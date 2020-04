Stasera in Tv giovedì 30 aprile 2020. Su Rai 1 proseguono le puntate della serie ambientata a Napoli, Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci. Rai 2 trasmette la replica della commedia teatrale Sogni e bisogni con Vincenzo Salemme.

Stasera in Tv giovedì 30 aprile 2020 programmi reti generaliste

Rai 1, alle 21.25, trasmette la seconda puntata di Vivi e lascia vivere, interpretata da Elena Sofia Ricci. Laura è riuscita ad aprire la sua attività di fast food specializzata nella preparazione di sartù e prova a farla funzionare. Ma non ottiene i risultati sperati. Inoltre Laura sospetta che Marilù le stia nascondendo qualcosa ma la coinvolge nell’attività. .Nel frattempo cresce la tensione fra lei e la figlia Giada, la quale starebbe pensando di andare via di casa.

Rai 2, alle 21.25, va in onda la replica dello show Salemme il bello…della diretta. Rivediamo il secondo appuntamento con il teatro di Vincenzo Salemme. L’attore ripropone la commedia “Sogni e bisogni” che racconta le vicende di Rocco, un uomo tormentato da mille dubbi e poco apprezzato dalla sua famiglia. Ma un giorno incontra un signore elegante che rivela di essere il padre dei suoi figli.

Rete 4, alle 21.25, trasmette il talk show Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio focalizza l’attenzione sulle direttive messe in atto dal Governo per affrontare l’emergenza Coronavirus. Il giornalista ne discute con esperti ma anche con persone comuni.

Stasera in Tv giovedì 30 aprile 2020 film sulle reti generaliste

Su Rai 3, alle 21.25, va in onda il film il film biografico del 2017, Il giovane Karl Marx con August Diehl. Il giovane attivista e filosofo Karl Marx arriva in Germania dove instaura un forte legame con Friedrich Engels. I due intellettuali realizzeranno insieme il Manifesto del Partito Comunista.

Canale 5, alle 21.25, manda in onda il film d’avventura del 2017 di Joachim Rønning ed Espen Sandberg ,Pirati dei Caraibi – la vendetta di Salazar con Johnny Depp. Il capitano Armando Salazar, insieme alla ciurma fantasma della Silent Mary è alla ricerca di Jack Sparrow per ucciderlo. L’unico modo che Sparrow ha per salvarsi è quello di instaurare un’insolita alleanza.

Infine Italia 1, alle 21.25, trasmette il film d’azione del 2015, No escape con Owen Wilson. Jack Dwyer, assieme alla moglie e a Lucy e Beeze, si trasferisce in Asia per motivi di lavoro. Ma pochi giorni dopo il loro arrivo in città, nella nazione scatta la rivolta e gli occidentali finiscono nel mirino dei ribelli.

I film trasmessi su Iris Paramount Cine34

Iris, alle 21.00, trasmette il film d’azione del 2012, Fire with fire con Josh Duhamel. Jeremy entra nel programma di protezione perché è il testimone di un duplice omicidio. Grazie al supporto della fidanzata e dell’agente federale Mike Cella, proverà a ricostruirsi una nuova vita.

Paramount Network, alle 21.00, manda in onda il film di commedia del 2009, Il mio finto fidanzato con Melissa Joan Hart. Jennifer e Vince sono rimasti al verde e non sanno come sbarcare il lunario. Allora decidono di sposarsi e ricavare del denaro dalla vendita dei regali di nozze.

Infine su Cine34, alle 21.00, è previsto il film giallo del 1968 di Romolo Guerrieri, Il dolce corpo di Deborah con Carroll Baker. Durante la luna di miele, Marcel rincontra casualmente un vecchio amico che crede che sia il responsabile del suicidio della sua ex fidanzata. Dopo il loro incontro, i due neo sposi vengono perseguitati.

Stasera in Tv I film su Premium

Premium Cinema, alle 21.15, trasmette il film d’avventura del 2017 L’ultima discesa con Josh Hartnett. Eric LeMarque, ex giocatore di hockey, si reca in una landa gelida perché è alla ricerca di forti emozioni. Ma viene bloccato per otto giorni in una landa gelida. Dovrà cercare di sopravvivere.

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15, è disponibile il film fantastico del 2014, Il settimo figlio con Julianne Moore. John Gregory, l’ultimo dell’ordine dei cavalieri, imprigiona la perfida Madre Malkin per difendere l’umanità. Ma con l’avvicinarsi della Luna di Sangue, la maga riesce a liberarsi.

Premium Cinema Emotion, alle 21.15, manda in onda il film di commedia del 2002, S1mone con Al Pacino. Viktor Taransky attraverso un sofisticato software, crea un’attrice perfetta, Simulation One, detta Simone. Sarà difficile gestirla.

I film stasera su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film di commedia del 2019 Il colpo del cane con Edoardo Pesce. Rana e Marti, al loro primo giorno di lavoro come dogsitter vengono truffate da un tal Dottor Mapsi che ruba loro il bulldog francese. Le due ragazze si mettono immediatamente alla ricerca del ladro.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, è disponibile il film biografico del 2008 di Jon S. Baird, Stanlio & Ollio con Steve Coogan. Si tratta di omaggio ai celebri comici che hanno fatto divertire molte generazioni. Il film è incentrato sulla loro ultima tournée in Inghilterra. Ma alcuni rancori e la salute di Ollio rischiano di mettere in crisi il loro sodalizio.

Mentre Sky Cinema Family, alle 21.15, manda in onda il film d’animazione del 2018 Spiderman- un nuovo universo. Il giovanissimo Miles, un afro-ispanico che vive a New York, viene morso da un ragno radioattivo acquisendo dei superpoteri simili a quelli di Spiderman. Sfrutterà le sue potenzialità per aiutare l’uomo ragno a combattere i cattivi.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2018, Hancock con Will Smith.New york. Hancock è un supereroe strampalato e dedito all’alcool. Ogni sua azione provoca dei danni ma quando incontra Ray Embrey cercherà di migliorare.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2001, La promessa con Jack Nicholson. L’anziano ispettore Blanck decide di aiutare una donna a trovare l’assassino di suo figlio. L’ispettore attenderà con pazienza il passo falso del killer.