isolotto fotografico. Quando Fabrizio si allontana, le ragazze vengono avvicinate da uno sconosciuto.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, il film di commedia del 2005, Focus – niente è come sembra, con Will Smith. Nicky Spurgeon ha tirato su un’impresa in grado di architettare i colpi più audaci. In un night conosce Jess Barrett, una giovane che vuole imparare il mestiere.

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15, il film fantastico del 2012, Il cacciatore di Giganti. Un giovane agricoltore apre, in modo involontario una porta che divide il nostro mondo con quello di una spaventosa razza di giganti. Quest’ultimi hanno dei conti in sospeso con gli umani.

Su Premium Cinema Emotion , alle 21.15, il film di commedia del 2016, Café Society. Nell’ America degli Anni trenta, il giovane Bobby decide di voler diventare un attore.Giunto a Los Angeles, però, scopre che il mondo dello spettacolo è pieno di amare sorprese.

Stasera in Tv giovedì 9 aprile 2020 I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15 , il film drammatico del 2018 , Resta con me, con Shailene Woodley. Un uragano distrugge il veliero sul quale viaggiano Tami e Richard. A causa delle gravi ferite di lui, Tami è costretta a prendere il comando dell’imbarcazione per salvare entrambi.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15 , il film di drammatico del 2006, Hollywoodland. L’ attore Geroge Reeves , che interpre Superman sul piccolo schermo, viene trovato cadavere. Si parla di suicidio ma la madre non ci crede ed ingaggia un detective.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15 , il film fantastico del 1995, Jumanji, con Robin Williams. Due ragazzini scovano uno strano gioco chiamato Jumanji che li mette in comunicazione con un mondo fantastico.Lì si trova Alan che è rimasto intrappolato nel gioco per ben 26 anni.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2008, Far cry. Valerie è una giornalista che deve indagare su alcuni esperimenti che si svolgono in una struttura segreta su un’isola. Per poterla raggiungere contatta Jack, un ex soldato.

Su Sky Cinema Suspance, alle 21.00, il film horror del 2019, Polaroid. Bird, solitaria liceale, trova una vecchia macchina fotografica Polaroid che ospita segreti oscuri ed inquietanti misteri.La giovane si rende contro presto di avere tra le mani un tragico strumento di morte.