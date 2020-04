Stasera in Tv giovedì 16 aprile 2020. Su Rai 1 si conclude la serie interpretata da Luca Argentero , Doc- nelle tue mani. Su Rete 4 va in onda un nuovo appuntamento di Dritto e rovescio, condotto dal giornalista Paolo Del Debbio,

Stasera in Tv giovedì 16 aprile 2020 programmi reti generaliste

Rai 1,alle 21.25, manda in onda il quarto appuntamento con la fiction Doc -Nelle tue mani.Carolina, la figlia di Andrea viene ricoverata in ospedale. Questo provoca ulteriori conflitti tra Fanti e l’ex moglie Agnese. Intanto, tutti gli specializzandi sono in agitazione per l’arrivo in reparto di una nuova influencer piuttosto avvenente.

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda il talk show Dritto e rovescio. La situazione economica in cui versa il nostro Paese a causa dell’emergenza Coronavirus è sempre al centro del dibattito di Paolo Del Debbio. La somma stanziata dal Governo per le famiglie in difficoltà non è sufficiente e alcuni sindaci temono rivolte dei cittadini.

Stasera in Tv giovedì 16 aprile 2020 film sulle reti generaliste

Su Rai 2,alle 21.25,va in onda il film fantastico del 2016, Captain America : Civil war, con Chris Evans. Le Nazioni Unite decidono di mettere sotto controllo l’attività degli Avengers. La squadra si schiera così in due fazioni, capitanate da Captain America ed Iron Man. Divisi e con obiettivi diversi, gli eroi devono fronteggiare la minaccia di un terrorista.

Rai 3,alle 21.25, manda in onda il film di commedia del 1994, Il mostro, con Roberto Benigni. Loris vive in affitto in un appartamento alla periferia di Roma ed è odiato da tutti i condomini in quanto moroso. A seguito di una serie di malintesi viene scambiato con il “mostro” che terrorizza da tempo il quartiere e che ha già ucciso 19 donne.

Canale 5, alle 21.25,trasmette il film d’avventura del 2007 di Gore Verbinski, Pirati dei caraibi – Ai confini del mondo,con Jhonny Depp. Elizabeth e Will stringono amicizia con Capitan Barbossa per salvare Jack Sparrow dalla terra dei morti. Poi, i quattro si trovano ad affrontare il terribile bucaniere Davy Jones e Lord Cutler Beckett.

Su Italia 1 , alle 21.25, è previsto il film d’azione del 2015, Momentum, con James Purefoy. Città del Capo. Durante una rapina finita male, la bella Alex Faraday è testimone dell’omicidio di un suo complice, ucciso da una banda rivale. La ragazza finisce così nel mirino di Mr Washington, il capo dei nemici, ed è costretta a lottare per la propria vita.

I film trasmessi su NOVE Iris RaiMovie La 5

Su NOVE , alle 21.00, va in onda il film di commedia del 2002 di Andrea Zaccariello, Ci vediamo domani, con Enrico Brignano. Marcello Santilli, ad un passo dal fallimento,investe quello che gli rimane in un’agenzia di pompe funebri in una paesino abitato da ultranovantenni. Sarà l’affare della sua vita?

Iris, alle 21.00, trasmette il film di spionaggio del 2001,Spy game, con Robert Redford. Una gente della CIA, alla soglia della pensione, ha 24 ore di tempo per salvare un giovane collega, catturato ed imprigionato dalla polizia cinese mentre tentava di liberare una donna di cui è innamorato…

Rai Movie , alle 21.00,manda in onda il film drammatico del 2016, di Paul Verhoeven ,Elle, con Isabelle Huppert. Michèle viene aggredita in casa da uno sconosciuto, ma non denuncia il fatto. Quando l’assalitore torna alla carica , decide di instaurare con lui una sorta di gioco pericoloso.

Su La 5, alle 21.00, è disponibile il film di commedia del 2008, 27 volte in bianco, con Katherine Heigl. Jane, innamorata del suo capo e dei matrimoni, ha fatto da damigella d’amore a 27 amiche. La sua storia incuriosisce il cinico cronista Kevin Doyle che decide di intervistarla.

I film stasera su Premium

Premium Cinema, alle 21.15,trasmette il film di spionaggio del 2016,Jason Bourne; interpretato da Matt Damon.L’ex agente della CIA Jaso, dopo ben dieci anni di inattività, si trova ad affrontare un’organizzazione criminale che vuole ottenere il potere sul mondo sfruttando la tecnologia.

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15,è previsto il film fantastico del 2010, Scontro tra titani con Liam Neeson.Ade vuole devastare la terra e Perseo, figlio di Zeus, si cimenterà in una pericolosa missione per salvare il mondo.

Su Premium Cinema Emotion , alle 21.15, manda in onda il film drammatico del 2015, L’uomo che vede l’infinito, con Dev Patel. Nonostante sia cresciuto in povertà, il geniale matematico indiano Srinivasa Ramanujan incontra un professore di Cambridge che crede la validità delle sue teorie innovative.

Stasera in Tv giovedì 16 aprile 2020 I film su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15 ,trasmette il film giallo del 2017 di Thaddeus O’ Sullivan, Maigret al picratt’s. Il commisario Maigret indaga sull’omicidio di una contessa e di Alette, una spogliarellista di Monmartre. Quest’ultima prima di morire era stata testimone di un complotto.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15 ,è previsto il film drammatico del 2018, La terra dell’abbastanza, con Matteo Olivetti. Roma. Mirko e Manolo sono due amici che una sera, per sbaglio, investono un uomo e decidono di scappare. La tragedia si trasforma in un apparente colpo di fortuna, ma…

Su Sky Cinema Family, alle 21.15 ,va in onda il film di commedia del 2011, I Puffi. I Puffi, bizzarre creature blu, cercano di sfuggire al perfido Gargamella. Alcuni di loro attraversano così un portale magico e si ritrovano a New York. Lì incontrano Grace e Patrick Winslow, ma i guai continuano.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, in onda il film thriller del 2014 di Jason Statham, Joker -Wild card.L’ex marine Nick ha in mente solo il gioco bizzarro. Quando Holly, una sua ex fiamma, viene brutalmente picchiata dal boss DeMarco, decide di aiutarla a vendicarsi.

Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2009 di Ron Howard, Angeli e demoni con Tom Hanks. Il professor Robert Langton, esperto di simbologia, ha tempo fino a mezzanotte per sventare una terribile congiura potrebbe distruggere Roma e la Città del Vaticano.